Ознакомительная прогулка 👣 сквозь века, от самого старого квартала к сердцу города. Вы узнаете где находятся реликты замка первых князей, почему остров 🏝️ Тумский называется мини-Ватиканом, убедитесь, что по праву Вроцлав называют польской Венецией. Перейдя на сторону Старого Города по мостам и островам мы окунемся на момент в начало 20 века (времена Пруссии), потом пойдем "глубже" в эпоху Габсбургов и увидим красивейшее здание университета тех времён. А потом узкими мощёными улочками дойдём до главной площади с прекрасной средневековой Ратушей и закружимся в череде событий, судеб и легенд Вроцлава и его жителей. В ходе экскурсии 🧭 почувствуете также атмосферу города и узнаете о его современных дерзновениях. Приглашаю на прогулку по одному из красивейших городов!