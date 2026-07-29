181 отзыв оставили туристы

Эта прогулка для тех, кто хочет познакомиться с историей, архитектурой и традициями красавицы-Варшавы, отстроенной заново после войны руками жителей всей Польши. Вы посетите любимые места варшавян, услышите местные легенды и забавные истории,пройдете по главным достопримечательностям и необычным уголкам города. И конечно, получите явки и пароли секретных кафе местных жителей, где можно попробовать вкуснейший горячий шоколад!

Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

Вы очутитесь в сердце Варшавы — Старом городе с красочным Старым Рынком, уютными кафе и сувенирными лавочками. Увидите крепостные стены Барбакана, Президентский дворец, самые известные храмы Варшавы и Замковую площадь, где вам откроется история восстановления Королевского замка. Заглянете в Саксонский парк и прогуляетесь по Королевскому тракту — улице, по которой в столицу въезжали короли. Я расскажу вам трогательную историю о том, как Варшава заново отстраивалась руками местных жителей после Второй Мировой войны, помогу лучше прочувствовать атмосферу города через его непростую историю. И конечно, покажу вам лучшие панорамы Варшавы для замечательных фотографий!

Необычные места и городские легенды

Вы узнаете истории о Варшаве и занимательные факты, которые не пишут в путеводителях: почему символ города, Русалочка, держит в руке меч, где отобедал Далай Лама, где похоронено сердце гениального Шопена и многое другое! Вы увидите места, запечатленные на картинах знаменитого художника Каналетто, прогуляетесь по улице-лестнице, рассмотрите самый узкий дом в Варшаве и узнаете, где и как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось.

Варшава глазами поляков

Я снабжу вас картой города и мини-путеводителем для самостоятельных прогулок, выдам секрет варшавян и расскажу, где можно выпить вкуснейший горячий шоколад и попробовать «русские пироги». Вы узнаете о национальных традициях поляков, их кулинарных пристрастиях и любимом месте встреч в Варшаве. И, быть может, даже выучите несколько слов по-польски!