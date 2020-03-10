32 отзыва оставили туристы

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Авто-пешеходная прогулка по Варшаве

Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

189 за экскурсию

У этой экскурсии32 отзыва
4.94
Яна
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Яна – Гид в Варшаве
Эта экскурсия ⛳ для тех, кто ценит своё время, любит комфорт и хочет познакомиться со всеми ключевыми достопримечательностями 🏛️ Варшавы в первый день своего путешествия.

За несколько часов вы проедете по главным местам столицы и прикоснетесь к её истории: увидите современные районы Варшавы и колоритный Старый город 🏙️, встретите на пути средневековые укрепления и изящные королевские дворцы, узнаете о Варшавском восстании и жизни города во время войны, а также услышите истории 📖 о Марии Кюри, Фредерике Шопене и польских королевских особах.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве

Что вас ожидает

Прогулка по королевскому парку
Сначала вы отправитесь к дворцово-парковому комплексу Королевские Лазенки и посетите любимое место отдыха варшавян, где до поздней осени проходят Шопеновские концерты под открытым небом. Вы увидите живописный «Дворец на воде», Римский театр и Мышлевицкий дворец, где жили придворный короля. Полюбуетесь прекрасным Памятником Фредерику Шопену и, при некоторой доле везения, сможете покормить белочек, которые обитают в парке.

Знаковые места города
Вы проедете по главным архитектурным объектам города, по пути знакомясь с историей Варшавы и Польши. Увидите Дворец культуры и Науки, самое высокое знание, которое до сих пор вызывает неоднозначную реакцию у местных жителей. Посетите Театральную площадь, где услышите историю Варшавского восстания и увидите места, связанные с ним. Затем вас ждет короткая прогулка по Саксонскому парку к Могиле Неизвестного солдата, где вы увидите, что осталось от некогда великолепного Саксонского дворца, разрушенного во время войны.

Атмосфера старой Варшавы
Затем вас встретит Старый город с его красивейшей Замковой площадью, Королевским замком, Кафедральным собором и Русалочкой — символом Варшавы. Заглянем на барбакан, городское укрепление 16 века, а после спустимся к Новому городу, где вы увидите дом Марии Склодовской-Кюри и старейший храм Варшавы.

Если у вас еще останутся силы, мы спустимся к речным бульварам и полюбуемся панорамой Варшавы со стороны реки Висла.

Организационные детали

  • По желанию можно скорректировать маршрут
  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля или в центре Варшавы, точное место встречи и конечный пункт оговариваются заранее

Дополнительные опции

  • Посещение дворцов и музеев по маршруту (входные билеты, в том числе для гида, не включены в стоимость)
  • Перерыв на обед или кофе-паузу (питание не включено в стоимость экскурсии)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 7). Детали уточняйте в переписке.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Яна
Яна
Я очень люблю путешествовать и, однажды оказавшись в Варшаве, полюбила этот город с первого взгляда. Сейчас я здесь живу и работаю. Как бывалый путешественник понимаю, что важно увидеть во время первого знакомства с городом, а что будет интересно посетить во время следующих визитов. Стараюсь понять, что интересует моих путешественников, ваши ожидания и пожелания. Обязательно снабжаю полезной информацией о передвижении по городу, популярных местах, интересных музеях и бесплатных днях посещения.
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32 отзыва оставили туристы

10 марта 2020
Спасибо Яне и Кшиштофу за часы, которые мы провели вместе. Где мы только не были, чего мы только не видели, а какие вкусности мы пробовали и это все благодаря великолепной Яне и водителю Кшиштову. Маршрут составлен идеально, я даже думать не могла, что за 5 часов можно столько увидеть и услышать, хотеть слушать ещё и не устать. Вилянувский дворец, парк Лазенки с утками мандаринками, старый город и не старый город, много, много всего. Я в восторге! Кшиштову отдельное спасибо за зонтики и орешек для белочки. Орешек нам в зоопарке пригодился. Спасибо за тёплую обстановку во время экскурсии, так душевно было, как будто нас родные люди принимали.
8 марта 2020
Интересная экскурсия, приятный гид, прекрасное настроение.
7 марта 2020
Мы были в Варшаве проездом, на несколько часов. Хотели забронировать более дорогую экскурсию на автомобиле, Яна сразу озвучила, что в вечернее время не стоит брать такую экскурсию, так как ничего не увидим. Выбрали пеший маршрут. Очень. Интересно, узнали много новых фактов о Польше. Видно, насколько Яна любит свою работу и туристов, в наше время мало таких людей! На любой вопрос у неё был ответ. Конда мы замёрзли- она без вопросов зашла с нами в кафе, там же помогла нам с такси и выбором отеля ( спасибо огромное, что не бросила нас). Экскурсия была запланирована до определенного времени, но так как мы просидели долго в кафе- Яна не встала и не уехала, пока все нам не рассказала- не закончила. Ребята, выбирайте Яну- не пожалеете! Она супер профессионал!
10 февраля 2020
Хочется от души поблагодарить Яну и Кшиштофа за замечательную экскурсию. Рекомендуем всем. Кроме того что Яна грамотный и увлечённый своей профессией гид она ещё и замечательный человек. В ходе дня у нас сложились обстоятельства так что мы должны были уехать немного раньше так Яна мгновенно спланировала маршрут таким образом чтобы мы и на поезд успели и увидели абсолютно все что планировалось. Быстро сориентировавшись в ситуации помогла разобраться с билетами и даже продила до вагона чтобы мы не заблудились и не опоздали. Ещё раз огромное ей спасибо и как экскурсоводу и как просто замечательному человеку. Олег, Валя, Дмитрий.
12 декабря 2019
Отличная экскурсия! Во многом благодаря Яне!!
31 октября 2019
Спасибо за прекрасную экскурсию! Варшава открылась с новой стороны. Отличное настроение сопровождало всю нашу прогулку! Очень познавательно, конструктивно и интересно! Яна позитивная, приятная и умная женщина! Рекомендуем👍 С уважением и огромной благодарностью👏👏👏 Встретимся ещё не один раз😉
25 октября 2019
Прекрасная экскурсия! Гид замечательный. Вся семья была под впечатлением! Рекомендую,
20 октября 2019
Здравствуйте! С удовольствием оставляем свой отзыв о экскурсии с Яной с 100% рекомендацией от всего сердца! Получили помимо интересной и познавательной экскурсии, прекрасные впечатления и воспоминания! Яна максимально учла наши индивидуальные просьбы, провела экскурсию так, что мои родители не заметили как пролетели около 6 часов! И она сделала для нас подарок: фотографировала нас на свой фотоаппарат! Это бесценно! С уважением и наилучшими пожеланиями!
22 сентября 2019
Яна и Криштоф великолепно и профессионально провели экскурсию; спасибо им, здоровья и благополучия
13 сентября 2019
Яна замечательный Гид и Человек, маршрут очень интересный и 5 часов пролетело незаметно, а водитель Криштоф дополнял и выдавал всю интересующую информацию. Спасибо Вам за экскурсию.
Ещё 22 отзыва

Яна проводит ещё 2 экскурсии

По улицам прекрасной ВаршавыПо улицам прекрасной ВаршавыПо улицам прекрасной Варшавы
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181 отзыв
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Эта прогулка для тех, кто хочет познакомиться с историей, архитектурой и традициями красавицы-Варшавы, отстроенной заново после войны руками жителей всей Польши. Вы посетите любимые места варшавян, услышите местные легенды и забавные истории,пройдете по главным достопримечательностям и необычным уголкам города. И конечно, получите явки и пароли секретных кафе местных жителей, где можно попробовать вкуснейший горячий шоколад!
Дворцовая ВаршаваДворцовая ВаршаваДворцовая Варшава
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12 отзывов
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
Варшава — это не только Старый город, но и прекрасные резиденции королей, две из которых вы посетите на этой экскурсии — Королевские Лазенки и дворец в Вилянове. В обеих резиденциях вы познакомитесь с ценными произведениями искусства и перенесётесь во времена правлениях польских королей, а также насладитесь прогулкой вдоль озера и по парку с павлинами.

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Узнать и полюбить город за 2 часа
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Варшава шаг за шагомВаршава шаг за шагомВаршава шаг за шагом
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Проследить судьбу города, увидеть его глазами варшавянина и узнать о польской культуре
С радостью стану вашим проводником по must-see местам Варшавы и ее прошлому. На Краковском предместье вы поймете, почему эту улицу можно назвать «историей всей Польши», а в возрожденном Старом городе послушаете легенды и окажетесь в Средневековье. Отдельной темой станет мировоззрение поляков и образ жизни варшавян. Такая познавательная первая встреча с Варшавой позволит не просто узнать, но прочувствовать изнутри город и страну.
Первое знакомство с ВаршавойПервое знакомство с ВаршавойПервое знакомство с Варшавой
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Групповая обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
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От 65 за экскурсию
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Знакомство с городом для любителей активного отдыха
Велосипедная экскурсия по Варшаве — это отличная возможность познакомиться с городом для всех, кто любит активный отдых и владеет навыками езды на городском велосипеде.

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189 за экскурсию
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