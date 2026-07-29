Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПо улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:00
от €140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Варшавой
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У колонны Сигизмунда
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €120 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон
Начало: На Замковой площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Автопешеходная прогулка по Варшаве
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Варшаве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:30
10 авг в 00:00
от €51 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Краков из Варшавы
Узнать секреты Старого города, Вавельского замка и погрузиться в атмосферу района Казимеж
Начало: На ж/д вокзале Варшавы
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от €480 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Варшава шаг за шагом
Интересные места, прекрасные видовые площадки, неспешное и вдумчивое знакомство с городом
Начало: В Старом городе
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Самое интересное в Варшаве
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, гуляя по её улочкам и наслаждаясь легендами и историями любви знаменитых жителей города
Начало: Колонна Сигизмунда на Замковой площади
Расписание: 10:00; 13:00; 16:00
€160 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Полюбить город с прекрасной историей, отважным сердцем и романтичной душой
Начало: В Старом городе Варшавы
9 окт в 13:30
€47 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Здравствуй, Варшава! - групповая пешеходная экскурсия
Начало: Колонна Сигизмунда на Замковой площади
Расписание: по расписанию
€47 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
На один день из Варшавы в Краков! (с посещением Освецима или шахты Величка)
Начало: В Вашем отеле или апартаментах (центр Варшавы)
Расписание: По согласованию
€790 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Магия рождественской Варшавы
Зимняя Варшава очаровывает огнями и ароматами. Прогулка по праздничным улицам, дегустация шоколада и вино на рождественском базаре - все это ждет вас
Завтра в 16:30
11 авг в 16:30
от €180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Белорусская Варшава
Начало: Парк Ромуальда Траугутта, памятник повстанцам
Расписание: вторник, пятница, воскресенье в 13.00
Завтра в 13:00
11 авг в 13:00
€100 за всё до 40 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 29 июл 2026
Замечательная экскурсия! Яна очень внимательный и знающий экскурсовод, с позитивной энергией, готова адаптировать свой рассказ под разную аудиторию. Мы узнали очень много и провели замечательное утро в прекрасной Варшаве. Большое спасибо Яне!
Вам был полезен этот отзыв?
Побывал на двух пеших экскурсиях по Варшаве от данной команды гидов. Сначала по красному маршруту, а затем по синему. Понравились оба. Интересно и содержательно. Посмотрел все основные достопримечательности. Идеально для знакомства с городом. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Забронивал экскурсию в самый последний момент, после того как другой гид отменил бронирование из-за потенциальной жары, и остался максимально доволен.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Благодарим замечательного экскурсовода Яну за проведение прекрасной экскурсии, которая волею обстоятельств растянулась на 2 дня. В первый день был проливной
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Экскурсия прошла хорошо. Нас всех было 6 человек. Гид- Юрий, глубоко знающий историю, хорошо подготовлен. Провел мероприятие на позитивной ноте.
Вам был полезен этот отзыв?
Большое спасибо Яне за прекрасную экскурсию и доброе общение! Очень интересно, познавательно и с большой любовью к Варшаве. Узнали много нового, увидели красивые места и получили массу приятных впечатлений. Однозначно рекомендуем!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
J
Были на экскурсии по синему маршруту с гидом Юлией. Она увлекательно и эмоционально рассказывала об истории и достопримечательностях. Видно, что Юлия искренне любит своё дело и с удовольствием делится знаниями. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Z
Прекрасная прогулка по старому городу Варшави с замечательным гидом Натальей. Очень профессиональный и приятный человек, помогла не только полностью погрузиться
Вам был полезен этот отзыв?
Яна — замечательный гид и невероятно приятный, добрый человек! ❤️
Экскурсия прошла на одном дыхании: было интересно, легко и очень увлекательно.
Экскурсия прошла на одном дыхании: было интересно, легко и очень увлекательно.
+5
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсию вела Наталья. Мы шли по красному маршруту. Очень рекомендую, если хотите провести 2-2,5 часа легко, весело и познавательно. Наталья, большое спасибо за прекрасный день в Варшаве!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 972 отзыва в Варшаве
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве
Самые популярные экскурсии в Варшаве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
Что посмотреть в Варшаве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в августе 2026
Сейчас в Варшаве можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 30 до 790. Туристы уже оставили гидам 972 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Готовы ли вы к захватывающему путешествию по Варшаве? Наши экскурсии из Варшавы на русском языке предоставят вам возможность изучить каждый уголок этого великолепного города. Сопровождаемые опытными гидами, вы сможете исследовать исторические достопримечательности и современные районы. Мы предлагаем экскурсии, которые удовлетворят любые ваши интересы. Прочитайте отзывы о наших экскурсиях, сделайте выбор и бронируйте своё приключение в Варшаве уже сегодня!