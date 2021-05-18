Всё о Щецине

Полезная информация о Щецине

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Местное время в Щецине
21:5012
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаЩецин
По-английскиSzczecin
Столица регионаЩецин является столицей региона
Население города407 811 чел.
АэропортЩецин SZZ
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота25 м. от уровня моря

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