Экскурсии Вроцлава

Все экскурсии в Вроцлаве

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Вроцлаве – доступно 10 экскурсий на 2021 год, 264 ⭐ отзыва, цены от €15. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Вроцлаве почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Польше на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
Пешком
Вид
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По отзывам
Мистический Вроцлав
Индивидуальная экскурсия
50
за 1-8 чел.
Мистический Вроцлав
индивидуально, под запрос
На поиски гномов
Индивидуальная экскурсия
50
за 1-10 чел.
На поиски гномов
устанавливаем в индивидуальном порядке
Ежедневная прогулка по Вроцлаву
4.8
29
15
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Вроцлаву
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Вроцлав - город встреч
Индивидуальная экскурсия
60
за 1-50 чел.
Вроцлав - город встреч
ежедневно, время по договорённости
По следам тайн и легенд Вроцлава
Индивидуальная экскурсия
5
46
65
за 1-5 чел.
По следам тайн и легенд Вроцлава
Познакомиться с достопримечательностями города и преданиями о гномах, рыцарях и королях
На поиски гномов Вроцлава
Индивидуальный квест
4.9
126
2ч 30м
65
за 1-5 чел.
На поиски гномов Вроцлава
Необычный квест по городу
Мистический Вроцлав
Индивидуальная экскурсия
5
41
65
за 1-5 чел.
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
Большое путешествие по Вроцлаву
Индивидуальная экскурсия
5
3
115
за 1-4 чел.
Большое путешествие по Вроцлаву
Прогуляться по средневековому центру, посетить замок тамплиеров и услышать легенды Тумского острова
Вроцлав в лучах рассвета
Индивидуальная экскурсия
5
1
75
за 1-4 чел.
Вроцлав в лучах рассвета
Погрузиться на рассвете в историю и легенды города
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Индивидуальная экскурсия
5
18
65
за 1-5 чел.
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Душевная обзорная прогулка по старинному центру, скрытые улочки и полезные советы

Последние отзывы «Экскурсии Вроцлава»

  • Отзыв на: По следам тайн и легенд Вроцлава
    А
    Андрей
    25 сентября 2021
    5
    Благодарим Дмитрия за интересный рассказ о Вроцлаве, за терпение, пока он нас ждал (мы постояли в пробках по пути к месту начала экскурсии). Очень рекомендуем!
  • Отзыв на: По следам тайн и легенд Вроцлава
    L
    Leonid
    6 сентября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия. В результате остались чудесные воспоминания о кратком пребывании во Вроцлаве. Очень рекомендую.
  • Отзыв на: На поиски гномов Вроцлава
    Т
    Татьяна
    25 августа 2021
    5
    Благодарим Алесю за увлекательную экскурсию, внимательное отношение, прекрасные фотографии, массу впечатлений и полезной житейской информации! Гномики форева, экскурсия маст-хэвная для Вроцлава, мы (двое взрослых и двое детей-подростков) очень довольны и благодарны!
  • Отзыв на: По следам тайн и легенд Вроцлава
    А
    Анна
    23 августа 2021
    5
    Великолепная экскурсия! Вроцлав невероятно интересный город! Столько достопримечательностей и событий собранных рядом я еще не встречала! Да еще и маршрут экскурсии не дает заскучать и мы узнали очень много интересных фактов! Время пролетело незаметно! Хочется вернуться еще! Спасибо Дмитрию! Все было на высоте
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Вроцлаву
    О
    Ольга
    15 августа 2021
    5
    Экскурсия прошла отлично! Спасибо нашему гиду Алеси. Мы погуляли по интересным местам Вроцлава и услышали много интересных фактов о городе. Время пролетели незаметно))
  • Отзыв на: На поиски гномов Вроцлава
    I
    Iryna
    28 июля 2021
    5
    Экскурсия прошла замечательно, гид просто Супер! Спасибо всей Вашей команде!
  • Отзыв на: ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    И
    Инна
    24 июля 2021
    5
    Спасибо большое Олесе за интересную экскурсию. За небольшое время мы получили массу позитивных эмоций, узнали исторические факты о Вроцлаве и его жителях, увидели места, которые навряд ли сами бы нашли. Фото, сделаные Олесей это ещё один плюс её экскурсий. Спасибо!
  • Отзыв на: Большое путешествие по Вроцлаву
    W
    Walentyna
    8 июля 2021
    5
    Город глазами историка и человека любящего и знающего город в котором живёт. Без него мы бы не увидели и не узнали о Вроцлаве стольких замечательных подробностей. Пунктуальность, собранность, культура и умение интересно подать материал дорого стоит. Огромное спасибо Диме за великолепную, насыщенную информацией многочасовую прогулку по городу.
  • Отзыв на: ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    М
    Марта
    1 июня 2021
    5
    Спасибо за интересную экскурсию и приятную компанию!
  • Отзыв на: Большое путешествие по Вроцлаву
    Е
    Елена
    17 мая 2021
    5
    Спасибо огромное Дмитрию за экскурсию. 6 часов пролетели незаметно. Было легко, интересно, весело. Must have, my recommendation:)
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