Как добраться до Лодзи на самолёте
В Лодзи 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lodz Lublinek Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лодзи
- Люблинек LCJLodz Lublinek Airport
Самые дешёвые билеты в Лодзь из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|1 806
|24ч 25м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 113
|16ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 143
|27ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|2 146
|28ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 730
|28ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|3 179
|31ч 5м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 441
|16ч 5м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 959
|28ч 30м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|4 144
|7ч 55м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|4 191
|26ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|5 247
|18ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇵🇱Познани
|5 283
|22ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|6 644
|42ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|6 841
|34ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|8 098
|43ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|8 414
|45ч (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|9 427
|52ч 5м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|10 082
|22ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из Ялты
|10 684
|43ч 10м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇺🇦Херсона
|17 117
|47ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|21 312
|36ч 55м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|25 203
|33ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|39 698
|49ч (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|56 231
|39ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лодзи
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лодзи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Тель-Авив
- 30.10.202027.11.2020
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