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гида во Вроцлаве, мы сразу поняли, что хотим познакомиться с ней лично.



Экскурсия превзошла все наши ожидания. Она была очень интересной, познавательной, нестандартной и совершенно не скучной. Марина умеет легко, живо и с юмором рассказывать даже о самых сложных исторических событиях и запутанных переплетениях религиозных конфессий города. Благодаря этому материал воспринимается легко и надолго запоминается.



От всей души благодарим Марину за прекрасно проведённое время и рекомендуем её всем, кто хочет не просто увидеть Вроцлав, а действительно понять и почувствовать этот удивительный город.



Желаем Марине вдохновения, благодарных гостей, новых интересных маршрутов и чтобы тематика её экскурсий становилась всё более разнообразной. Уверены, впереди у неё ещё много успехов!