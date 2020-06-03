43 отзыва оставили туристы

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По следам тайн и легенд Вроцлава

Познакомиться с достопримечательностями города и преданиями о гномах, рыцарях и королях

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча У Храма Марии Магдалены, возле футбольного фонтана.
  • Заказать экскурсию

59 за экскурсию

У этой экскурсии43 отзыва
5
Дмитрий
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Дмитрий – Гид во Вроцлаве
Приготовьтесь очароваться самым красивым и магическим городом Польши, Вроцлавом: его пряничными домиками, великолепной Ратушей, атмосферой Тумского острова и захватывающими историями о завоевателях, королях и крестоносцах.

Вы узнаете, за что Вроцлав называют «польской Венецией», почему город 🏙️ некогда соперничал с Прагой и чем закончились здесь похождения Казановы.

А если повезет — встретим легендарного фонарщика и поохотимся на вроцлавских гномов!
По следам тайн и легенд Вроцлава
По следам тайн и легенд Вроцлава

Что вас ожидает

С чего начинается Вроцлав
От городской Ратуши, одной из красивейших в Европе, мы пройдем по древним улочкам Вроцлава к рыночной площади и вдоль крепостных стен. Вы увидите место публичных казней и библиотеку, где хранятся оригинальные рукописи Коперника, дотронетесь до зданий, где жили монархи и знаковые личности разных эпох: Марлен Дитрих, Пабло Пикассо и Михаил Шолохов. Я помогу вам рассмотреть в архитектуре Вроцлава следы чешского, немецкого, австрийского и даже голландского влияния. Расскажу о привидении Белой Дамы, о том, как благородный крестоносец проиграл в карты целый храм, и о похождениях Казановы во Вроцлаве. А поднявшись на башню собора, вы полюбуетесь замечательной панорамой города.

Остров Тумский — фонарщики, гномы и призраки
Пройдя по мосту через Одру, вы окажетесь на острове Тумский — в «польском Ватикане» и самой таинственной части города, где в 150 году зародился Вроцлав. Здесь мы поговорим о легендах и преданиях, окутывающих остров, и, если повезет, встретим знаменитого фонарщика, который, как и столетия назад, зажигает газовые фонари на закате и тушит их на рассвете. А по пути, конечно же, будем охотиться на вроцлавских гномов!

Кроме того, вы прогуляетесь вдоль Вроцлавского Императорского Университета, среди выпускников которого аж 9 лауреатов Нобелевской Премии.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам любого возраста, которые хотят познакомиться с историей Вроцлава, и любителям средневековых легенд.

Организационные детали

  • В праздничные дни (8 марта, 1 – 9 мая) цена составит 65 евро за экскурсию
По следам тайн и легенд Вроцлава
По следам тайн и легенд Вроцлава
По следам тайн и легенд Вроцлава
По следам тайн и легенд Вроцлава

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала У Храма Марии Магдалены, возле футбольного фонтана..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дима, и я живу в лучшем и красивейшем городе Польши, Вроцлаве. Городе 130 мостов и 12 островов, в котором побывал Казанова и в который влюбились Пикассо, Сальвадор Дали, Марлен Дитрих, Михаил Шолохов. Живу здесь 12 лет, имею историческое образование Вроцлавского университета. Изучаю город, постоянно узнаю новое и интересное, чем очень хочу поделиться с вами. Если вы хотите увидеть Вроцлав глазами местного жителя, своего человека — выбирайте мою прогулку и будьте готовы погрузиться в магию волшебного Вроцлава.
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43 отзыва оставили туристы

Юлия
3 июня 2020
Замечательная Экскурсия прогулка! Дмитрий замечательный рассказчик! Очень понравилось наше маленькое путешествие по Вроцлаву!
10 марта 2020
Экскурсия была очень интересной, а главное познавательной. Дмитрий отличный гид и замечательный собеседник, знает и любит историю, соответственно и работу свою делает хорошо. Вроцлав невероятно красивый исторический город, Дмитрий максимально сумел передать нам всю атмосферу прошлого времени. Умница!!! В этот город хочется вернуться опять, он красив в любое время года... Обязательно обращусь к Дмитрию опять! Спасибо за незабываемые впечатления!!!
5 февраля 2020
Дмитрий прекрасный экскурсовод, удивительная находка; профессиональный историк, ответственно и с душой проводит великолепные экскурсии!!! Даты, факты, легенды, все переплеталось в его увлекательное рассказе!!! Не смотря на наш огромный многолетний туристический опыт, Дмитрий смог увлечь и удивить нас, как никто из его коллег!! Очень рекомендуем!!! Вы точно не пожалеете!!!
4 февраля 2020
Мы провели во Вроцлаве три незабываемых дня, что отчасти благодаря гиду Дмитрию. Нам, достаточно искушенным путешественникам, очень понравилась увлеченная манера проведения экскурсии, интересная неординарная подача фактов, широкий кругозор нашего гида. Три часа пролетели как одно мгновение. Рекомендую всем начинать с организованной экскурсии с нашим гидом, так как если бы мы гуляли сами, мы бы пропустили очень многое.
Татьяна
27 января 2020
Замечательная экскурсия. Дмитрий отлично все рассказывал, время пролетело незаметно.
29 декабря 2019
Замечательный гид Дмитрий, с глубокими знаниями показал и рассказал нам много историй и легенд о Вроцлаве. Очень рекомендуем его как гида для этого прекрасного города.
20 декабря 2019
Экскурсия понравилась, экскурсовод Дмитрий познакомил нас с непростой историей Вроцлава. Мы очень довольны, что экскурсия произошла в первый из пяти дней нашего пребывания во Вроцлаве, так как остальные дни мы уже гуляли осознанно. Очень рекомендуем посетить Вроцлав, он удивительный! А профессиональные гиды помогут вам понять его и полюбить его.
20 декабря 2019
Вроцлав обязателен к посещению))) Дмитрий отличный рассказчик, Экскурсия прошла очень быстро, интересно и не утомительно)
16 декабря 2019
Отличная экскурсия! Дмитрий интересно ведёт экскурсию со знанием исторических тонкостей. Не смотря на дождливую погоду, экскурсия прошла на ура! Мы были семьей и узнали много интересных исторических фактов из истории города и края. Большое спасибо Дмитрию за качественно изложенную информацию.
29 ноября 2019
Дуже вдячна Дмитру за єкскурсію. Обов"язково будемо рекомендувати друзям та знайомим)
Ещё 33 отзыва

Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Большое путешествие по ВроцлавуБольшое путешествие по ВроцлавуБольшое путешествие по Вроцлаву
105 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Прогуляться по средневековому центру, посетить замок тамплиеров и услышать легенды Тумского острова
Эта прогулка позволит вам за один день охватить интереснейшие уголки Вроцлава и его окрестностей. Приготовьтесь изучить старинные торговые улочки и площади, прикоснуться к преданиям Тумского острова, осмотреть рыцарский замок Топач и легендарный Зал Столетий. А я открою для вас секреты Вроцлава и помогу проникнуться его средневековой атмосферой!
Вроцлав в лучах рассветаВроцлав в лучах рассветаВроцлав в лучах рассвета
75 за экскурсию
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1 отзыв
Погрузиться на рассвете в историю и легенды города
Приглашаю на увлекательную прогулку по пустынным улочкам Старого города, залитым первыми лучами солнца. Вы пожелаете доброго утра вроцлавским гномам и многочисленным известным людям минувших лет и веков, посетите старинный Тумский остров и узнаете самые интересные тайны и легенды романтичного польского города. Я расскажу о проклятии «белой розы», борьбе священнослужителей с монархами и средневековых рыцарях. Вроцлав поразит вас интересной историей, яркими красками и доброжелательностью!
Пивной тур по ВроцлавуПивной тур по ВроцлавуПивной тур по Вроцлаву
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4 часа
Погрузиться в мир аромата и вкусов вроцлавского пива и услышать истории местного пивоварения
Знаете ли вы, что в Польше на сегодняшний день порядка 230 пивоварен? Что в регионе Нижняя Силезия в 19 столетии было 1200 пивоварен, из них в самом Вроцлаве около 80? На моей экскурсии вас ждут эти и другие интересные детали и увлекательный рассказ о пивоварении в нашем городе — под аккомпанемент хмельного напитка. Вы узнаете, где находится самый старый пивной ресторан в Европе, среди клиентов которого были Шопен и Гёте, услышите о «пивных войнах» и «кодексе» пивоваров и, конечно, продегустируете множество сортов пива!

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Онлайн-прогулка «Влюбиться во Вроцлав за 1,5 часа»Онлайн-прогулка «Влюбиться во Вроцлав за 1,5 часа»Онлайн-прогулка «Влюбиться во Вроцлав за 1,5 часа»
5 за человека
1.5 часа
19 отзывов
В прямом эфире пройти по мощеным улочкам Старого города и раскрыть местные секреты
Вроцлав покорит вас яркими пряничными домиками, старинными площадями, милыми скульптурами гномов и величественными костелами. Вы погрузитесь в атмосферу тысячелетнего города и ощутите себя в сказке, где вечерами гуляет фонарщик и трубач приветствует жителей с колокольни Ратуши.
Ежедневная прогулка по ВроцлавуЕжедневная прогулка по ВроцлавуЕжедневная прогулка по Вроцлаву
15 за человека
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27 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Удивительный Вроцлав, много раз кочевавший из рук одного государства в руки других, готов преподнести свои сюрпризы! Вы погуляете по городским мостикам, обнаружите бар в пыточной, пересчитаете гномов на улицах и посетите вроцлавский «Ватикан». На этой экскурсии город поделится с вами главными историями, красивой легендой, вкусами своих жителей и неповторимой атмосферой — смешения Средневековья и современности.
ВроцLOVE: узнать и влюбитьсяВроцLOVE: узнать и влюбитьсяВроцLOVE: узнать и влюбиться
59 за экскурсию
2.5 часа
16 отзывов
Душевная обзорная прогулка по старинному центру, скрытые улочки и полезные советы
Любой путеводитель сообщит вам, что Вроцлав — один из древнейших городов Польши. С моей помощью вы не просто узнаете о его истории, но поймете, как тесно она переплетается с характером и традициями города. Вы прогуляетесь по старинным кварталам четырех островов и изучите все главные места, слушая легенды и увлекательные сюжеты. Пройдете по улочкам «для местных» и проникнетесь жизнью города — обещаю, за 2,5 часа вы успеете понять и полюбить уютный Вроцлав.

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