94 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Ежедневная прогулка по Варшаве

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Замковой площади
  • Заказать экскурсию

15 за человека

У этой экскурсии94 отзыва
4.8
Tripster
Задать вопрос
Tripster – представитель в Варшаве
Варшава — город-микс: современного и старого, сохранённого и восстановленного, классического и авангардного.

И не всем он по вкусу.

Наша экскурсия ⛳ — возможность влюбиться ❤️ в город 🏙️, в котором сделать это не так просто.

Вы выберете один из двух маршрутов: в любом случае, вам гарантирован интерес к богатой, но понятно рассказанной истории 📖 Варшавы; обеспечена встреча с контрастами города и всем-всем, что можно найти только в этой столице.
Ежедневная прогулка по Варшаве
Ежедневная прогулка по Варшаве

Что вас ожидает

Красный маршрут: Старая Варшава — город-феникс
Во время Второй мировой войны Варшава утратила около ¾ всего архитектурного наследия, но за десятилетия Старый город буквально возродился из пепла и снова обратился в одну из прекрасных столиц Европы. Вы соприкоснётесь с подлинной историей Варшавы у сохранившихся памятников, с «грязным» прошлым реки Висла и с интересными новоделами — например, Королевским замком: ему пошёл всего 4-ый десяток. Реставрация города — важная нить этого маршрута, который откроет старину и современность польской столицы.

Синий маршрут: Краковское предместье вдоль и поперек
Эта прогулка пройдет по улице-истории, которая связывает старую и современную Варшаву, мимо ее многочисленных достопримечательностей. Здесь вас ждут базилика в стиле рококо и неоклассический костел Св. Анны, Президентский дворец и Академия изящных искусств, знаменитые отели и старинный университет. Маршрут также охватит улицу Новы Свят — так вы повторите путь королей, любуясь по пути дворянскими резиденциями, а также увидите арт-объекты и популярные кафе и бары.

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна в первую очередь тем, кто впервые в Варшаве.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Варшаве, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Варшаве
Ежедневная прогулка по Варшаве
Ежедневная прогулка по Варшаве
Ежедневная прогулка по Варшаве

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала на Замковой площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

94 отзыва оставили туристы

17 июня 2020
Большое спасибо Татьяне и Юлии за экскурсию. Мы были первыми туристами после открытия Польши и сразу было заметно насколько соскучились по работе наши гиды. Это действительно люди, любящие и вовлеченную в свою профессию! Экскурсия прошла на одном дыхании, было очень интересно, познавательно. На все наши вопросы иногда даже странные мы получали ответы)))
17 марта 2020
Хорошая экскурсия, нам понравилась.
11 марта 2020
Спасибо большое гиду Валентине, она провела превосходную, очень содержательную экскурсию, мы получили много интересной информации не только по маршруту экскурсии, но и о истории Польши в целом.
5 марта 2020
Очень-очень понравилась прогулка! Таня-прекрасна.
Сергей
2 марта 2020
Привет всем. Экскурсия 15-15 Варшава. Погода не очень. и не супер популярные даты 21 февраля. Мы были на экскурсии 2 -ем. получилось как персональная Экскурсия. Нам достался маршрут по главной улицы Варшавы-Краковское Предместье. Экскурсовод Юлия. Все было интересно, понравилось, то что были акценты на какие то детали. Чувствовалась любовь к городу. В общем было интересно и 2 часа пролетели не заметно.
23 февраля 2020
Спасибо гиду Виктории за интересную экскурсию! Было познавательно (Виктория освежила в моей исторической памяти многие факты), увлекательно (она рассказала несколько любопытных и порой весьма забавных фактов из истории и жизни варшавян) и очень доступно (в группе был ребенок). Время действительно пролетело незаметно. Обязательно посещу ваш синий маршрут! Желаю процветания и удачи!
21 февраля 2020
Великолепная и очень содержательная экскурсия! Приятный гид, увлечённо рассказывающий о городе! Спасибо!
19 февраля 2020
Были на экскурсии по Варшаве с ребенком 7лет. Спасибо гиду, Надежде, смогла увлечь и окунуть в историю старого города настолько, что после двух часовой пешей экскурсии, ребенок попросился сходить на экскурсию в королевский дворец, а не идти домой! Мамы меня поймут. Спасибо :)
17 февраля 2020
Очень познавательная и доступная историческая прогулка для тех, кто хочет узнать о Варшаве и Польше в целом. Узнали много курьезных деталей и наводок. Рекомендуем!
13 февраля 2020
Маршрут по старому городу замечателен в любую погоду!
Ещё 84 отзыва

Обзорные экскурсии в Варшаве

По улицам прекрасной ВаршавыПо улицам прекрасной ВаршавыПо улицам прекрасной Варшавы
78 за экскурсию
3 часа
181 отзыв
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Эта прогулка для тех, кто хочет познакомиться с историей, архитектурой и традициями красавицы-Варшавы, отстроенной заново после войны руками жителей всей Польши. Вы посетите любимые места варшавян, услышите местные легенды и забавные истории,пройдете по главным достопримечательностям и необычным уголкам города. И конечно, получите явки и пароли секретных кафе местных жителей, где можно попробовать вкуснейший горячий шоколад!
Варшава шаг за шагомВаршава шаг за шагомВаршава шаг за шагом
71 за экскурсию
3.5 часа
84 отзыва
Проследить судьбу города, увидеть его глазами варшавянина и узнать о польской культуре
С радостью стану вашим проводником по must-see местам Варшавы и ее прошлому. На Краковском предместье вы поймете, почему эту улицу можно назвать «историей всей Польши», а в возрожденном Старом городе послушаете легенды и окажетесь в Средневековье. Отдельной темой станет мировоззрение поляков и образ жизни варшавян. Такая познавательная первая встреча с Варшавой позволит не просто узнать, но прочувствовать изнутри город и страну.
Первое знакомство с ВаршавойПервое знакомство с ВаршавойПервое знакомство с Варшавой
15 за человека
3 часа
20 отзывов
Групповая обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
За три часа охватить все 800 лет истории Варшавы не удастся, но обещаю, что вы узнаете главное о городе. Нарядная улица Краковское предместье, ансамбли Рыночной и Замковой площадей, костел Св. Анны — по этим и другим достопримечательностям вы проследите непростой путь Варшавы и узнаете, как и чем живет столица сегодня. А еще получите полезные рекомендации: где вкусно поесть, как провести вечер и куда еще съездить в Польше.
По Варшаве на велосипеде
От 65 за экскурсию
2 часа
30 отзывов
Знакомство с городом для любителей активного отдыха
Велосипедная экскурсия по Варшаве — это отличная возможность познакомиться с городом для всех, кто любит активный отдых и владеет навыками езды на городском велосипеде.
Авто-пешеходная прогулка по ВаршавеАвто-пешеходная прогулка по ВаршавеАвто-пешеходная прогулка по Варшаве
189 за экскурсию
5 часов
32 отзыва
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Эта экскурсия для тех, кто ценит своё время, любит комфорт и хочет познакомиться со всеми ключевыми достопримечательностями Варшавы в первый день своего путешествия. За несколько часов вы проедете по главным местам столицы и прикоснетесь к её истории: увидите современные районы Варшавы и колоритный Старый город, встретите на пути средневековые укрепления и изящные королевские дворцы, узнаете о Варшавском восстании и жизни города во время войны, а также услышите истории о Марии Кюри, Фредерике Шопене и польских королевских особах.

Выбирайте и другие экскурсии в Варшаве

ПешкомМузеи и искусствоНа велосипедеНа автомобилеОбзорныеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураВсе
15 за человека
Заказать экскурсию