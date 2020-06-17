94 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Красный маршрут: Старая Варшава — город-феникс

Во время Второй мировой войны Варшава утратила около ¾ всего архитектурного наследия, но за десятилетия Старый город буквально возродился из пепла и снова обратился в одну из прекрасных столиц Европы. Вы соприкоснётесь с подлинной историей Варшавы у сохранившихся памятников, с «грязным» прошлым реки Висла и с интересными новоделами — например, Королевским замком: ему пошёл всего 4-ый десяток. Реставрация города — важная нить этого маршрута, который откроет старину и современность польской столицы.

Синий маршрут: Краковское предместье вдоль и поперек

Эта прогулка пройдет по улице-истории, которая связывает старую и современную Варшаву, мимо ее многочисленных достопримечательностей. Здесь вас ждут базилика в стиле рококо и неоклассический костел Св. Анны, Президентский дворец и Академия изящных искусств, знаменитые отели и старинный университет. Маршрут также охватит улицу Новы Свят — так вы повторите путь королей, любуясь по пути дворянскими резиденциями, а также увидите арт-объекты и популярные кафе и бары.

Кому подойдет экскурсия