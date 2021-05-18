Всё о Зелёна-Гуре

Полезная информация о Зелёна-Гуре

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Местное время в Зелёна-Гуре
20:3154
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаЗелёна-Гура
По-английскиZielona Gora
Столица регионаЗелёна-Гура является столицей региона
Население города118 433 чел.
АэропортЗелёна-Гура IEG
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота143 м. от уровня моря

Где находится Зелёна-Гура на карте

Зелёна-Гура фото города
Зелёна-Гура

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