Все экскурсии в Варшаве
10 экскурсий в Варшаве, 506 отзывов, цены от €15 до €189. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Варшаве много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Польше как можно лучше
Ежедневная прогулка по Варшаве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Варшава — город-микс: современного и старого, сохранённого и восстановленного, классического и авангардного. И не всем он по вкусу. Наша экскурсия — возможность влюбиться в город, в котором сделать это не так просто. Вы выберете один из двух маршрутов: в любом случае, вам гарантирован интерес к богатой, но понятно рассказанной истории Варшавы; обеспечена встреча с контрастами города и всем-всем, что можно найти только в этой столице.
Варшава шаг за шагом
Проследить судьбу города, увидеть его глазами варшавянина и узнать о польской культуре
С радостью стану вашим проводником по must-see местам Варшавы и ее прошлому. На Краковском предместье вы поймете, почему эту улицу можно назвать «историей всей Польши», а в возрожденном Старом городе послушаете легенды и окажетесь в Средневековье. Отдельной темой станет мировоззрение поляков и образ жизни варшавян. Такая познавательная первая встреча с Варшавой позволит не просто узнать, но прочувствовать изнутри город и страну.
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Эта прогулка для тех, кто хочет познакомиться с историей, архитектурой и традициями красавицы-Варшавы, отстроенной заново после войны руками жителей всей Польши. Вы посетите любимые места варшавян, услышите местные легенды и забавные истории,пройдете по главным достопримечательностям и необычным уголкам города. И конечно, получите явки и пароли секретных кафе местных жителей, где можно попробовать вкуснейший горячий шоколад!
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Эта экскурсия для тех, кто ценит своё время, любит комфорт и хочет познакомиться со всеми ключевыми достопримечательностями Варшавы в первый день своего путешествия. За несколько часов вы проедете по главным местам столицы и прикоснетесь к её истории: увидите современные районы Варшавы и колоритный Старый город, встретите на пути средневековые укрепления и изящные королевские дворцы, узнаете о Варшавском восстании и жизни города во время войны, а также услышите истории о Марии Кюри, Фредерике Шопене и польских королевских особах.
Добро пожаловать в Варшаву!
Полюбить город с прекрасной историей, отважным сердцем и романтичной душой
Варшава хороша в любое время года и поражает силой духа варшавян, их стремлением к красоте и трогательному отношению к наследию. Это город королевских резиденций, старинных монастырей и храмов, а еще город Шопена, Сенкевича и Марии Склодовской-Кюри. На моей экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы, услышите об основании Старого и Нового городов, о городских правах и варшавских традициях, о судьбах знаменитых поляков. Уверяю вас, узнать и полюбить Варшаву за три часа — это возможно!
Первое знакомство с Варшавой
Групповая обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
За три часа охватить все 800 лет истории Варшавы не удастся, но обещаю, что вы узнаете главное о городе. Нарядная улица Краковское предместье, ансамбли Рыночной и Замковой площадей, костел Св. Анны — по этим и другим достопримечательностям вы проследите непростой путь Варшавы и узнаете, как и чем живет столица сегодня. А еще получите полезные рекомендации: где вкусно поесть, как провести вечер и куда еще съездить в Польше.
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
Варшава — это не только Старый город, но и прекрасные резиденции королей, две из которых вы посетите на этой экскурсии — Королевские Лазенки и дворец в Вилянове. В обеих резиденциях вы познакомитесь с ценными произведениями искусства и перенесётесь во времена правлениях польских королей, а также насладитесь прогулкой вдоль озера и по парку с павлинами.
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Узнать секреты Старого города и Вавельского замка, а после побывать в фантастических пещерах
Эта поездка — возможность за один день познакомиться с уютным Краковом и с, пожалуй, самой оригинальной достопримечательностью Польши. Три часа вы проведете в Старом Кракове: прогуляетесь по эпохам города на Королевском тракте, в деталях изучите Мариацкий костел, прикоснетесь к старине на Рыночной площади и погрузитесь в прошлое страны в Вавельском замке. А во второй части экскурсии, после обеда в польском ресторане, попадете в соляной город — 700-летнюю шахту «Величка».
По Варшаве на велосипеде
Знакомство с городом для любителей активного отдыха
Велосипедная экскурсия по Варшаве — это отличная возможность познакомиться с городом для всех, кто любит активный отдых и владеет навыками езды на городском велосипеде.
Трансфер «Аэропорт-Варшава»
Комфортабельные автомобили, русскоговорящие водители и высокий уровень сервиса
Мы с радостью встретим вас в аэропорту, поможем с багажом, доставим на отличной машине в любую точку Варшавы и ответим на все интересующие вопросы. Вы сэкономите время, доедете с удобством, услышите ценные практические рекомендации и получите первые впечатления о городе в приятной атмосфере!