DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

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Индивидуальный тур в Освенцим из Варшавы

DariaTour
DariaTour – Гид из Варшавы
«Труд освобождает» — так гласит надпись на воротах лагеря смерти.

Освенцим — один из самых известных лагерей.

За годы Второй мировой войны в этом месте было замучено более 1 миллиона узников.

Об Освенциме можно узнать из учебников истории 📖, художественных книг и фильмов.

Это название у всех на слуху.

Каждый год сюда приезжают сотни туристов, чтобы узнать историю лагеря и прочувствовать все ужасы войны.
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Индивидуальный тур в Освенцим из Варшавы
Индивидуальный тур в Освенцим из Варшавы
Посещая Польшу часто гости испытывают желание посетить музей 🖼 конц. лагерь в Освенциме. Название Освенцим у всех на слуху. Многие помнят это место из школьных учебников, другие - из книг, третьи - из фильмов.
Музей в Освенциме - это место, которое впечатляет своей тяжелой энергетикой, поэтому детям до 13 лет, а также людям со слабыми нервами мы туда ехать не рекомендуем. Однако, если Вы точно решили для себя, что хотите побывать в Освенциме, то приглашаем Вас воспользоваться нашими услугами по организации индивидуального тура из Варшавы в музей Аушвиц-Биркенау.

Программа:

    8. 00 водитель 🚗 забирает Вас из отеля
    8. 00-12. 00 переезд в Освенцим (350 км)
    12. 15-15. 30 посещение музея: Аушвиц 1 и Аушвиц 2 с индивидуальным русскоговорящим гидом.
    15. 30-16. 00 свободное время
    16. 00 выезд в Варшаву
    20. 00 прибытие в отель 🏨. Возможна остановка по дороге.
    Что входит
    • личный транспорт с шофером Варшава-Освенцим-Варшава
    • услуга русскоязычного экскурсовода на территории лагеря
    • входные билеты
    • оплаты за парковку и дороги, НДС.
    Что не входит
    • питание
    • личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Индивидуальный тур в Освенцим из Варшавы
    Индивидуальный тур в Освенцим из Варшавы
    Индивидуальный тур в Освенцим из Варшавы

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    DariaTour
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