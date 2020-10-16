Летим в Лодзь

Как добраться до Лодзи на самолёте

В Лодзи 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lodz Lublinek Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лодзи

  1. Люблинек LCJ
    Lodz Lublinek Airport

Самые дешёвые билеты в Лодзь из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇨🇿Праги1 80624ч 25м (⇵1)
18.10.2020из 🇩🇰Копенгагена2 11316ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇺🇦Киева2 14327ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇦Львова2 14628ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇦Харькова2 73028ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇩🇪Берлина3 17931ч 5м (⇵2)
28.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 44116ч 5м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Москвы3 95928ч 30м (⇵1)
02.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне4 1447ч 55м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇦Одессы4 19126ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇬🇪Тбилиси5 24718ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇵🇱Познани5 28322ч 30м (⇵1)
14.10.2020из 🇬🇷Афин6 64442ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇦Запорожье6 84134ч 30м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Калининграда8 09843ч 40м (⇵2)
17.10.2020из 🇧🇾Минска8 41445ч (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇦Днепр9 42752ч 5м (⇵2)
20.12.2020из 🇬🇧Лондона10 08222ч 10м (⇵1)
17.10.2020из Ялты10 68443ч 10м (⇵2)
26.10.2020из 🇺🇦Херсона17 11747ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇰🇬Бишкека21 31236ч 55м (⇵2)
18.12.2020из 🇬🇧Манчестера25 20333ч 15м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇿Ташкента39 69849ч (⇵2)
04.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)56 23139ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лодзи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Тель-Авив

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Лодзи