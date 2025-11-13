Посетители ресторана, расположенного недалеко от Кракова, смогут насладиться традиционной польской кухней и фольклорной программой. В меню ужина включены ржаной суп, свиная отбивная и горячий яблочный пирог. Также доступен неограниченный шведский стол с напитками и блюдами. Трансфер от отеля и обратно обеспечит комфортное путешествие. Это уникальная возможность окунуться в польскую культуру и гастрономию
5 причин купить этот билет
- 🍽️ Традиционная польская кухня
- 🎶 Фольклорное шоу
- 🚗 Удобный трансфер
- 🍷 Неограниченные напитки
- 🥘 Шведский стол после ужина
Что можно увидеть
- Краков
Описание билета
Меню ужина:
- приветственный бокал вишневой наливки • основные горячие блюда: ржаной суп с картофелем и колбасой, свиная отбивная с жареным картофелем и тушеной капустой, горячий яблочный пирог с мороженым • неограниченный шведский стол с напитками: кофе, чай, вода, морс, пиво, вино.
- неограниченный шведский стол с блюдами традиционной польской кухни (доступен после ужина): хлеб, сало, огурцы в рассоле, мясное ассорти и колбасы, сыры, студень из свинины с овощами, салаты, фрукты, ассорти из жареных кнедликов, ассорти из мяса на гриле, картофельная запеканка, тушеный бигос. Ресторан находится недалеко от Кракова, 20 минут от центра города. Мы предоставляем трансфер от Вашего отеля до ресторана и обратно.
По понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Выезд из Кракова в 18-30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От Вашего отеля или по указанному Вами адресу
Завершение: Ваш отель, или по указанному Вами адресу
Когда и как рано покупать?
Когда: По понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Выезд из Кракова в 18-30.
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.