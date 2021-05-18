Полезная информация о Фару
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Местное время в Фару
22:0223
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇹 Португалия
|Название города
|Фару
|По-английски
|Faro
|Столица региона
|Фару является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Фару
|Население города
|41 355 чел.
|Аэропорт
|Фару FAO
|Часовой пояс
|Europe/Lisbon
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
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Где находится Фару на карте
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