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Вроцлав - город встреч

Татьяна Г.
Татьяна Г. – Гид из Вроцлава
Вроцлав - город встреч
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Вроцлав - город встреч
Вроцлав - город встреч

Что вы увидите

  • Реликты Княжеског Замка
  • Кафедральный Собор
  • Мост Влюблённых
  • Самое старое здание Вроцлавского университета
  • средневековую тюрьму для простолюдинов
  • прекрасную ратушную площадь
  • Соляную площадь
  • жемчужину готической архитектуры - Ратушу и многое другое.
Ознакомительная прогулка 👣 сквозь века, от самого старого квартала к сердцу города. Вы узнаете где находятся реликты замка первых князей, почему остров 🏝️ Тумский называется мини-Ватиканом, убедитесь, что по праву Вроцлав называют польской Венецией. Перейдя на сторону Старого Города по мостам и островам мы окунемся на момент в начало 20 века (времена Пруссии), потом пойдем "глубже" в эпоху Габсбургов и увидим красивейшее здание университета тех времён. А потом узкими мощёными улочками дойдём до главной площади с прекрасной средневековой Ратушей и закружимся в череде событий, судеб и легенд Вроцлава и его жителей. В ходе экскурсии 🧭 почувствуете также атмосферу города и узнаете о его современных дерзновениях. Приглашаю на прогулку по одному из красивейших городов!
Начало
🚩 Улица Sw. Marcina 12
Место завершения
🏁 Площадь "Рынэк"
Вроцлав - город встреч
Вроцлав - город встреч
Вроцлав - город встреч
Вроцлав - город встреч

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна Г.
Татьяна Г.
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