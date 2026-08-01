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Экскурсии в Коимбре

Найдено 3 экскурсии в Коимбре на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Пешая
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Посмотреть на город глазами португальского студента разных эпох
Начало: На площади Praça Dom Dinis
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €170 за всё до 4 чел.
Неизведанная Коимбра
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизведанная Коимбра
Исследовать нетривиальные уголки университетского города и погрузиться в его атмосферу
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €180 за всё до 2 чел.
Еврейские тени в Коимбре
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейские тени в Коимбре
Прикоснуться к еврейским сюжетам старинного португальского города
Начало: На площади Largo da Portagem
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от €180 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Коимбре

Самые популярные экскурсии в Коимбре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры;
  2. Неизведанная Коимбра;
  3. Еврейские тени в Коимбре.
Сколько стоит экскурсия по Коимбре в августе 2026
Сейчас в Коимбре можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 180. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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