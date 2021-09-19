Все экскурсии в Коимбре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Коимбре – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 12 ⭐ отзывов, цены от €90. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Коимбре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Португалии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
€104
за 1-4 чел.
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Посмотреть на город глазами португальского студента разных эпох
Индивидуальная экскурсия
3ч
€90
за 1-4 чел.
Неизведанная Коимбра
Исследовать нетривиальные уголки университетского города и погрузиться в его атмосферу
Индивидуальный тур
7ч
€280
за 1-6 чел.
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
Знакомство с португальским производством вина и бренди, а также необычной коллекцией Жозе Берард
Индивидуальная экскурсия
5ч
€220
за 1-4 чел.
Ужин в португальской деревне
Оказаться в доме местного жителя и попробовать национальную кухню в уютной обстановке
Последние отзывы «Экскурсии Коимбры»
- BBryan19 сентября 2021Спасибо Ане за отличную экскурсию. Мы можем смело рекомендовать её всем нашим друзьям.
- ИИлья25 марта 2020Прекрасная экскурсия) У Ирины удивительная, совершенно не академическая манера подачи, мне кажется, в такой манере должны проходить экскурсии по Одессе) Экскурсию планировали на вечер, но в итоге почти везде успели, Ирина прекрасно ориентируется в городе и в графиках работы его достопримечательностей. Узнали огромное количество интересного. Спасибо!
- ЕЕлена13 января 2020Спасибо за интересную экскурсию, очень понравился этот чудесный старинный университетский городок, который показала нам туристам гид Ирина.
- ИИрина21 сентября 2019Ирина рассказывает об истории страны и города интересно, экскурсия построена логично. В заключение экскурсии мы получили, и воспользовались ими, отличные советы где пообедать и попробовать лучшее мороженное. Рекомендуем.
- ООксана7 ноября 2018Вот уж действительно - прогулка пролетела быстро, но оставила впечатления надолго! Аня - замечательный человек, влюбленный в свой город, его маленькие улочки и большие истории любви, кулинарные приключения и таинственные студенческие традиции =) Мы славно погуляли, вспомнили студенческие годы, влюбились в библиотеку Красавицы и Чудовища, угостились байрао и безразмерной меренгой и даже… возможно… мы не уверены… но мы видели привидение, живущее на третьем этаже полузаброшеного дома. Опять же, это могло быть просто байрао =)
- EElla30 сентября 2017Анна замечательный гид. Очень интересно рассказала о студенческой жизни, ритуалах, причем с наглядными примерами:ритуал посвящения первокурсников. Познакомила с историей, архитектурой города. Прекрасная речь, чувствуется университетское образование. Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Коимброй. Элла, Сергей.
- Отзыв на: Ужин в португальской деревнеННеля14 сентября 2015Ужин был потрясающим! Настоящее погружение в страну, национальную кухню, местный колорит. Гостеприимный хозяин Португальского дома с веселыми историями и винным погребком. Анна и Анатолий- отличные ребята! Все было спланировано интересно, со вкусом и душой. Хороший минивэн для большой компании, знание истории, языка, интересных и "злачных мест", ненапрягающий сервис. Советуем всем! Обязательно вернемся большой компанией!