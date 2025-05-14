Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
Побывать в местах памяти, где во время Второй мировой произошла величайшая трагедия человечества
Начало: У отеля Francuski или у вашего отеля
24 июн в 07:00
25 июн в 07:00
от €150 за всё до 8 чел.
Билеты
Ресторан с национальной кухней и шоу-программой
Начало: Ваш отель, либо автобусная остановка на улице Diet...
Расписание: По понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Выезд из Кракова в 18-30.
23 июн в 18:30
24 июн в 18:30
€65 за билет
Билеты
Ужин в ресторане Кракова с шоу
Погрузитесь в атмосферу польского трактира с традиционными блюдами и фольклорной программой. Ужин с шоу станет ярким событием вашего визита в Краков
Начало: У вашего отеля или на автобусной остановке Kiss&Ri...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:30
23 июн в 18:30
24 июн в 18:30
€65 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina14 мая 2025Большое спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2025
Сейчас в Кракове в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 150. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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