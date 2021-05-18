Полезная информация о Познани
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Местное время в Познани
20:3148
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇱 Польша
|Название города
|Познань
|По-английски
|Poznan
|Столица региона
|Познань является столицей региона
|Население города
|570 352 чел.
|Аэропорт
|Лавица POZ
|Часовой пояс
|Europe/Warsaw
|Средняя высота
|69 м. от уровня моря
Где находится Познань на карте
Познань
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