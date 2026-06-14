94 отзыва оставили туристы

Варшава - город, где прошлое и настоящее сплетаются в уникальный узор.



На экскурсии можно выбрать один из двух маршрутов: Красный маршрут познакомит с восстановленным Старым городом и его историей, а Синий маршрут проведет по Краковскому предместью, открывая архитектурные шедевры и культурные объекты. Пешеходная прогулка позволит ощутить атмосферу столицы и задать вопросы местному гиду

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплым климатом и долгими днями. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия всё же возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде и коротким дням.

Сейчас август — это идеальное время.