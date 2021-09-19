Отзыв на: Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры B Bryan 5 Спасибо Ане за отличную экскурсию. Мы можем смело рекомендовать её всем нашим друзьям.

Отзыв на: Неизведанная Коимбра И Илья 5 Прекрасная экскурсия) У Ирины удивительная, совершенно не академическая манера подачи, мне кажется, в такой манере должны проходить экскурсии по Одессе) Экскурсию планировали на вечер, но в итоге почти везде успели, Ирина прекрасно ориентируется в городе и в графиках работы его достопримечательностей. Узнали огромное количество интересного. Спасибо!

Отзыв на: Неизведанная Коимбра Е Елена 5 Спасибо за интересную экскурсию, очень понравился этот чудесный старинный университетский городок, который показала нам туристам гид Ирина.

Отзыв на: Неизведанная Коимбра И Ирина 5 Ирина рассказывает об истории страны и города интересно, экскурсия построена логично. В заключение экскурсии мы получили, и воспользовались ими, отличные советы где пообедать и попробовать лучшее мороженное. Рекомендуем.

Отзыв на: Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры О Оксана 5 Вот уж действительно - прогулка пролетела быстро, но оставила впечатления надолго! Аня - замечательный человек, влюбленный в свой город, его маленькие улочки и большие истории любви, кулинарные приключения и таинственные студенческие традиции =) Мы славно погуляли, вспомнили студенческие годы, влюбились в библиотеку Красавицы и Чудовища, угостились байрао и безразмерной меренгой и даже… возможно… мы не уверены… но мы видели привидение, живущее на третьем этаже полузаброшеного дома. Опять же, это могло быть просто байрао =)

Отзыв на: Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры E Ella 5 Анна замечательный гид. Очень интересно рассказала о студенческой жизни, ритуалах, причем с наглядными примерами:ритуал посвящения первокурсников. Познакомила с историей, архитектурой города. Прекрасная речь, чувствуется университетское образование. Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Коимброй. Элла, Сергей.