Полезная информация о Жешув

Что нужно знать о Жешув: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Жешув, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Жешув
23:0211
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаЖешув
По-английскиRzeszow
Столица регионаЖешув является столицей региона
Население города158 382 чел.
АэропортЖешув RZE
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота209 м. от уровня моря

Где находится Жешув на карте

Жешув фото города
Жешув

Когда лучше лететь в Жешув

Расписание авиа-рейсов