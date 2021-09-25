Все экскурсии в Вроцлаве
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Вроцлаве – доступно 10 экскурсий на 2021 год, 264 ⭐ отзыва, цены от €15. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Вроцлаве почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Польше на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
€50
за 1-8 чел.
индивидуально, под запрос
Индивидуальная экскурсия
2ч
€50
за 1-10 чел.
устанавливаем в индивидуальном порядке
2ч
€15
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Вроцлаву
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€60
за 1-50 чел.
ежедневно, время по договорённости
Индивидуальная экскурсия
3ч
€65
за 1-5 чел.
По следам тайн и легенд Вроцлава
Познакомиться с достопримечательностями города и преданиями о гномах, рыцарях и королях
Индивидуальный квест
2ч 30м
€65
за 1-5 чел.
На поиски гномов Вроцлава
Необычный квест по городу
Индивидуальная экскурсия
3ч
€65
за 1-5 чел.
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
Индивидуальная экскурсия
6ч
€115
за 1-4 чел.
Большое путешествие по Вроцлаву
Прогуляться по средневековому центру, посетить замок тамплиеров и услышать легенды Тумского острова
Индивидуальная экскурсия
3ч
€75
за 1-4 чел.
Вроцлав в лучах рассвета
Погрузиться на рассвете в историю и легенды города
Индивидуальная экскурсия
3ч
€65
за 1-5 чел.
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Душевная обзорная прогулка по старинному центру, скрытые улочки и полезные советы
Последние отзывы «Экскурсии Вроцлава»
- ААндрей25 сентября 2021Благодарим Дмитрия за интересный рассказ о Вроцлаве, за терпение, пока он нас ждал (мы постояли в пробках по пути к месту начала экскурсии). Очень рекомендуем!
- LLeonid6 сентября 2021Прекрасная экскурсия. В результате остались чудесные воспоминания о кратком пребывании во Вроцлаве. Очень рекомендую.
- Отзыв на: На поиски гномов ВроцлаваТТатьяна25 августа 2021Благодарим Алесю за увлекательную экскурсию, внимательное отношение, прекрасные фотографии, массу впечатлений и полезной житейской информации! Гномики форева, экскурсия маст-хэвная для Вроцлава, мы (двое взрослых и двое детей-подростков) очень довольны и благодарны!
- ААнна23 августа 2021Великолепная экскурсия! Вроцлав невероятно интересный город! Столько достопримечательностей и событий собранных рядом я еще не встречала! Да еще и маршрут экскурсии не дает заскучать и мы узнали очень много интересных фактов! Время пролетело незаметно! Хочется вернуться еще! Спасибо Дмитрию! Все было на высоте
- Отзыв на: Ежедневная прогулка по ВроцлавуООльга15 августа 2021Экскурсия прошла отлично! Спасибо нашему гиду Алеси. Мы погуляли по интересным местам Вроцлава и услышали много интересных фактов о городе. Время пролетели незаметно))
- Отзыв на: На поиски гномов ВроцлаваIIryna28 июля 2021Экскурсия прошла замечательно, гид просто Супер! Спасибо всей Вашей команде!
- Отзыв на: ВроцLOVE: узнать и влюбитьсяИИнна24 июля 2021Спасибо большое Олесе за интересную экскурсию. За небольшое время мы получили массу позитивных эмоций, узнали исторические факты о Вроцлаве и его жителях, увидели места, которые навряд ли сами бы нашли. Фото, сделаные Олесей это ещё один плюс её экскурсий. Спасибо!
- Отзыв на: Большое путешествие по ВроцлавуWWalentyna8 июля 2021Город глазами историка и человека любящего и знающего город в котором живёт. Без него мы бы не увидели и не узнали о Вроцлаве стольких замечательных подробностей. Пунктуальность, собранность, культура и умение интересно подать материал дорого стоит. Огромное спасибо Диме за великолепную, насыщенную информацией многочасовую прогулку по городу.
- Отзыв на: ВроцLOVE: узнать и влюбитьсяММарта1 июня 2021Спасибо за интересную экскурсию и приятную компанию!
- Отзыв на: Большое путешествие по ВроцлавуЕЕлена17 мая 2021Спасибо огромное Дмитрию за экскурсию. 6 часов пролетели незаметно. Было легко, интересно, весело. Must have, my recommendation:)