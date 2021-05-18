Полезная информация о Зелёна-Гуре
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Местное время в Зелёна-Гуре
20:3154
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇱 Польша
|Название города
|Зелёна-Гура
|По-английски
|Zielona Gora
|Столица региона
|Зелёна-Гура является столицей региона
|Население города
|118 433 чел.
|Аэропорт
|Зелёна-Гура IEG
|Часовой пояс
|Europe/Warsaw
|Средняя высота
|143 м. от уровня моря
Где находится Зелёна-Гура на карте
Зелёна-Гура