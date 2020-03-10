32 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка по королевскому парку

Сначала вы отправитесь к дворцово-парковому комплексу Королевские Лазенки и посетите любимое место отдыха варшавян, где до поздней осени проходят Шопеновские концерты под открытым небом. Вы увидите живописный «Дворец на воде», Римский театр и Мышлевицкий дворец, где жили придворный короля. Полюбуетесь прекрасным Памятником Фредерику Шопену и, при некоторой доле везения, сможете покормить белочек, которые обитают в парке.

Знаковые места города

Вы проедете по главным архитектурным объектам города, по пути знакомясь с историей Варшавы и Польши. Увидите Дворец культуры и Науки, самое высокое знание, которое до сих пор вызывает неоднозначную реакцию у местных жителей. Посетите Театральную площадь, где услышите историю Варшавского восстания и увидите места, связанные с ним. Затем вас ждет короткая прогулка по Саксонскому парку к Могиле Неизвестного солдата, где вы увидите, что осталось от некогда великолепного Саксонского дворца, разрушенного во время войны.

Атмосфера старой Варшавы

Затем вас встретит Старый город с его красивейшей Замковой площадью, Королевским замком, Кафедральным собором и Русалочкой — символом Варшавы. Заглянем на барбакан, городское укрепление 16 века, а после спустимся к Новому городу, где вы увидите дом Марии Склодовской-Кюри и старейший храм Варшавы.

Если у вас еще останутся силы, мы спустимся к речным бульварам и полюбуемся панорамой Варшавы со стороны реки Висла.