На юг от Лиссабона: путешествие в Сетубал и окрестности

Путешествие в Сетубал подарит вам уникальные впечатления: мосты, рыба, вино и плитка. Исследуйте Португалию вне шаблонов массового туризма
Индивидуальная экскурсия из Лиссабона в Сетубал и окрестности предлагает насыщенную программу: переезд через мост 25 апреля, посещение статуи Христа, обед в Сетубале с дегустацией свежайшей рыбы, прогулка по природному парку Аррабида, мастерская азулежу в Азейтау и дегустация мускатного вина на винодельне. Путешествие завершается возвращением через мост Васко да Гама. Эта экскурсия позволит вам насладиться природой, культурой и гастрономией Португалии
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Переезд через знаменитые мосты
  • 🐟 Дегустация свежей рыбы в Сетубале
  • 🌲 Прогулка по природному парку Аррабида
  • 🎨 Посещение мастерской азулежу
  • 🍷 Дегустация мускатного вина
Что можно увидеть

  • Мост 25 апреля
  • Статуя Христа
  • Природный парк Аррабида
  • Мастерская азулежу
  • Винодельня

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Лиссабона и переезд через мост 25 апреля

Мы прокатимся по виадуку 25 апреля, который был вдохновлён Золотыми воротами Сан-Франциско. Полюбуемся впечатляющими видами на устье Тежу. Этот мост — символ города и главный транспортный путь между двумя его частями по берегам реки.

10:30–11:30 — статуя Христа

Мы окажемся на одной из самых высоких смотровых площадок Лиссабона. С подножия монумента вы увидите город с нового ракурса: центр, холмы, мост и бескрайние воды Тежу.

12:30–14:00 — обед в Сетубале — городе, который по праву считается столицей португальской рыбы

Отправимся на юг — к третьему по значимости порту Португалии. Вы попробуете рыбное родизио в местной таверне. Здесь подают разнообразные виды свежевыловленной рыбы, приготовленные на гриле. Это праздник вкуса и идеальный способ познакомиться с местной кухней.

14:00–14:45 — природный парк Аррабида

Мы проедем по региону с живописными скалами, сосновыми лесами и видами на Атлантический океан. На вершине одного из холмов сделаем короткую остановку для фото (15 минут) — пейзажи здесь незабываемые!

15:00–16:00 — мастерская азулежу в деревне Азейтау

Вы посетите ремесленную мастерскую, где с любовью и терпением создаются азулежу — расписные керамические плитки, украшающие португальские фасады. Здесь всё по-настоящему: ручная роспись, печь для обжига и мастера, сохраняющие старинные традиции.

16:15–17:45 — винодельня с экскурсией и дегустацией

Вы пройдёте по винным подвалам, узнаете об истории виноделия в регионе и попробуете Мушкатель де Сетубал — сладкий мускат с насыщенным ароматом тропических фруктов, цветов и пряностей.

17:45–18:45 — возвращение в Лиссабон через мост Васко да Гама

Этот мост — самый длинный в Европе (17 км). Он подарит вам ещё один фантастический ракурс на на Тежу и панораму Лиссабона.

Организационные детали

  • Поездка проходит на Mercedes Viano или Dacia Jogger
  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются: обед — €18 за чел. в будни и €24 в выходные; экскурсия на винодельне + дегустация 2 вин — €10 за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт гид Александр

Жанна
Жанна — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 61 туриста
Я профессиональный гид по Португалии. Много лет тому назад, в 2002 году, приехала в эту удивительную страну и влюбилась в неё. Я родом из республики Беларусь, но прекрасно знакома и
читать дальше

с гостеприимной Украиной, так как прожила в ней 10 счастливых лет. Судьба подарила мне возможность получить профессию гида. Знания, приобретённые за этот период, и любовь к Португалии способствуют тому, что моя работа приносит мне удовлетворение, радость и хорошее настроение. Всё это мне хотелось бы передать и вам, дорогие мои гости страны.

С
Светлана
27 июл 2025
Спасибо большое Александру. Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и комфортно. Получили много информации как увлекательной, так и полезной, которая повлияла на наш маршрут и время провождение в дальнейшем. Всем душевного обригадо. Мы очень рекомендуем эту экскурсию с гидом Александром. Спасибо

