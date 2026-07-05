Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Вроцлавом каждый день
Погрузитесь в атмосферу Вроцлава, гуляя по его мостам и улицам, открывая для себя тайны и легенды города. Уникальные истории ждут вас
Начало: На Соляной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
€30 за человека
Квест
до 6 чел.
На поиски гномов Вроцлава
Индивидуальная квест-экскурсия по Вроцлаву с поиском гномов. Узнайте интересные факты о городе, посетите исторические места и получите фотоотчет о прогулке
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:30
от €90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам тайн и легенд Вроцлава
Столько достопримечательностей и событий, собранных рядом, я ещё не встречала!
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Прогулка по Вроцлаву раскроет его историю и традиции. Вы увидите главные достопримечательности и укромные уголки, услышите легенды и советы по городу
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:30
от €105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:30
от €105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Вроцлаву
Прогулка по Вроцлаву: Рыночная площадь, Тумский остров, замок Топач и Зал Столетий. Откройте для себя тайны города и насладитесь его красотой
Начало: Встреча у Cafe Borówka
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Вроцлавом
Погрузитесь в атмосферу Вроцлава, исследуя его мосты и легенды. Откройте для себя тайны города, который удивляет своей историей и культурой
Начало: На Соляной площади
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый город. Жемчужина Вроцлава
Начнём у памятника Болеславу Храброму, пройдём мимо немецких торговых домов и оперного театра, посетим Рыночную площадь и Соляную площадь
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Вроцлаву: четыре религии - один город
Скульптура «Малая иглица» на Сольной площади расскажет о трагедии, случившейся здесь в 16 веке, и оставит глубокое впечатление
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €95 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Вроцлав без будильника
Знакомство с городом, которое начинается утром, когда вы просыпаетесь вместе с Вроцлавом
Начало: На Солёной площади
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
11 авг в 10:15
€40 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
По Вроцлаву - пешком и на авто
Погрузитесь в атмосферу Вроцлава, сочетая пешие прогулки и комфортное авто-путешествие. Узнайте о богатой истории и культурных сокровищах города
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €125 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
A
Наше заочное знакомство с Мариной состоялось после просмотра одной из её замечательных экскурсий на YouTube. Когда встал вопрос о поиске
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Всё было легко, интересно и без ощущения, что тебе читают лекцию из учебника. Гид рассказывал с юмором, живо и с
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Л
Очень интересный и занимательный маршрут! Алеся рассказала такие детали, о которых я не знал и рассказ был настолько увлекательный, что я и не заметил, как пролетело время 😉 очень рекомендую!
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Д
Были у Алеси на экскурсии по Вроцлаву. Экскурсия прекрасная: информация хорошо структурирована, а потому хорошо запоминается 🙂 факты интересные, не затянуто 🙂 даны хорошие советы, куда ещё можно сходить.
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Н
Одна из лучших экскурсий. Гид просто замечательный, было интересно, очень помогло сориентироваться в городе. Отлично проведенные 2,5 часа!!!
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Дмитрий, спасибо вам за экскурсию. Экскурсия нам понравилась. Было интересно, непринужденно и с юмором.
Рекомендуем!
Рекомендуем!
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Е
Прекрасная экскурсия с интересным гидом.
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T
Отличная экскурсия.
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Л
Экскурсия очень познавательная! Это не только осмотр достопримечательностей, а и путешествие в историю религий, вероисповеданий. Очень уютный маршрут и живая подача.
Идеально для тех, кто хочет увидеть настоящий, многогранный Вроцлав.
Спасибо организатору за экскурсию!!!
Идеально для тех, кто хочет увидеть настоящий, многогранный Вроцлав.
Спасибо организатору за экскурсию!!!
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О
Большое спасибо гиду Олесе за великолепную экскурсию! Было очень интересно и познавательно.
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Всего 350 отзывов в Вроцлаве
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Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву
Самые популярные экскурсии в Вроцлаве
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Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в августе 2026
Сейчас в Вроцлаве можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 30 до 180. Туристы уже оставили гидам 350 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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