43 отзыва оставили туристы

Столько достопримечательностей и событий, собранных рядом, я ещё не встречала!
Приготовьтесь очароваться самым красивым и магическим городом Польши, Вроцлавом: его пряничными домиками, великолепной Ратушей, атмосферой Тумского острова и захватывающими историями о завоевателях, королях и крестоносцах.
Вы узнаете, за что Вроцлав называют «польской Венецией», почему город некогда соперничал с Прагой и чем закончились здесь похождения Казановы. А если повезет — встретим легендарного фонарщика и поохотимся на вроцлавских гномов!
От городской Ратуши, одной из красивейших в Европе, мы пройдем по древним улочкам Вроцлава к рыночной площади и вдоль крепостных стен. Вы увидите место публичных казней и библиотеку, где хранятся оригинальные рукописи Коперника, дотронетесь до зданий, где жили монархи и знаковые личности разных эпох: Марлен Дитрих, Пабло Пикассо и Михаил Шолохов. Я помогу вам рассмотреть в архитектуре Вроцлава следы чешского, немецкого, австрийского и даже голландского влияния. Расскажу о привидении Белой Дамы, о том, как благородный крестоносец проиграл в карты целый храм, и о похождениях Казановы во Вроцлаве.
Остров Тумский — фонарщики, гномы и призраки
Пройдя по мосту через Одру, вы окажетесь на острове Тумский — в «польском Ватикане» и самой таинственной части города, где в 150 году зародился Вроцлав. Здесь мы поговорим о легендах и преданиях, окутывающих остров, и, если повезет, встретим знаменитого фонарщика, который, как и столетия назад, зажигает газовые фонари на закате и тушит их на рассвете. А по пути, конечно же, будем охотиться на вроцлавских гномов!
Кроме того, вы прогуляетесь вдоль Вроцлавского Императорского Университета, среди выпускников которого аж 9 лауреатов Нобелевской Премии.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам любого возраста, которые хотят познакомиться с историей Вроцлава, и любителям средневековых легенд.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель The Bridge Wroclaw
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Вроцлаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 482 туристов
С 2007 года я живу в лучшем городе Польши — Вроцлаве. Это город 130 мостов и 12 островов, в который влюбились Пикассо, Марлен Дитрих, Шолохов.
Обладаю историческим образованием минского БГУ и читать дальшеуменьшить
Вроцлавского университета, а также незаурядным чувством юмора. Изучаю город, постоянно узнаю новое и интересное, чем и делюсь с моими гостями.
Если вы хотите увидеть Вроцлав глазами местного жителя, выбирайте мою прогулку и будьте готовы погрузиться в магию волшебного Вроцлава.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
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3
–
2
–
1
–
Юлия
Дмитрий, спасибо вам за экскурсию. Экскурсия нам понравилась. Было интересно, непринужденно и с юмором. Рекомендуем!
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Svetlana
Полюбить Вроцлав нам удалось сразу, с экскурсией, которую провел Дмитрий. История города, от первых упоминаний о нем до сегодняшнего дня, рассказана была с глубоким знанием и теплым отношением. Самые трудные годы читать дальшеуменьшить
города и всей Силезии, жизнь сегодня, как в кино пролетели перед нами за время экскурсии. Дмитрий порекомендовал нам что еще посмотреть в городе. Искренне рекомендую Дмитрия для знакомства с городом. Благодарю за прекрасный солнечный день и незабываемые впечатления!
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H
Hermann
очень информативная и интересная экскурсия. Большое спасибо Дмитрию
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Н
Наталия
Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели на одном дыхании! Осталось замечательное впечатление от такой увлекательной экскурсии! Очень советуем этого гида! Большое спасибо!
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А
Алик
Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды прошлого. Мы также узнали много о современной ситуации в городе и в Польше вообще. Искренне рекомендую записаться на экскурсию Дмитрия - не пожалеете!
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К
Катрина
Обалденный гид!!! Несколько часов позитива, истории и, просто,хорошего настроения. Мы,любители путешествовать,решили, воспользоваться услугами гида (так спонтанно и не запланировано),и не пожалели. Все было супер, особенно, учитывая, что "главной героини "нашего путешествия 10 лет😊 Впечатлений "море"…,как и обсуждений экскурсии 😍
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