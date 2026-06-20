43 отзыва оставили туристы

Приготовьтесь очароваться самым красивым и магическим городом Польши, Вроцлавом: его пряничными домиками, великолепной Ратушей, атмосферой Тумского острова и захватывающими историями о завоевателях, королях и крестоносцах. Вы узнаете, за что Вроцлав называют «польской Венецией», почему город некогда соперничал с Прагой и чем закончились здесь похождения Казановы. А если повезет — встретим легендарного фонарщика и поохотимся на вроцлавских гномов!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

С чего начинается Вроцлав

От городской Ратуши, одной из красивейших в Европе, мы пройдем по древним улочкам Вроцлава к рыночной площади и вдоль крепостных стен. Вы увидите место публичных казней и библиотеку, где хранятся оригинальные рукописи Коперника, дотронетесь до зданий, где жили монархи и знаковые личности разных эпох: Марлен Дитрих, Пабло Пикассо и Михаил Шолохов. Я помогу вам рассмотреть в архитектуре Вроцлава следы чешского, немецкого, австрийского и даже голландского влияния. Расскажу о привидении Белой Дамы, о том, как благородный крестоносец проиграл в карты целый храм, и о похождениях Казановы во Вроцлаве.

Остров Тумский — фонарщики, гномы и призраки

Пройдя по мосту через Одру, вы окажетесь на острове Тумский — в «польском Ватикане» и самой таинственной части города, где в 150 году зародился Вроцлав. Здесь мы поговорим о легендах и преданиях, окутывающих остров, и, если повезет, встретим знаменитого фонарщика, который, как и столетия назад, зажигает газовые фонари на закате и тушит их на рассвете. А по пути, конечно же, будем охотиться на вроцлавских гномов!

Кроме того, вы прогуляетесь вдоль Вроцлавского Императорского Университета, среди выпускников которого аж 9 лауреатов Нобелевской Премии.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам любого возраста, которые хотят познакомиться с историей Вроцлава, и любителям средневековых легенд.