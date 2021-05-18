Полезная информация о Лодзи

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Местное время в Лодзи
20:3136
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаЛодзь
По-английскиLodz
Столица регионаЛодзь является столицей региона
Население города768 755 чел.
АэропортЛюблинек LCJ
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота223 м. от уровня моря

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