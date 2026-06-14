94 отзыва оставили туристы

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Свидание с Варшавой каждый день

Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон
Варшава - город, где прошлое и настоящее сплетаются в уникальный узор.

На экскурсии можно выбрать один из двух маршрутов: Красный маршрут познакомит с восстановленным Старым городом и его историей, а Синий маршрут проведет по Краковскому предместью, открывая архитектурные шедевры и культурные объекты. Пешеходная прогулка позволит ощутить атмосферу столицы и задать вопросы местному гиду
5
208 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Историческая глубина
  • 🏰 Архитектурные шедевры
  • 🌆 Контрасты города
  • 🗺️ Два маршрута на выбор
  • 👣 Пешеходная доступность
  • ❓ Вопросы и ответы с гидом

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплым климатом и долгими днями. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия всё же возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде и коротким дням.
Сейчас август — это идеальное время.
Свидание с Варшавой каждый день
Свидание с Варшавой каждый день
Свидание с Варшавой каждый день

Что можно увидеть

  • Королевский замок
  • Базилика в стиле рококо
  • Костел Св. Анны
  • Президентский дворец
  • Академия изящных искусств

Описание экскурсии

Красный маршрут: Старая Варшава — город-феникс

Во время Второй мировой войны Варшава утратила около ¾ всего архитектурного наследия, но за десятилетия Старый город буквально возродился из пепла и снова обратился в одну из прекрасных столиц Европы. Вы соприкоснётесь с подлинной историей Варшавы у сохранившихся памятников, с «грязным» прошлым реки Висла и с интересными новоделами — например, Королевским замком: ему пошёл всего 4-ый десяток. Реставрация города — важная нить этого маршрута, который откроет старину и современность польской столицы.

Синий маршрут: Краковское предместье вдоль и поперек

Эта прогулка пройдет по улице-истории, которая связывает старую и современную Варшаву, мимо ее многочисленных достопримечательностей. Здесь вас ждут базилика в стиле рококо и неоклассический костел Св. Анны, Президентский дворец и Академия изящных искусств, знаменитые отели и старинный университет. Маршрут также охватит улицу Новы Свят — так вы повторите путь королей, любуясь по пути дворянскими резиденциями, а также увидите арт-объекты и популярные кафе и бары.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна в первую очередь тем, кто впервые в Варшаве.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Варшаве, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Стандартный билет€30
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Замковой площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Варшаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 208 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Прекрасная экскурсия,было очень интересно, познавательно и что самое главное не нудно. Узнали очень много полезных фактов. После экскурсии ещё получили нужные рекомендации, благодаря которым провели прекрасно время. К сожалению в попыхах забыла имя молодого человека 🫣 экскурсия была 11.06 в 15:15🤗по синему маршруту. Еще раз огромное спасибо!!!
Прекрасная экскурсия,было очень интересно, познавательно и что самое главное не нудно. Узнали очень много полезных фактов.
Прекрасная экскурсия,было очень интересно, познавательно и что самое главное не нудно. Узнали очень много полезных фактов.
Прекрасная экскурсия,было очень интересно, познавательно и что самое главное не нудно. Узнали очень много полезных фактов.
Прекрасная экскурсия,было очень интересно, познавательно и что самое главное не нудно. Узнали очень много полезных фактов.
Прекрасная экскурсия,было очень интересно, познавательно и что самое главное не нудно. Узнали очень много полезных фактов.
Прекрасная экскурсия,было очень интересно, познавательно и что самое главное не нудно. Узнали очень много полезных фактов.
Прекрасная экскурсия,было очень интересно, познавательно и что самое главное не нудно. Узнали очень много полезных фактов.
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Ангелина
Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы. Столько интересной и новой информации. Отдельно хочется поблагодарить Юрия за ответы на все мои многочисленные вопросы. Спокойно, рассудительно и очень грамотно. Я много путешествую и всегда беру гидов, не всегда впечатления хорошие, но Юрия рекомендую на все 💯
Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы.
Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы.
Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы.
Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы.
Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы.
Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы.
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О
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!+3
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
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Z
Прекрасная прогулка по старому городу Варшави с замечательным гидом Натальей. Очень профессиональный и приятный человек, помогла не только полностью погрузиться в историю Варшавы, но и узнать много интересного в целом о Польше и ее культуре. Настоятельно рекомендуем! Большое спасибо Наталье и компании.
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Л
Экскурсия прошла хорошо. Нас всех было 6 человек. Гид- Юрий, глубоко знающий историю, хорошо подготовлен. Провел мероприятие на позитивной ноте. Начали маршрут от колоны Сигизмунда и двигались по царскому пути и "новому свиту". При новой поездке постараюсь заказать ещё экскурсию именно у вас.
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М
Хорошая экскурсия по "синему маршруту"! Экскурсовод Наталья знающая, внимательная и очень приятная.
Хорошая экскурсия по "синему маршруту"! Экскурсовод Наталья знающая, внимательная и очень приятная.
Хорошая экскурсия по "синему маршруту"! Экскурсовод Наталья знающая, внимательная и очень приятная.
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