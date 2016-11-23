Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Совместно с компанией Lisbon Movie Tour представляем прогулки в Лиссабоне по местам съёмок фильмов национальных и иностранных режиссёров, которые выбрали в качестве своих съёмочных площадок панорамы Лиссабона. Во время пеших прогулок Вы увидите где снимались сцены из фильмов и окунётесь в мир кино 🎥 по другую сторону экрана. Кинематография почти всегда использует географические точки и ландшафты для отображения как протагониста, а не только как сценографические средства съёмок. Мы приглашаем совершить прогулки по Лиссабону, наблюдая места съёмок известных фильмов: Лиссабонская история 📖 (Lisbon Story) Вим Вендерса (Wim Wenders) (1994), Лиссабонские тайны (Mistérios de Lisboa) Рауль Руиса (Raoul Ruiz) (2010), С согласия Перейры (Afirma Pereira) Роберто Фаенца (Roberto Faenza) (1995), В белом городе (Dans la ville blanche) Ален Таннера (Alain Tanner)) (1982) и другие. Во время каждого тематического маршрута будут показаны кадры из фильма конкретного места и сопровождающий рассказ.

Кино-прогулка по фильму «С согласия Перейры» (Afirma Pereira, 1995).

Как в «один из летних солнечных дней 1938 года Лиссабона» прогуляемся по городу в поиске сеньора Перейра в кафе «Орхидея», в монастыре, где он беседовал с падре Антонио и по улицам, по которым он иногда предпочитал не подниматься. Фильм был экранизирован Роберто Фаенца по одноименному роману Антонио Табукки «Утверждает Перейра», в главной роли Марчелло Мастроянни, а также другие актёры: Даниель Отой, Марио Виегаш, Жоаким ди Алмейда, Николау Брейнер, Николетта Браски и Филипе Феррер. Места, которые Вы посетите во время прогулки: смотровая площадка Мирадоуру Сау Педру ды Алкантара (Miradouro São Pedro de Alcantara), Конвенту душ Кардаиш (Convento dos Cardais), фуникулёр Еливадор да Бика (Elevador da Bica), Ларгу Камоэш (Largo Camões), Ларгу Шиаду (Largo do Chiado), станция Россиу (Estação do Rossio), Праса душ Рештаурадореш (Praça dos Restauradores), ресторан Каза ду Алентежу (Casa do Alentejo), Праса Дон Педро IV (Praça Dom Pedro IV), Руа Аугушта (Rua Augusta). Время экскурсии: около двух часов. Стоимость за одного человека:

Бесплатно: дети до 6 лет. Предоставляются скидки для семьи больше 2-х детей (больше 6-ти лет) и группам более 5-ти человек.

Сюжет фильма по сценарию Жуау Ботелью (João Botelho) посвящён «Книге тревог» (Livro do desassossego) одном из знаменитых произведений Фернандо Пессоа (Fernando Pessoa), написанного полу-гетеронимом Бернарду Суареш (Bernardo Soares). Действие фильма проходит на протяжении трёх дней и ночей в комнате одной из квартир на Руа душ Доурадореш (Rua dos Douradores). Бернарду Суареш, помощник библиотекаря, одинокий и страдающий молодой человек, который записывает свои мысли и тревоги в книгу под названием «Книга тревог» (Livro do desassossego). Места, которые Вы посетите во время прогулки: Праса ды Комерсио (Praça do Comércio), Руа Аугушта (Rua Augusta), церковь ⛪ Сау Домингуш (Igreja de S. Domingos), Праса Дон Педро IV (Praça Dom Pedro IV) Время экскурсии: около часa. Стоимость за одного человека:

Бесплатно: дети до 6 лет. Предоставляются скидки для семьи больше 2-х детей (больше 6-ти лет) и группам более 5-ти человек.

Прогулка по сюжету фильма «Апрельские капитаны» (Capitães de Abril) Марии де Медейруш (Maria de Madeiros) (2000). Фильм показывает Лиссабон во время «Революции гвоздик» 25 апреля 1974 года и о движении, которое свергло фашистскую диктатуру в Португалии. Места, которые Вы посетите во время прогулки: Праса ды Комерсио (Praça do Comércio), Руа ду Арсенал (Rua do Arsenal), Руа Аугушта (Rua Augusta), Ларгу ду Карму (Largo do Carmo). Время экскурсии: около часa. Стоимость за одного человека:

Бесплатно: дети до 6 лет. Предоставляются скидки для семьи больше 2-х детей (больше 6-ти лет) и группам более 5-ти человек.

Совместно с кино-баром «Cinebairro» предлагаем «кино-прогулка + аперитив». Для туристов, которые выберут этот вид прогулки, по окончанию экскурсии 🧭 могут насладиться аперитивом и закуской на португальский манер. Вы сможете насладиться фужером вина (или другим напитком) и закусить тапасом. Можно зарезервировать следующие предложения: