32 отзыва оставили туристы

Эта экскурсия для тех, кто ценит своё время, любит комфорт и хочет познакомиться со всеми ключевыми достопримечательностями Варшавы в первый день своего путешествия.За несколько часов вы проедете по главным местам

столицы и прикоснетесь к её истории: увидите современные районы Варшавы и колоритный Старый город, встретите на пути средневековые укрепления и изящные королевские дворцы, узнаете о Варшавском восстании и жизни города во время войны, а также услышите истории о Марии Кюри, Фредерике Шопене и польских королевских особах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по королевскому парку

Сначала вы отправитесь к дворцово-парковому комплексу Королевские Лазенки и посетите любимое место отдыха варшавян, где до поздней осени проходят Шопеновские концерты под открытым небом. Вы увидите живописный «Дворец на воде», Римский театр и Мышлевицкий дворец, где жили придворный короля. Полюбуетесь прекрасным Памятником Фредерику Шопену и, при некоторой доле везения, сможете покормить белочек, которые обитают в парке.

Знаковые места города

Вы проедете по главным архитектурным объектам города, по пути знакомясь с историей Варшавы и Польши. Увидите Дворец культуры и Науки, самое высокое знание, которое до сих пор вызывает неоднозначную реакцию у местных жителей. Посетите Театральную площадь, где услышите историю Варшавского восстания и увидите места, связанные с ним. Затем вас ждет короткая прогулка по Саксонскому парку к Могиле Неизвестного солдата, где вы увидите, что осталось от некогда великолепного Саксонского дворца, разрушенного во время войны.

Атмосфера старой Варшавы

Затем вас встретит Старый город с его красивейшей Замковой площадью, Королевским замком, Кафедральным собором и Русалочкой — символом Варшавы. Заглянем на барбакан, городское укрепление 16 века, а после спустимся к Новому городу, где вы увидите дом Марии Склодовской-Кюри и старейший храм Варшавы.

Если у вас еще останутся силы, мы спустимся к речным бульварам и полюбуемся панорамой Варшавы со стороны реки Висла.

Организационные детали

Поедем на моём автомобиле или такси — транспортные расходы включены в стоимость. Если вы с багажом, уточняйте в переписке возможность его перевозки, т. к. по маршруту ждёт брусчатка, песок и галька — будет сложно передвигаться с чемоданами

По желанию можно скорректировать маршрут

Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля или в центре Варшавы, точное место встречи и конечный пункт оговариваются заранее. Из аэропорта не забираю

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