Полезная информация о Фару

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Местное время в Фару
22:0223
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаФару
По-английскиFaro
Столица регионаФару является столицей региона
Статья о городеСтатья о Фару
Население города41 355 чел.
АэропортФару FAO
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота12 м. от уровня моря

Подробная статья

Фару
Фару - отдых в столице Алгарве, история, интересные достопримечательности, фото и карта
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Где находится Фару на карте

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Фотографии

Faro, Portugal
Национальный парк Риа-Формоза
Церковь Святого Франциска
Арка Репуш (Arco de Repouso)
Ворота Арка-да-Вила
Центр культурного наследия евреев Фару
Региональный этнографический музей Алгарве
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