DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

Посещая Польшу часто гости испытывают желание посетить музей 🖼 конц. лагерь в Освенциме. Название Освенцим у всех на слуху. Многие помнят это место из школьных учебников, другие - из книг, третьи - из фильмов.

Музей в Освенциме - это место, которое впечатляет своей тяжелой энергетикой, поэтому детям до 13 лет, а также людям со слабыми нервами мы туда ехать не рекомендуем. Однако, если Вы точно решили для себя, что хотите побывать в Освенциме, то приглашаем Вас воспользоваться нашими услугами по организации индивидуального тура из Варшавы в музей Аушвиц-Биркенау.

Программа:

8. 00 водитель 🚗 забирает Вас из отеля

8. 00-12. 00 переезд в Освенцим (350 км)

12. 15-15. 30 посещение музея: Аушвиц 1 и Аушвиц 2 с индивидуальным русскоговорящим гидом.

15. 30-16. 00 свободное время

16. 00 выезд в Варшаву

20. 00 прибытие в отель 🏨. Возможна остановка по дороге.