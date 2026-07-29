читать дальше уменьшить

дождь, начался через час после экскурсии, все промокли до нитки, и наша экскурсовод предложила нам перенести экскурсию через день, чему мы были несказанно рады! В итоге, через день мы смогли провести полноценную экскурсию, более, чем на обещанные 2 часа! Очень интересная подача материала, прекрасное знание истории, мы были на «одной волне» с Яной! Она порекомендовала нам прекрасные места попробовать замечательную польскую кухню, музеи и памятные места с бесплатным входом, а также другие замечательные рекомендации! Мы очень благодарны и довольны, единственный момент, можно было бы чуть расширить экскурсию, что бы добраться на другой берег Варшавы. Но это прям если сильно придираться, а так мы очень довольны, хоть и устали. Экскурсию рекомендуем!