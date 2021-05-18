Полезная информация о Щецине
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Местное время в Щецине
21:5012
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇱 Польша
|Название города
|Щецин
|По-английски
|Szczecin
|Столица региона
|Щецин является столицей региона
|Население города
|407 811 чел.
|Аэропорт
|Щецин SZZ
|Часовой пояс
|Europe/Warsaw
|Средняя высота
|25 м. от уровня моря
Где находится Щецин на карте
Щецин
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