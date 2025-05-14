Экскурсии от вашего отеля в Кракове

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Кракове на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
Побывать в местах памяти, где во время Второй мировой произошла величайшая трагедия человечества
Начало: У отеля Francuski или у вашего отеля
24 июн в 07:00
25 июн в 07:00
от €150 за всё до 8 чел.
Ресторан с национальной кухней и шоу-программой
3 часа
Билеты
Ресторан с национальной кухней и шоу-программой
Начало: Ваш отель, либо автобусная остановка на улице Diet...
Расписание: По понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Выезд из Кракова в 18-30.
23 июн в 18:30
24 июн в 18:30
€65 за билет
Ужин в национальном ресторане Кракова с шоу-программой
3.5 часа
Билеты
Ужин в ресторане Кракова с шоу
Погрузитесь в атмосферу польского трактира с традиционными блюдами и фольклорной программой. Ужин с шоу станет ярким событием вашего визита в Краков
Начало: У вашего отеля или на автобусной остановке Kiss&Ri...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:30
23 июн в 18:30
24 июн в 18:30
€65 за билет

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Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «От вашего отеля»

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  1. Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
  2. Ресторан с национальной кухней и шоу-программой
  3. Ужин в национальном ресторане Кракова с шоу-программой
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казимеж
  3. Старый город
  4. Музей Фабрика Шиндлера
  5. Освенцим
  6. Аушвиц
  7. Еврейский квартал
  8. Старый Краков
  9. Мариацкий костёл
Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2025
Сейчас в Кракове в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 150. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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