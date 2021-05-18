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Полезная информация о Познани

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Местное время в Познани
20:3148
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаПознань
По-английскиPoznan
Столица регионаПознань является столицей региона
Население города570 352 чел.
АэропортЛавица POZ
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота69 м. от уровня моря

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