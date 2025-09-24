Поездка в город Освенцим, где находится Государственный музей Аушвиц-Биркенау. Отправление на экскурсию в бывший концлагерь Аушвиц – Биркенау из Кракова на комфортабельном микроавтобусе. Который подходит для группы до 8ми человек.
Описание трансфер
Дополнительно оплачивается входной билет и экскурсия с гидом - 35 евро с человека. Отправление из Кракова от Вашего отеля. Время в пути составляет ориентировочно 1,5 часа в одну сторону. На посещение музея отводится 3,5 - 4 часа (он состоит из двух частей – Аушвиц и Биркенау). Это крупнейшие нацистские лагеря смерти. В которых происходило массовое уничтожение евреев и людей других национальностей – поляков, румын, русских, французов, цыган и многих других. С момента их создания в 1940 году и до дня освобождения в январе 1945 года. Есть разные варианты посещения музея Аушвиц-Биркенау.
либо в группе с музейным гидом, либо самостоятельно. Экскурсии в Аушвиц проводятся гидами Музея на различных языках. Экскурсии на русском языке организуются ежедневно. Билеты необходимо приобретать заранее. Стоимость билета 35 евро на человека. Мы помогаем приобрести билеты, но для этого нам необходимы Ваши данные – Фамилия и Имя. Так как билеты именные, и при входе вместе с билетом Вам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Для самостоятельного осмотра также необходим входной билет, он бесплатный. Но тоже именной. Время для самостоятельного осмотра, как правило, предоставляется музеем после 17ти часов. Музей состоит из двух частей – концлагерь Аушвиц и концлагерь Биркенау. Расстояние между ними около 3 км. Между ними каждые 10 минут курсирует бесплатный автобус. Наш водитель будет ждать вас на парковке для обратного трансфера в Краков. Стоимость включает в себя проезд в две стороны, ожидание водителем. Дополнительно оплачивается входной билет с экскурсией - 35 евро на человека. Важная информация: Детям до 14 лет посещение данной экскурсии не рекомендуется, но не запрещается. Есть возможность присоединения к трансферу (тариф попутчик) - даты уточняйте в переписке с гидом. Стоимость 30 евро с человека. Дополнительно оплачивается входной билет - 35 евро с человека.
Ежедневно, время выезда из Кракова зависит от времени начала экскурсии в Аушвиц - Биркенау.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Водитель заберет Вас у отеля, или по указанному адресу
Завершение: У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время выезда из Кракова зависит от времени начала экскурсии в Аушвиц - Биркенау.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Детям до 14 лет посещение данной экскурсии не рекомендуется, но не запрещается
- Есть возможность присоединения к трансферу (тариф попутчик)
- Даты уточняйте в переписке с гидом
- Стоимость 30 евро с человека
- Дополнительно оплачивается входной билет - 35 евро с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alla
24 сен 2025
Мы остались очень довольны организацией экскурсии в Аушвиц. Водитель Максим приехал точно в назначенное время, дорога прошла комфортно и интересно — он много рассказывал о Кракове и его достопримечательностях. Максим
K
Kateryna
22 сен 2025
Огромное спасибо Татьяне за отличную организацию экскурсии и водителю Максиму за комфортную поездку. Ребята, вы просто супер!
S
Siarhey
6 авг 2025
Входит в следующие категории Кракова
Похожие экскурсии из Кракова
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
Побывать в местах памяти, где во время Второй мировой произошла величайшая трагедия человечества
Начало: У отеля Francuski или у вашего отеля
Завтра в 07:30
13 ноя в 07:30
от €147 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по старинному Кракову
Поднимитесь на Вавельский холм, прогуляйтесь по рыночной площади и ощутите атмосферу Средневековья. Узнайте историю Кракова и насладитесь его архитектурой
Начало: под Вавелем
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
€74 за всё до 10 чел.