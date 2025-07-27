Индивидуальная экскурсия из Лиссабона в Сетубал и окрестности предлагает насыщенную программу: переезд через мост 25 апреля, посещение статуи Христа, обед в Сетубале с дегустацией свежайшей рыбы, прогулка по природному парку Аррабида, мастерская азулежу в Азейтау и дегустация мускатного вина на винодельне. Путешествие завершается возвращением через мост Васко да Гама. Эта экскурсия позволит вам насладиться природой, культурой и гастрономией Португалии

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Лиссабона и переезд через мост 25 апреля

Мы прокатимся по виадуку 25 апреля, который был вдохновлён Золотыми воротами Сан-Франциско. Полюбуемся впечатляющими видами на устье Тежу. Этот мост — символ города и главный транспортный путь между двумя его частями по берегам реки.

10:30–11:30 — статуя Христа

Мы окажемся на одной из самых высоких смотровых площадок Лиссабона. С подножия монумента вы увидите город с нового ракурса: центр, холмы, мост и бескрайние воды Тежу.

12:30–14:00 — обед в Сетубале — городе, который по праву считается столицей португальской рыбы

Отправимся на юг — к третьему по значимости порту Португалии. Вы попробуете рыбное родизио в местной таверне. Здесь подают разнообразные виды свежевыловленной рыбы, приготовленные на гриле. Это праздник вкуса и идеальный способ познакомиться с местной кухней.

14:00–14:45 — природный парк Аррабида

Мы проедем по региону с живописными скалами, сосновыми лесами и видами на Атлантический океан. На вершине одного из холмов сделаем короткую остановку для фото (15 минут) — пейзажи здесь незабываемые!

15:00–16:00 — мастерская азулежу в деревне Азейтау

Вы посетите ремесленную мастерскую, где с любовью и терпением создаются азулежу — расписные керамические плитки, украшающие португальские фасады. Здесь всё по-настоящему: ручная роспись, печь для обжига и мастера, сохраняющие старинные традиции.

16:15–17:45 — винодельня с экскурсией и дегустацией

Вы пройдёте по винным подвалам, узнаете об истории виноделия в регионе и попробуете Мушкатель де Сетубал — сладкий мускат с насыщенным ароматом тропических фруктов, цветов и пряностей.

17:45–18:45 — возвращение в Лиссабон через мост Васко да Гама

Этот мост — самый длинный в Европе (17 км). Он подарит вам ещё один фантастический ракурс на на Тежу и панораму Лиссабона.

Организационные детали