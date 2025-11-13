В шахте «Величка» вы увидите подземные часовни, скульптуры из соли, зеркальные озёра и старинное горнодобывающее оборудование.
Туристический маршрут проходит на глубине до 135 метров и открывает доступ к самым впечатляющим залам.
Мы обеспечим комфортный трансфер до шахты, а на месте вас встретит музейный гид, который расскажет об истории месторождения и жизни шахтёров.
Описание экскурсии
Посещение соляной шахты «Величка» — это опыт, сочетающий в себе историю, знакомство с геологией, а также возможность насладиться красотой подземного мира.
Внутри шахты вас ждут:
- Часовни и святыни. Впечатляющая часовня Святой Кинги — вы рассмотрите соляные скульптуры и копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. А также посетите часовню Святого Антония, где всё также высечено из соли
- Соляные скульптуры. Повсюду встречаются фигуры людей, животных и библейских персонажей — все они вырезаны вручную в стенах и колоннах
- Подземные озёра. Соляные озера, образовавшиеся в результате естественных процессов, создают неповторимый пейзаж
- Инструменты и механизмы. Вы увидите старинное горнодобывающее оборудование
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Ford Transit Custom. Дорога в одну сторону — около 40-50 мин
- Наш водитель заберёт вас от отеля и будет ждать на парковке для обратного трансфера
- Входные билеты и экскурсия с музейным гидом на русском языке оплачиваются дополнительно — €38 с чел.
- В любое время года в шахте сохраняется одинаковая температура 14–16 градусов — оденьтесь соответственно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Французский, ул. Пиярская,13
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Кракове
Провели экскурсии для 392 туристов
Работаем в туризме с 2005 года, накоплен богатый опыт общения с туристами, составления для них лучших программ и экскурсий. В нашей копилке авторских программ есть такие страны, как Индонезия (о.
