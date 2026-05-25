32 отзыва оставили туристы

Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Эта экскурсия для тех, кто ценит своё время, любит комфорт и хочет познакомиться со всеми ключевыми достопримечательностями Варшавы в первый день своего путешествия.
За несколько часов вы проедете по главным местам читать дальшеуменьшить
столицы и прикоснетесь к её истории: увидите современные районы Варшавы и колоритный Старый город, встретите на пути средневековые укрепления и изящные королевские дворцы, узнаете о Варшавском восстании и жизни города во время войны, а также услышите истории о Марии Кюри, Фредерике Шопене и польских королевских особах.
Сначала вы отправитесь к дворцово-парковому комплексу Королевские Лазенки и посетите любимое место отдыха варшавян, где до поздней осени проходят Шопеновские концерты под открытым небом. Вы увидите живописный «Дворец на воде», Римский театр и Мышлевицкий дворец, где жили придворный короля. Полюбуетесь прекрасным Памятником Фредерику Шопену и, при некоторой доле везения, сможете покормить белочек, которые обитают в парке.
Знаковые места города
Вы проедете по главным архитектурным объектам города, по пути знакомясь с историей Варшавы и Польши. Увидите Дворец культуры и Науки, самое высокое знание, которое до сих пор вызывает неоднозначную реакцию у местных жителей. Посетите Театральную площадь, где услышите историю Варшавского восстания и увидите места, связанные с ним. Затем вас ждет короткая прогулка по Саксонскому парку к Могиле Неизвестного солдата, где вы увидите, что осталось от некогда великолепного Саксонского дворца, разрушенного во время войны.
Атмосфера старой Варшавы
Затем вас встретит Старый город с его красивейшей Замковой площадью, Королевским замком, Кафедральным собором и Русалочкой — символом Варшавы. Заглянем на барбакан, городское укрепление 16 века, а после спустимся к Новому городу, где вы увидите дом Марии Склодовской-Кюри и старейший храм Варшавы.
Если у вас еще останутся силы, мы спустимся к речным бульварам и полюбуемся панорамой Варшавы со стороны реки Висла.
Организационные детали
Поедем на моём автомобиле или такси — транспортные расходы включены в стоимость. Если вы с багажом, уточняйте в переписке возможность его перевозки, т. к. по маршруту ждёт брусчатка, песок и галька — будет сложно передвигаться с чемоданами
По желанию можно скорректировать маршрут
Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля или в центре Варшавы, точное место встречи и конечный пункт оговариваются заранее. Из аэропорта не забираю
Дополнительные опции
Посещение дворцов и музеев по маршруту (входные билеты, в том числе для гида, не включены в стоимость)
Перерыв на обед или кофе-паузу (питание не включено в стоимость экскурсии)
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 7). Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Варшаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 4114 туристов
Я очень люблю путешествовать и, однажды оказавшись в Варшаве, полюбила этот город с первого взгляда. Сейчас я здесь живу и работаю. Как бывалый путешественник понимаю, что важно увидеть во время читать дальшеуменьшить
первого знакомства с городом, а что будет интересно посетить во время следующих визитов. Стараюсь понять, что интересует моих путешественников, ваши ожидания и пожелания. Обязательно снабжаю полезной информацией о передвижении по городу, популярных местах, интересных музеях и бесплатных днях посещения.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Ольга
хочу выразить Яне благодарность за интересную и увлекательную экскурсию. мы просто в восторге! Успели пройти весь намеченный маршрут и даже посетили могилу Анны Герман. Варшава очень красивый город, мы в нее просто влюбились! ❤️
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О
Ольга
Яна- великолепный гид. Встреча с ней большая удача. Знающая и влюбленная в свою работу. Любящая страну и город. Прекрасный рассказчик отвечающий на любые вопросы. Эрудиция,легкость в общении,колоссальные знания истории. Маршрут удобен и интересен предусмотрены все нюансы, будь то погода или физические возможности туриста.. Благодаря Яне мы открыли для себя Варшаву и влюбились в этот город.
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Eleonora
Мы с мужем первый раз оказались в Варшаве и нам очень повезло, что для знакомства с этим замечательным городом мы выбрали Авто-пешеходную экскурсию с гидом Кшиштофом. Кшиштоф очень знающий, профессиональный гид читать дальшеуменьшить
и необыкновенно обаятельный человек. Маршрут был составлен так, чтобы можно было увидеть максимум достопримечательных мест, при этом Кшиштоф вносил изменения в график экскурсии с учетом наших пожеланий. Нам удалось во время экскурсии не только познакомиться с Варшавой, какая она есть сегодня, но и обогатить свои знания по истории Польши. Кшиштоф очень знающий и любящий свою страну человек и прекрасный рассказчик. Отличная экскурсия и незабываемые впечатления!!!
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Н
Наталья
Кшиштоф, спасибо за отлично спланированный день в Варшаве. Рекомендую именно авто прогулку, так вы совместите несколько экскурсий, сэкономив время и деньги. Узнаете, что в Варшаве есть свой Русал, увидите множество храмов читать дальшеуменьшить
и услышите подробности их истории. Истории королей, великих людей и их женщин. Почувствуете дух Польской культуры. Особо важно, что вас не просто провезут по запланированному пути, а обсудят весь маршрут на день, учитывая ваши пожелания, и не откажут попутно в помощи решения ваших вопросов. Фото не передают ту красоту и удивительные вещи, которые вы увидите
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Ю
Юлия
Были в Варшаве всего несколько дней, и решили провести их с пользой. Для знакомства с этим замечательным городом, выбрали экскурсию с Яной, и не пожалели ни одной секунды. Яна не читать дальшеуменьшить
просто профессионал своего дела, но и невероятно чудесный человек. Экскурсия очень интересная, время пролетело совершенно незаметно, а мы смогли влюбиться в Варшаву и узнали много для себя нового. Однозначно рекомендую познакомиться с городом именно с Яной, и вы запомните эту экскурсию навсегда. Яночка, спасибо вам огромное, всего вам доброго и хорошего!
+2
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Ирина
Это были потрясающие 2 дня в прекрасной Варшаве с замечательным, большим профессионалом в своём деле - Кшиштофом! Благодаря ему, мы просто влюбились в этот чудесный город! Столько исторических мест - читать дальшеуменьшить
в некоторых чувствуешь себя прямо как в средневековой сказке! Множество памятных мест и мемориалов времён Второй Мировой войны поразили нас своим глубинным смыслом и значимостью! Красота и чистота города, тоже неожиданно удивила. Белый павлин и уточки - мандаринки оставили наиприятнейшее впечатление и восторг!!! Вообщем, очень рекомендуем Вам Кшиштофа, если Вы хотите получить прекрасное, неизгладимое впечатление от Варшавы и узнать много нового и интересного о Польше и её прекрасной столице!
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