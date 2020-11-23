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Как добраться до Познани на самолёте

В Познани 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Poznan Airport» вам не избежать

Список аэропортов Познани

  1. Лавица POZ
    Poznan Airport

Самые дешёвые билеты в Познань из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.11.2020из 🇬🇧Лондона794
30.10.2020из 🇺🇦Киева910
02.11.2020из 🇺🇦Львова1 3611ч 20м
16.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга1 3682ч 15м
28.11.2020из 🇺🇦Одессы1 5452ч 10м
06.11.2020из 🇵🇱Варшавы1 56820ч 10м (⇵1)
23.10.2020из 🇬🇷Афин1 9412ч 45м
10.11.2020из 🇮🇪Корка2 1252ч 35м
18.10.2020из 🇵🇱Кракова2 15823ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇦🇹Вены2 17410ч 55м (⇵1)
18.10.2020из 🇭🇺Будапешта2 32827ч 15м (⇵1)
01.11.2020из 🇫🇷Парижа2 61850ч 55м (⇵2)
29.10.2020из 🇩🇰Копенгагена2 66113ч 25м (⇵1)
29.10.2020из 🇩🇰Биллунн2 722 (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇦Харькова2 78329ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇵🇱Катовице2 80723ч 35м (⇵1)
15.10.2020из 🇵🇱Гданьска2 9416ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 00547ч 50м (⇵2)
27.10.2020из 🇧🇬Софии3 22041ч (⇵2)
26.10.2020из 🇪🇸Мадрида3 27025ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа3 51419ч 25м (⇵2)
06.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 68121ч 5м (⇵1)
05.11.2020из 🇫🇷Марселя3 7258ч 25м (⇵1)
18.10.2020из 🇩🇪Берлина3 77330ч 20м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Москвы3 81223ч 15м (⇵1)
24.11.2020из 🇺🇦Херсона3 90637ч 50м (⇵2)
28.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 93439ч 55м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇦Запорожье4 0789ч 50м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга4 61232ч 50м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇦Днепр4 8044ч 40м (⇵1)
20.12.2020из 🇪🇸Барселоны4 88645ч 45м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Челябинска5 28132ч 50м (⇵2)
16.10.2020из 🇳🇱Амстердама5 73911ч 5м (⇵1)
21.11.2020из 🇧🇾Минска5 93018ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇨🇾Пафоса6 17523ч 50м (⇵1)
28.02.2021из 🇬🇪Кутаиси6 45913ч 30м (⇵1)
08.08.2021из 🇮🇹Рима6 48124ч 5м (⇵1)
10.12.2020из 🇨🇭Цюриха6 698 (⇵1)
22.10.2020из 🇹🇷Антальи7 70824ч 55м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Сочи8 13018ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇪Мюнхена8 14719ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Тюмени8 75927ч (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Новосибирска8 79433ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇧🇬Бургаса9 63124ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга9 77348ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Владикавказа13 06023ч 40м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Калининграда13 09029ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Самары13 66342ч 45м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Воронежа15 54537ч 20м (⇵2)
23.02.2021из 🇰🇿Алматы16 94137ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Иркутска19 48762ч 35м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Барнаула20 05022ч (⇵2)
31.10.2020из 🇰🇿Шымкента20 91450ч 35м (⇵2)
10.12.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)21 43418ч 10м (⇵2)
27.11.2020из 🇩🇰Эсбьерга21 91931ч 40м (⇵2)
29.10.2020из 🇦🇿Баку22 54438ч 35м (⇵2)
17.10.2020из 🇸🇰Кошице25 85337ч 30м (⇵2)
07.11.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы28 94021ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇦🇪Дубая29 34828ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇦🇪Шарджи37 36539ч 50м (⇵2)
17.12.2020из 🇲🇷Нуакшот37 46334ч 10м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇿Ташкента37 53235ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇦Ивано-Франковска69 04821ч 40м (⇵2)
19.10.2020из 🇰🇿Костаная72 07530ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Познани