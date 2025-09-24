Дополнительно оплачивается входной билет и экскурсия с гидом - 35 евро с человека. Отправление из Кракова от Вашего отеля. Время в пути составляет ориентировочно 1,5 часа в одну сторону. На посещение музея отводится 3,5 - 4 часа (он состоит из двух частей – Аушвиц и Биркенау). Это крупнейшие нацистские лагеря смерти. В которых происходило массовое уничтожение евреев и людей других национальностей – поляков, румын, русских, французов, цыган и многих других. С момента их создания в 1940 году и до дня освобождения в январе 1945 года. Есть разные варианты посещения музея Аушвиц-Биркенау.

Экскурсии в Аушвиц проводятся гидами Музея на различных языках. Экскурсии на русском языке организуются ежедневно. Билеты необходимо приобретать заранее. Стоимость билета 35 евро на человека. Мы помогаем приобрести билеты, но для этого нам необходимы Ваши данные – Фамилия и Имя. Так как билеты именные, и при входе вместе с билетом Вам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Для самостоятельного осмотра также необходим входной билет, он бесплатный. Но тоже именной. Время для самостоятельного осмотра, как правило, предоставляется музеем после 17ти часов. Расстояние между ними около 3 км. Между ними каждые 10 минут курсирует бесплатный автобус. Наш водитель будет ждать вас на парковке для обратного трансфера в Краков. Важная информация: Детям до 14 лет посещение данной экскурсии не рекомендуется, но не запрещается. Есть возможность присоединения к трансферу (тариф попутчик) - даты уточняйте в переписке с гидом. Стоимость 30 евро с человека.