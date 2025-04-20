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делилась легендами и атмосферно погружала нас в историю. Время пролетело незаметно, несмотря на длительность маршрута. Конечно, были перерывы на обед и кофе, что тоже добавило уюта и позволило немного передохнуть. Также хочу обратить внимание будущих участников: за 6–7 часов погода может сильно измениться, поэтому обязательно проверьте прогноз заранее. И не забудьте о подходящей обуви — это точно не лёгкая прогулка по городу.