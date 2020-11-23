Как добраться до Познани на самолёте
В Познани 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Poznan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Познани
- Лавица POZPoznan Airport
Самые дешёвые билеты в Познань из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|794
|2ч
|30.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|910
|2ч
|02.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|1 361
|1ч 20м
|16.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|1 368
|2ч 15м
|28.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|1 545
|2ч 10м
|06.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 568
|20ч 10м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 941
|2ч 45м
|10.11.2020
|из 🇮🇪Корка
|2 125
|2ч 35м
|18.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|2 158
|23ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|2 174
|10ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|2 328
|27ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 618
|50ч 55м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 661
|13ч 25м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|2 722
|9ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 783
|29ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|2 807
|23ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 941
|6ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 005
|47ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|3 220
|41ч (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|3 270
|25ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|3 514
|19ч 25м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 681
|21ч 5м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|3 725
|8ч 25м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|3 773
|30ч 20м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 812
|23ч 15м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇺🇦Херсона
|3 906
|37ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 934
|39ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|4 078
|9ч 50м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|4 612
|32ч 50м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|4 804
|4ч 40м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|4 886
|45ч 45м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|5 281
|32ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|5 739
|11ч 5м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|5 930
|18ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|6 175
|23ч 50м (⇵1)
|28.02.2021
|из 🇬🇪Кутаиси
|6 459
|13ч 30м (⇵1)
|08.08.2021
|из 🇮🇹Рима
|6 481
|24ч 5м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|6 698
|9ч (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|7 708
|24ч 55м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|8 130
|18ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|8 147
|19ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|8 759
|27ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|8 794
|33ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇬Бургаса
|9 631
|24ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|9 773
|48ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|13 060
|23ч 40м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|13 090
|29ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|13 663
|42ч 45м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|15 545
|37ч 20м (⇵2)
|23.02.2021
|из 🇰🇿Алматы
|16 941
|37ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|19 487
|62ч 35м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|20 050
|22ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|20 914
|50ч 35м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|21 434
|18ч 10м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇩🇰Эсбьерга
|21 919
|31ч 40м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|22 544
|38ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇸🇰Кошице
|25 853
|37ч 30м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|28 940
|21ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|29 348
|28ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|37 365
|39ч 50м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇲🇷Нуакшот
|37 463
|34ч 10м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|37 532
|35ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Ивано-Франковска
|69 048
|21ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇰🇿Костаная
|72 075
|30ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Познани
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