Все экскурсии в Коимбре

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Коимбре – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 12 ⭐ отзывов, цены от €90. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Коимбре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Португалии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Индивидуальная экскурсия
5
6
104
за 1-4 чел.
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Посмотреть на город глазами португальского студента разных эпох
Неизведанная Коимбра
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
90
за 1-4 чел.
Неизведанная Коимбра
Исследовать нетривиальные уголки университетского города и погрузиться в его атмосферу
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
Индивидуальный тур
280
за 1-6 чел.
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
Знакомство с португальским производством вина и бренди, а также необычной коллекцией Жозе Берард
Ужин в португальской деревне
Индивидуальная экскурсия
5
1
220
за 1-4 чел.
Ужин в португальской деревне
Оказаться в доме местного жителя и попробовать национальную кухню в уютной обстановке

Последние отзывы «Экскурсии Коимбры»

  • Отзыв на: Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
    B
    Bryan
    19 сентября 2021
    5
    Спасибо Ане за отличную экскурсию. Мы можем смело рекомендовать её всем нашим друзьям.
  • Отзыв на: Неизведанная Коимбра
    И
    Илья
    25 марта 2020
    5
    Прекрасная экскурсия) У Ирины удивительная, совершенно не академическая манера подачи, мне кажется, в такой манере должны проходить экскурсии по Одессе) Экскурсию планировали на вечер, но в итоге почти везде успели, Ирина прекрасно ориентируется в городе и в графиках работы его достопримечательностей. Узнали огромное количество интересного. Спасибо!
  • Отзыв на: Неизведанная Коимбра
    Е
    Елена
    13 января 2020
    5
    Спасибо за интересную экскурсию, очень понравился этот чудесный старинный университетский городок, который показала нам туристам гид Ирина.
  • Отзыв на: Неизведанная Коимбра
    И
    Ирина
    21 сентября 2019
    5
    Ирина рассказывает об истории страны и города интересно, экскурсия построена логично. В заключение экскурсии мы получили, и воспользовались ими, отличные советы где пообедать и попробовать лучшее мороженное. Рекомендуем.
  • Отзыв на: Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
    О
    Оксана
    7 ноября 2018
    5
    Вот уж действительно - прогулка пролетела быстро, но оставила впечатления надолго! Аня - замечательный человек, влюбленный в свой город, его маленькие улочки и большие истории любви, кулинарные приключения и таинственные студенческие традиции =) Мы славно погуляли, вспомнили студенческие годы, влюбились в библиотеку Красавицы и Чудовища, угостились байрао и безразмерной меренгой и даже… возможно… мы не уверены… но мы видели привидение, живущее на третьем этаже полузаброшеного дома. Опять же, это могло быть просто байрао =)
  • Отзыв на: Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
    E
    Ella
    30 сентября 2017
    5
    Анна замечательный гид. Очень интересно рассказала о студенческой жизни, ритуалах, причем с наглядными примерами:ритуал посвящения первокурсников. Познакомила с историей, архитектурой города. Прекрасная речь, чувствуется университетское образование. Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Коимброй. Элла, Сергей.
  • Отзыв на: Ужин в португальской деревне
    Н
    Неля
    14 сентября 2015
    5
    Ужин был потрясающим! Настоящее погружение в страну, национальную кухню, местный колорит. Гостеприимный хозяин Португальского дома с веселыми историями и винным погребком. Анна и Анатолий- отличные ребята! Все было спланировано интересно, со вкусом и душой. Хороший минивэн для большой компании, знание истории, языка, интересных и "злачных мест", ненапрягающий сервис. Советуем всем! Обязательно вернемся большой компанией!
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