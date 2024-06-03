Индивидуальные экскурсии в Кракове с личным гидом

Найдено 15 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Кракове на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Начало: У Старой Синагоги
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 110 за всё до 10 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
89 отзывов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 260 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды старинного Кракова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
102 отзыва
Тайны и легенды старинного Кракова
Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
77 за всё до 10 чел.
Казимеж - квартал горя и счастья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Казимеж - квартал горя и счастья
Проникнуться непростой историей еврейского Кракова и узнать о его современной жизни
Начало: угол улиц Jozefa Dietla и sw. Stanislawa
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 за всё до 10 чел.
Старый Краков и замок Вавель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Старый Краков и замок Вавель
Главные достопримечательности и тайные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Возле замка Вавель
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от 70 за всё до 10 чел.
Подземелья Рыночной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Подземелья Рыночной площади
Исследовать секретный ярус Кракова и услышать его средневековые истории
Начало: На Рыночной площади
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
от 160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
450 за всё до 8 чел.
По старинному Кракову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
137 отзывов
По старинному Кракову
Обойти средневековый город, полюбоваться панорамным видом и погрузиться в историю
Начало: у креста Катыньского, под Вавелем
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 за всё до 10 чел.
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
6 отзывов
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Изучить исторический центр города и прикоснуться к судьбам жителей гетто
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 280 за всё до 10 чел.
Казимеж: по следам второй мировой войны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Казимеж: по следам второй мировой войны
Познакомиться с судьбой города и его жителей на прогулке по старинному Кракову
Начало: Plac Wolnica 1
Завтра в 10:30
16 июня в 10:30
от 80 за всё до 15 чел.
В старом Кракове
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
В старом Кракове
Начало: У креста Катыньского, Grodzka 67
Расписание: по договоренности
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
75 за всё до 10 чел.
Казимеж - еврейский квартал Кракова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Начало: У кафе «TEA Time», ул. Jozefa Dietla д. 1
Расписание: по договоренности
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
75 за всё до 10 чел.
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
Познакомиться с красивейшим горным курортом Польши и отдохнуть в термальных бассейнах
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
550 за всё до 7 чел.
Персональная прогулка с гидом по Кракову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Кракову
Расписание: Ежедневно в 11:00
100 за экскурсию
Выгодный трансфер в Кракове
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Кракове
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 17:00
10 июня в 00:00
40 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инга
    3 июня 2024
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Мы с друзьями были впервые в Кракове, экскурсию нам провела коллега Алины - Йоланта. Мы остались очень довольны нашей прогулкой.
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    Йоланта очень интересно и увлекательно подавала информацию, подсказала много полезных вещей. На следующий день мы повторно прошлись самостоятельно по некоторым объектам, чтобы проникнуться атмосферой и красотой города. В целом, Краков очень понравился, настоятельно рекомендуем. Спасибо большое Алине за оперативную помощь в организации экскурсии и отдельное спасибо Йоланте за очень душевный прием и незабываемые впечатления.

  • n
    natali
    31 мая 2024
    Казимеж - квартал горя и счастья
    Нашим гидом была Александра, нас было 7 и все разные поэтому на сколько можно под нас подстроилась, на часы не смотрела и не подгоняла. Дала советы где покушать и попить, что мы очень любим.
  • И
    Инна
    22 мая 2024
    По старинному Кракову
    Александра провела насыщенную подробную экскурсию по продуманному маршруту из ключевых видовых и смысловых точек старого города. Также она дала на советы по насыщенному и интересному наполнению нашего последующего пребывания в городе.
  • В
    Влад
    20 мая 2024
    Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
    Если хотите многое узнать о Кракове и отлично провести время вам сюда!!!
  • B
    Bиктория
    4 мая 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.
  • В
    Валентина
    2 мая 2024
    Старый Краков и замок Вавель
    Спасибо большое! Все было чудесно, информативно и полезно!
  • Э
    Элла
    24 апреля 2024
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Нам очень понравилась экскурсия с Леной. Было интересно и не скучно. Уже советуем друзьям.
  • А
    Андрей
    21 апреля 2024
    Подземелья Рыночной площади
    Всё было отлично, интересная экскурсия и сам музей, Ольга отличный рассказчик и профессионал, также с прекрасным чувством юмора, рекомендуем!
  • А
    Андрей
    20 апреля 2024
    Старый Краков и замок Вавель
    Алексей отличный рассказчик, нам всё понравилось, и маршрут, и общение, и рекомендации, спасибо!
  • A
    Andrejs
    1 апреля 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    Спасибо большое гиду Ольге! Море информации о городе, его истории и жителях и укладе. Экскурсия хоть и длится 7 часов
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    с перерывом на вкусный обед, абсолютно не напряжная и проходит в спокойном режиме и на позитиве! Спасибо большое за прекрасную организацию👍

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Индивидуальные»

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  1. Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
  2. Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
  3. Тайны и легенды старинного Кракова
  4. Казимеж - квартал горя и счастья
  5. Старый Краков и замок Вавель
Какие места ещё посмотреть в Кракове
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Еврейский квартал
  2. Освенцим
Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2024
Сейчас в Кракове в категории "Индивидуальные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 40 до 550. Туристы уже оставили гидам 470 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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