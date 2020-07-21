181 отзыв оставили туристы

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По улицам прекрасной Варшавы

Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

78 за экскурсию

У этой экскурсии181 отзыв
4.99
Яна
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Яна – Гид в Варшаве
Эта прогулка 👣 для тех, кто хочет познакомиться с историей, архитектурой и традициями красавицы-Варшавы, отстроенной заново после войны руками жителей всей Польши.

Вы посетите любимые места варшавян, услышите местные легенды и забавные истории 📖 по главным достопримечательностям и необычным уголкам города.

И конечно, получите явки и пароли секретных кафе местных жителей, где можно попробовать вкуснейший горячий шоколад!
По улицам прекрасной Варшавы
По улицам прекрасной Варшавы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Вы очутитесь в сердце Варшавы — Старом городе с красочным Старым Рынком, уютными кафе и сувенирными лавочками. Увидите крепостные стены Барбакана, Президентский дворец, самые известные храмы Варшавы и Замковую площадь, где вам откроется история восстановления Королевского замка. Заглянете в Саксонский парк и прогуляетесь по Королевскому тракту — улице, по которой в столицу въезжали короли. Я расскажу вам трогательную историю о том, как Варшава заново отстраивалась руками местных жителей после Второй Мировой войны, помогу лучше прочувствовать атмосферу города через его непростую историю. И конечно, покажу вам лучшие панорамы Варшавы для замечательных фотографий!

Необычные места и городские легенды
Вы узнаете истории о Варшаве и занимательные факты, которые не пишут в путеводителях: почему символ города, Русалочка, держит в руке меч, где отобедал Далай Лама, где похоронено сердце гениального Шопена и многое другое! Вы увидите места, запечатленные на картинах знаменитого художника Каналетто, прогуляетесь по улице-лестнице, рассмотрите самый узкий дом в Варшаве и узнаете, где и как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось.

Варшава глазами поляков
Я снабжу вас картой города и мини-путеводителем для самостоятельных прогулок, выдам секрет варшавян и расскажу, где можно выпить вкуснейший горячий шоколад и попробовать «русские пироги». Вы узнаете о национальных традициях поляков, их кулинарных пристрастиях и любимом месте встреч в Варшаве. И, быть может, даже выучите несколько слов по-польски!

Организационные детали

Стоимость экскурсии в праздничные дни (20.12.19 – 15.01.20) составляет 110 евро

По улицам прекрасной Варшавы
По улицам прекрасной Варшавы
По улицам прекрасной Варшавы
По улицам прекрасной Варшавы
По улицам прекрасной Варшавы
По улицам прекрасной Варшавы
По улицам прекрасной Варшавы
По улицам прекрасной Варшавы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Яна
Яна
Я очень люблю путешествовать и, однажды оказавшись в Варшаве, полюбила этот город с первого взгляда. Сейчас я здесь живу и работаю. Как бывалый путешественник понимаю, что важно увидеть во время первого знакомства с городом, а что будет интересно посетить во время следующих визитов. Стараюсь понять, что интересует моих путешественников, ваши ожидания и пожелания. Обязательно снабжаю полезной информацией о передвижении по городу, популярных местах, интересных музеях и бесплатных днях посещения.
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181 отзыв оставили туристы

21 июля 2020
Яна, спасибо большое за экскурсию! Яна - очень жизнерадостный и интересный человек, который действительно любит и знает свой город! Мы тоже полюбили Варшаву, хотя совсем этого не ожидали. Яна - прекрасный гид! Рекомендую
19 июля 2020
Огромная благодарность Яне за увлекательную, насыщенную, интереснейшую экскурсию. Яна прекрасный рассказчик. Она построила маршрут учитывая все мои интересы, и в итоге, за один день, который был у меня в Варшаве, я просто влюбилась в этот город.
13 марта 2020
Яна - большой профессионал своего дела и очень обаятельный человек
3 марта 2020
Прекрасная экскурсия. Гид Яна очень профессиональна.
25 февраля 2020
Прекрасный гид Яна. Очень доброжелательна, интересно рассказывает, видно, что очень любит своё дело. Мы были с маленькими детьми, она во всем старалась помочь и даже заинтересовать моего старшего сына. Благодаря Яне, я влюбилась в Варшаву) Спасибо ей огромное!
19 февраля 2020
Нам очень повезло! С Варшавой нас познакомила удивительный экскурсовод Яна! Она невероятно пунктуальна, эрудированна, прекрасный рассказчик! Яна дала нам много ценных советов! Всем рекомендую! Яна профессионал!
7 февраля 2020
С экскурсоводом Яной нам повезло. Она очень увлечена историей, много знает и очень интересно рассказывает. Позитивный, душевный человек. Спасибо
3 февраля 2020
Доброжелательный, активный, увлечённый человек, обладающий чувством юмора и широким кругозором. Это все о Яне. Было познавательно и увлекательно. И хочется встретиться на экскурсии ещё раз. Буду рекомендовать.
20 декабря 2019
Отлично провели время, очень приятная гид Яна, умная, весёлая. Рекомендуем!
Михаил
14 декабря 2019
Очень сложно подобрать слова которые еще не были сказаны и подобрать эпитеты, которые еще не были употреблены, что бы рассказать об экскурсии и гиде. Хотя поправлюсь, Яна, прежде всего интересный собеседник. С ней легко и комфортно, будто знакомы сто лет, прошло все путешествие по величественной и волшебно - Рождественнской Варшаве! Маршрут идеален для первого знакомства с городом и страной с гидом целиком и полностью увлеченного историей и искренне любящего свой город и свое дело. Это не сухие исторические факты, а множество удивительных историй иллюстрирующих эти факты, что в свою очередь выносит восприятие на тот уровень, когда все понятно и все запоминается и в дальнейшем хочется дня три обо всем услышанном дискутировать, спорить, узнать еще больше. Увидеть сердце Варшавы от начала до современного времени. Прекрасная экскурсия! Получил огромное удовольствие от прогулки по прекрасной Варшаве с прекрасной Яной. Всем рекомендую и экскурсию и экскурсовода!
Ещё 171 отзыв

Яна проводит ещё 2 экскурсии

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