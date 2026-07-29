181 отзыв оставили туристы

«Визитные карточки» города Вы очутитесь в сердце Варшавы — Старом городе с красочным Старым Рынком, уютными кафе и сувенирными лавочками. Увидите крепостные стены Барбакана, Президентский дворец, самые известные храмы Варшавы и Замковую площадь, где вам откроется история восстановления Королевского замка. Заглянете в Саксонский парк и прогуляетесь по Королевскому тракту — улице, по которой в столицу въезжали короли. Я расскажу вам трогательную историю о том, как Варшава заново отстраивалась руками местных жителей после Второй Мировой войны, помогу лучше прочувствовать атмосферу города через его непростую историю. И конечно, покажу вам лучшие панорамы Варшавы для замечательных фотографий!
Необычные места и городские легенды Вы узнаете истории о Варшаве и занимательные факты, которые не пишут в путеводителях: почему символ города, Русалочка, держит в руке меч, где отобедал Далай Лама, где похоронено сердце гениального Шопена и многое другое! Вы увидите места, запечатленные на картинах знаменитого художника Каналетто, прогуляетесь по улице-лестнице, рассмотрите самый узкий дом в Варшаве и узнаете, где и как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось.
Варшава глазами поляков Я снабжу вас картой города и мини-путеводителем для самостоятельных прогулок, выдам секрет варшавян и расскажу, где можно выпить вкуснейший горячий шоколад и попробовать «русские пироги». Вы узнаете о национальных традициях поляков, их кулинарных пристрастиях и любимом месте встреч в Варшаве. И, быть может, даже выучите несколько слов по-польски!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Варшаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4114 туристов
Я очень люблю путешествовать и, однажды оказавшись в Варшаве, полюбила этот город с первого взгляда. Сейчас я здесь живу и работаю. Как бывалый путешественник понимаю, что важно увидеть во время читать дальшеуменьшить
первого знакомства с городом, а что будет интересно посетить во время следующих визитов. Стараюсь понять, что интересует моих путешественников, ваши ожидания и пожелания. Обязательно снабжаю полезной информацией о передвижении по городу, популярных местах, интересных музеях и бесплатных днях посещения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 363 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Дата посещения: 29 июл 2026
Замечательная экскурсия! Яна очень внимательный и знающий экскурсовод, с позитивной энергией, готова адаптировать свой рассказ под разную аудиторию. Мы узнали очень много и провели замечательное утро в прекрасной Варшаве. Большое спасибо Яне!
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И
Ирина
Благодарим замечательного экскурсовода Яну за проведение прекрасной экскурсии, которая волею обстоятельств растянулась на 2 дня. В первый день был проливной дождь, начался через час после экскурсии, все промокли до нитки, читать дальшеуменьшить
и наша экскурсовод предложила нам перенести экскурсию через день, чему мы были несказанно рады! В итоге, через день мы смогли провести полноценную экскурсию, более, чем на обещанные 2 часа! Очень интересная подача материала, прекрасное знание истории, мы были на «одной волне» с Яной! Она порекомендовала нам прекрасные места попробовать замечательную польскую кухню, музеи и памятные места с бесплатным входом, а также другие замечательные рекомендации! Мы очень благодарны и довольны, единственный момент, можно было бы чуть расширить экскурсию, что бы добраться на другой берег Варшавы. Но это прям если сильно придираться, а так мы очень довольны, хоть и устали. Экскурсию рекомендуем!
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Алина
Яна — замечательный гид и невероятно приятный, добрый человек! ❤️
Экскурсия прошла на одном дыхании: было интересно, легко и очень увлекательно. Спасибо за тёплую атмосферу, искреннюю заботу и любовь к своему делу. Благодаря Яне остались не только новые знания о Варшаве и Польше, но и самые приятные впечатления. От всей души благодарю и с удовольствием рекомендую!
+1
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Эльмира
Большое спасибо Яне за прекрасную экскурсию и доброе общение! Очень интересно, познавательно и с большой любовью к Варшаве. Узнали много нового, увидели красивые места и получили массу приятных впечатлений. Однозначно рекомендуем!
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O
Oksana
Сегодня была на пешеходной экскурсии по Варшаве и осталась в полном восторге. Гид оказался очень профессиональным и увлечённым человеком, рассказывал не сухие факты, а живые истории о городе, его судьбе читать дальшеуменьшить
и жителях. Особенно впечатлили рассказы о восстановлении Старого города после войны — когда идёшь по этим улицам, даже не верится, что всё это было полностью разрушено. Маршрут был продуман отлично: мы увидели Замковую площадь, Королевский замок, уютные улочки Старого города, Рыночную площадь и множество других мест. Экскурсия прошла в комфортном темпе, было время и для фотографий, и для вопросов. Атмосфера была тёплой и дружелюбной, чувствовалось искреннее желание показать Варшаву не как туристическую открытку, а как живой город с характером и душой. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему понять Варшаву и увидеть её не только глазами туриста, но и через историю и судьбы людей.
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Константин
Классная экскурсия, несмотря на скверную погоду в этот день! Видно, что Яна любит Варшаву и свое дело) Рекомендую
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