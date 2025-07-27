На юг от Лиссабона: путешествие в Сетубал и окрестности
Путешествие в Сетубал подарит вам уникальные впечатления: мосты, рыба, вино и плитка. Исследуйте Португалию вне шаблонов массового туризма
Индивидуальная экскурсия из Лиссабона в Сетубал и окрестности предлагает насыщенную программу: переезд через мост 25 апреля, посещение статуи Христа, обед в Сетубале с дегустацией свежайшей рыбы, прогулка по природному парку Аррабида, мастерская азулежу в Азейтау и дегустация мускатного вина на винодельне. Путешествие завершается возвращением через мост Васко да Гама. Эта экскурсия позволит вам насладиться природой, культурой и гастрономией Португалии
5 причин купить эту экскурсию
🌉 Переезд через знаменитые мосты
🐟 Дегустация свежей рыбы в Сетубале
🌲 Прогулка по природному парку Аррабида
🎨 Посещение мастерской азулежу
🍷 Дегустация мускатного вина
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Лиссабона и переезд через мост 25 апреля
Мы прокатимся по виадуку 25 апреля, который был вдохновлён Золотыми воротами Сан-Франциско. Полюбуемся впечатляющими видами на устье Тежу. Этот мост — символ города и главный транспортный путь между двумя его частями по берегам реки.
10:30–11:30 — статуя Христа
Мы окажемся на одной из самых высоких смотровых площадок Лиссабона. С подножия монумента вы увидите город с нового ракурса: центр, холмы, мост и бескрайние воды Тежу.
12:30–14:00 — обед в Сетубале — городе, который по праву считается столицей португальской рыбы
Отправимся на юг — к третьему по значимости порту Португалии. Вы попробуете рыбное родизио в местной таверне. Здесь подают разнообразные виды свежевыловленной рыбы, приготовленные на гриле. Это праздник вкуса и идеальный способ познакомиться с местной кухней.
14:00–14:45 — природный парк Аррабида
Мы проедем по региону с живописными скалами, сосновыми лесами и видами на Атлантический океан. На вершине одного из холмов сделаем короткую остановку для фото (15 минут) — пейзажи здесь незабываемые!
15:00–16:00 — мастерская азулежу в деревне Азейтау
Вы посетите ремесленную мастерскую, где с любовью и терпением создаются азулежу — расписные керамические плитки, украшающие португальские фасады. Здесь всё по-настоящему: ручная роспись, печь для обжига и мастера, сохраняющие старинные традиции.
16:15–17:45 — винодельня с экскурсией и дегустацией
Вы пройдёте по винным подвалам, узнаете об истории виноделия в регионе и попробуете Мушкатель де Сетубал — сладкий мускат с насыщенным ароматом тропических фруктов, цветов и пряностей.
17:45–18:45 — возвращение в Лиссабон через мост Васко да Гама
Этот мост — самый длинный в Европе (17 км). Он подарит вам ещё один фантастический ракурс на на Тежу и панораму Лиссабона.
Организационные детали
Поездка проходит на Mercedes Viano или Dacia Jogger
Дополнительно (по желанию) оплачиваются: обед — €18 за чел. в будни и €24 в выходные; экскурсия на винодельне + дегустация 2 вин — €10 за чел.
Экскурсию для вас проведёт гид Александр
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 61 туриста
Я профессиональный гид по Португалии. Много лет тому назад, в 2002 году, приехала в эту удивительную страну и влюбилась в неё. Я родом из республики Беларусь, но прекрасно знакома и читать дальше
с гостеприимной Украиной, так как прожила в ней 10 счастливых лет.
Судьба подарила мне возможность получить профессию гида. Знания, приобретённые за этот период, и любовь к Португалии способствуют тому, что моя работа приносит мне удовлетворение, радость и хорошее настроение. Всё это мне хотелось бы передать и вам, дорогие мои гости страны.
Отзывы и рейтинг
Светлана
27 июл 2025
Спасибо большое Александру. Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и комфортно. Получили много информации как увлекательной, так и полезной, которая повлияла на наш маршрут и время провождение в дальнейшем. Всем душевного обригадо. Мы очень рекомендуем эту экскурсию с гидом Александром. Спасибо