Групповые экскурсии Кракова

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Кракове на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Свидание с Краковым каждый день
Пешая
70 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Краковым каждый день
Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Начало: у ресторана «Под Вавелем»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
24 янв в 15:15
25 за человека
Экскурсия в Освенцим из Кракова
На автобусе
24 отзыва
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Аушвиц и Биркенау из Кракова
Посетите Освенцим и узнайте о трагедиях нацистских лагерей смерти. Групповая экскурсия с лицензированным гидом и транспортом из Кракова
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
130 за человека
Знакомьтесь, Краков
Пешая
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Знакомьтесь, Краков
Увидеть всё самое главное в городе и прикоснуться к его истории
Начало: В районе бастиона Барбакан
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
24 янв в 11:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Karina
    3 января 2025
    Свидание с Краковым каждый день
    Был дождь, но наш гид нашла выход. Ходили под навесами с рассказами, перемещались по сухим местам. Все было очень интересно и познавательно
  • A
    Alexandra
    3 декабря 2024
    Свидание с Краковым каждый день
    Гуляли с Ириной Генераловой по синему маршруту в Кракове, было просто замечательно! Кроме сухих исторических данных, Ирина рассказала множество легенд, историй и исторических анекдотов. Было весело и познавательно, рекомендую всем!
  • Д
    Дани
    2 декабря 2024
    Свидание с Краковым каждый день
    Отличная экскурсия, прекрасный гид Ирина, все было идеально и гид и маршрут.
  • К
    Курбатов
    11 октября 2024
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Собственно экскурсия организована централизовано, на трикстере мы платим за нашу доставку в лагерь и входные билеты.
  • Е
    Елена
    5 августа 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
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    интересна история. Люди должны помнить о том, что произошло. Много мы слышали про Освенцим (Аушвиц-Биркенау), но личное посещение этого места не может сравниться по силе восприятия событий с фильмами. Экскурсия была отлично организована. Нас привезли на место к началу экскурсии, все объяснили и показали, а также провели до места начала экскурсии. Затем нас доставили прямо на автовокзал, как мы и попросили так как мы уезжали в этот день из города.

  • D
    Dmytro
    13 июля 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
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    мы ехали всего лишь вдвоём. Экскурсию проводит работник музея, в группе не 15 людей как пишут на сайте, а 25-30, и все они регестрировались отдельно, не через сайт. Сама экскурсия интересная, но очень сжато подается информация, тк за вами идут еще несколько групп и всем нужно успеть. Хотелось бы больше интересной информации а не заученных фраз. Данная организация только организовывает вашу поездку туда, саму экскурсию они не проводят. Билеты нам передал какой то мужчина, хотя мы переписывались с Ольгой, но он сказал что это был он, а не Ольга. Водитель был приятным мужчиной, но он вообще не имеет отношения к ним, всего лишь частный перевозчик, как такси.

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Групповые»

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Сколько стоит экскурсия по Кракову в январе 2025
Сейчас в Кракове в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 130. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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