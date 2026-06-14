94 отзыва оставили туристы

Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон
Варшава - город, где прошлое и настоящее сплетаются в уникальный узор.
На экскурсии можно выбрать один из двух маршрутов: Красный маршрут познакомит с восстановленным Старым городом и его историей, а Синий маршрут проведет по Краковскому предместью, открывая архитектурные шедевры и культурные объекты. Пешеходная прогулка позволит ощутить атмосферу столицы и задать вопросы местному гиду
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплым климатом и долгими днями. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия всё же возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде и коротким дням.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Королевский замок
Базилика в стиле рококо
Костел Св. Анны
Президентский дворец
Академия изящных искусств
Описание экскурсии
Красный маршрут: Старая Варшава — город-феникс
Во время Второй мировой войны Варшава утратила около ¾ всего архитектурного наследия, но за десятилетия Старый город буквально возродился из пепла и снова обратился в одну из прекрасных столиц Европы. Вы соприкоснётесь с подлинной историей Варшавы у сохранившихся памятников, с «грязным» прошлым реки Висла и с интересными новоделами — например, Королевским замком: ему пошёл всего 4-ый десяток. Реставрация города — важная нить этого маршрута, который откроет старину и современность польской столицы.
Синий маршрут: Краковское предместье вдоль и поперек
Эта прогулка пройдет по улице-истории, которая связывает старую и современную Варшаву, мимо ее многочисленных достопримечательностей. Здесь вас ждут базилика в стиле рококо и неоклассический костел Св. Анны, Президентский дворец и Академия изящных искусств, знаменитые отели и старинный университет. Маршрут также охватит улицу Новы Свят — так вы повторите путь королей, любуясь по пути дворянскими резиденциями, а также увидите арт-объекты и популярные кафе и бары.
Карта и расписание маршрутов — в галерее.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
Программа будет интересна в первую очередь тем, кто впервые в Варшаве.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Варшаве, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Стандартный билет
€30
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Замковой площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Варшаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 208 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Прекрасная экскурсия,было очень интересно, познавательно и что самое главное не нудно. Узнали очень много полезных фактов. После экскурсии ещё получили нужные рекомендации, благодаря которым провели прекрасно время. К сожалению в попыхах забыла имя молодого человека 🫣 экскурсия была 11.06 в 15:15🤗по синему маршруту. Еще раз огромное спасибо!!!
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Ангелина
Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы. Столько интересной и новой информации. Отдельно хочется поблагодарить Юрия за ответы на все мои многочисленные вопросы. Спокойно, рассудительно и очень грамотно. Я много путешествую и всегда беру гидов, не всегда впечатления хорошие, но Юрия рекомендую на все 💯
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О
Оксана
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
+3
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Z
Zoja
Прекрасная прогулка по старому городу Варшави с замечательным гидом Натальей. Очень профессиональный и приятный человек, помогла не только полностью погрузиться в историю Варшавы, но и узнать много интересного в целом о Польше и ее культуре. Настоятельно рекомендуем! Большое спасибо Наталье и компании.
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Л
Любовь
Экскурсия прошла хорошо. Нас всех было 6 человек. Гид- Юрий, глубоко знающий историю, хорошо подготовлен. Провел мероприятие на позитивной ноте. Начали маршрут от колоны Сигизмунда и двигались по царскому пути и "новому свиту". При новой поездке постараюсь заказать ещё экскурсию именно у вас.
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М
Марк
Хорошая экскурсия по "синему маршруту"! Экскурсовод Наталья знающая, внимательная и очень приятная.
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