Полезная информация о Лодзи
Что нужно знать о Лодзи: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Люблинек, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лодзи
20:3136
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇱 Польша
|Название города
|Лодзь
|По-английски
|Lodz
|Столица региона
|Лодзь является столицей региона
|Население города
|768 755 чел.
|Аэропорт
|Люблинек LCJ
|Часовой пояс
|Europe/Warsaw
|Средняя высота
|223 м. от уровня моря
Где находится Лодзь на карте
Лодзь
Когда лучше лететь в Лодзь