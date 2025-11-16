Путешествие в Величку - это уникальная возможность увидеть величественные соляные шахты, расположенные в пригороде Кракова. Здесь вас ждут чудесные камеры, выдолбленные из соли, и знаменитая часовня св. Кинги. Погрузитесь в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные соляные скульптуры
- 🏰 Часовня св. Кинги
- 🌊 Подземные озера
- 🚶♂️ 3 километра коридоров
- ❄️ Комфортная температура
Что можно увидеть
- Часовня св. Кинги
- Соляные скульптуры
- Подземные озера
Описание экскурсииЧудесные камеры, выдолбленные из соли, а самая прекрасная среди них — это часовня св. Кинги. Невероятные подземные озера, величественные плотницкие конструкции, а также уникальные соляные скульптуры. Около 3 километров крутых коридоров, 800 ступенек, по которым нужно пройти, и спуск на глубину 135 метров под землей. Мы заберем Вас у отеля, дорога в одну сторону составляет примерно 30 - 40 минут. В Соляной шахте экскурсия длится примерно 2,5 - 3 часа. Температура воздуха внутри 14 - 16 градусов. Стоимость входного билета (38 евро) с экскурсией на русском языке оплачивается дополнительно. .
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты с экскурсией на русском языке - 38 евро с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место Вашего проживания - отель, адрес
Завершение: Краков, центр города, Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
