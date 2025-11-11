На территории Кракова во время Второй Мировой войны находился концлагерь. Изначально это был рабочий лагерь для евреев, переселенных из ликвидированного краковского гетто. Позже здесь также держали в заключении поляков, цыган, словацких и венгерских евреев. Узнайте о судьбах отдельных людей, о том, что им пришлось вынести на закрытой территории лагеря
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииКомендант лагеря Амон Гет считал, что только с помощью крайней жестокости можно поддерживать порядок. Из-за этого человека погибли тысячи краковских евреев. Сам он был осужден после войны и повешен. Выжившие свидетели выступали перед краковским судом и рассказывали шокирующие подробности функционирования лагеря. Фрагменты этих свидетельств прозвучат на экскурсии. Мы пройдем по Месту Памяти, где земля перемешана с прахом убитых. Важно помнить об этих трагических событиях.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Улица Jerozolimska 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
