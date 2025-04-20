Индивидуальная
до 10 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
«Чтобы набраться сил перед второй частью экскурсии, вы пообедаете в ресторане с традиционными польскими блюдами, а я расскажу о кулинарных традициях страны и посоветую другие вкусности, которые стоит попробовать»
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Шалом, Казимеж
Начало: Улица Szeroka 24
«Во время экскурсии, по желанию, можем сделать небольшой перерыв и выпить ароматный восточный кофе или удивительно вкусный чай в прикуску с восточными сладостями»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
28 мая в 09:00
29 мая в 09:00
от €60 за всё до 10 чел.
Билеты
Ужин в национальном ресторане Кракова с шоу-программой
Польский пир с национальным размахом (всё включено!)
Начало: У вашего отеля или на автобусной остановке Kiss&Ri...
«неограниченный шведский стол с напитками: кофе, чай, вода, морс, пиво, вино»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:30
28 мая в 18:30
29 мая в 18:30
€65 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр20 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность Ольге за великолепно проведённую экскурсию! На протяжении всех семи часов она увлекательно рассказывала множество интересных фактов,
- iizhak7 апреля 2025Гид замечательный. матерял знает на 150 процентов. 7 часов прошли незаметно.
- ББорис1 января 2025Очень интересная экскурсия. А гид по имени Ольга М. очень хорошо работает. Очень приятная и прекрасно знает свою роботу.
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Кракове в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 260. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Кракова, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025