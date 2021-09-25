Отзыв на: По следам тайн и легенд Вроцлава А Андрей 5 Благодарим Дмитрия за интересный рассказ о Вроцлаве, за терпение, пока он нас ждал (мы постояли в пробках по пути к месту начала экскурсии). Очень рекомендуем!

Отзыв на: По следам тайн и легенд Вроцлава L Leonid 5 Прекрасная экскурсия. В результате остались чудесные воспоминания о кратком пребывании во Вроцлаве. Очень рекомендую.

Отзыв на: На поиски гномов Вроцлава Т Татьяна 5 Благодарим Алесю за увлекательную экскурсию, внимательное отношение, прекрасные фотографии, массу впечатлений и полезной житейской информации! Гномики форева, экскурсия маст-хэвная для Вроцлава, мы (двое взрослых и двое детей-подростков) очень довольны и благодарны!

Отзыв на: По следам тайн и легенд Вроцлава А Анна 5 Великолепная экскурсия! Вроцлав невероятно интересный город! Столько достопримечательностей и событий собранных рядом я еще не встречала! Да еще и маршрут экскурсии не дает заскучать и мы узнали очень много интересных фактов! Время пролетело незаметно! Хочется вернуться еще! Спасибо Дмитрию! Все было на высоте

Отзыв на: Ежедневная прогулка по Вроцлаву О Ольга 5 Экскурсия прошла отлично! Спасибо нашему гиду Алеси. Мы погуляли по интересным местам Вроцлава и услышали много интересных фактов о городе. Время пролетели незаметно))

Отзыв на: На поиски гномов Вроцлава I Iryna 5 Экскурсия прошла замечательно, гид просто Супер! Спасибо всей Вашей команде!

Отзыв на: ВроцLOVE: узнать и влюбиться И Инна 5 Спасибо большое Олесе за интересную экскурсию. За небольшое время мы получили массу позитивных эмоций, узнали исторические факты о Вроцлаве и его жителях, увидели места, которые навряд ли сами бы нашли. Фото, сделаные Олесей это ещё один плюс её экскурсий. Спасибо!

Отзыв на: Большое путешествие по Вроцлаву W Walentyna 5 Город глазами историка и человека любящего и знающего город в котором живёт. Без него мы бы не увидели и не узнали о Вроцлаве стольких замечательных подробностей. Пунктуальность, собранность, культура и умение интересно подать материал дорого стоит. Огромное спасибо Диме за великолепную, насыщенную информацией многочасовую прогулку по городу.

Отзыв на: ВроцLOVE: узнать и влюбиться М Марта 5 Спасибо за интересную экскурсию и приятную компанию!