Полезная информация о Жешув
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Местное время в Жешув
23:0211
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇱 Польша
|Название города
|Жешув
|По-английски
|Rzeszow
|Столица региона
|Жешув является столицей региона
|Население города
|158 382 чел.
|Аэропорт
|Жешув RZE
|Часовой пояс
|Europe/Warsaw
|Средняя высота
|209 м. от уровня моря
Где находится Жешув на карте
Жешув
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