2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Краковым каждый день
Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Начало: у ресторана «Под Вавелем»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
24 янв в 15:15
€25 за человека
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Аушвиц и Биркенау из Кракова
Посетите Освенцим и узнайте о трагедиях нацистских лагерей смерти. Групповая экскурсия с лицензированным гидом и транспортом из Кракова
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
€130 за человека
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Знакомьтесь, Краков
Увидеть всё самое главное в городе и прикоснуться к его истории
Начало: В районе бастиона Барбакан
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
24 янв в 11:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKarina3 января 2025Был дождь, но наш гид нашла выход. Ходили под навесами с рассказами, перемещались по сухим местам. Все было очень интересно и познавательно
- AAlexandra3 декабря 2024Гуляли с Ириной Генераловой по синему маршруту в Кракове, было просто замечательно! Кроме сухих исторических данных, Ирина рассказала множество легенд, историй и исторических анекдотов. Было весело и познавательно, рекомендую всем!
- ДДани2 декабря 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид Ирина, все было идеально и гид и маршрут.
- ККурбатов11 октября 2024Собственно экскурсия организована централизовано, на трикстере мы платим за нашу доставку в лагерь и входные билеты.
- ЕЕлена5 августа 2022Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
- DDmytro13 июля 2022Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Групповые»
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