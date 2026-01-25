4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

От древнеримского причала на реке Мондегу мы направимся вглубь города: пройдем под крепостными стенами мимо церкви Святого Иакова, одного из древнейших зданий Португалии, прогуляемся по узеньким улицам Байши с необычными названиями — здесь вы найдете Кошачий переулок, Лягушачью улицу и даже Тупик бакаляу (солёной сушёной трески). Вы увидите собор Святого Креста, где покоится первый король Португалии, а в Саду Русалки отыщете первое футбольное поле страны, подарившей миру Криштиану Роналду. За каждым поворотом вам будет открываться настоящая Коимбра, её архитектурные реликвии и живописные уголки.
Почувствовать настроение и ритм Коимбры
Шаг за шагом вы увидите город не только как заповедник европейской католической культуры, но и как живой организм: мы поговорим о том, как устроена жизнь Коимбры и как на нее влияет университетский график, разберемся в местных кулинарных традициях и специалитетах. Сделаем перерыв на кофе с традиционными сладостями в старинной кантине с видом на ботанический сад или на веранде музея Машаду де Каштру. А на улицах старого города, вы услышите звуки коимбрского фаду — португальского жестокого романса: я расскажу, чем местное фаду отличается от лиссабонского.
Символы средневекового города
Изучая нетуристические места Коимбры, мы не обойдем вниманием и главные достопримечательности. Вы осмотрите один из четырех старейших университетов Европы, встретите монастырь святой Клары, Новый кафедральный собор, принадлежавший ордену иезуитов, и Старый кафедральный собор 12 века, впитавший за века строительства разные архитектурные стили — от готики до Возрождения.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€80
Дети до 16 лет
€70
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Коимбре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 167 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году.
Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Катерина
Были с Ириной на экскурсии по университетскому городу Коимбра. Она нам рассказала про важные события, сформировавшие этот город, смогла передать его студенческий дух. Неравнодушная к архитектурным памятникам и флоре этого места, Ирина обращала наше внимание на характерные детали, объясняла то, что скрыто от взгляда типичного туриста. Ирина когда-то сама училась в этом городе, поэтому чувствовалось неравнодушие в её экскурсии.
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Илья
Если вы ничего не знали про бывшую столицу Португалии, то можно взять всего одну экскурсию и сразу поймете как все было раньше, все было на высшем уровне, спасибо!
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Д
Дмитрий
Отличная экскурсия, бомбическая экскурсовод Ирина! Все понравилось. Спасибо 🙏
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А
Анна
Не понимаю, почему так мало отзывов у этого чудесного гида и человека!
Ирина чуткая, знающая и искренняя. Очень чувствовалась любовь к Коимбре, ее личное отношение. В тоже время человек с академическим читать дальшеуменьшить
знанием и очень интересная рассказчица, мы слушали, открыв рты. Эрудированность и образованность – 100 баллов.
Мы потом поняли, что она нам чуть ли не всю средневековую историю Португалии рассказала, а мы и не заметили, так было интересно.
Конечно, это субъективное, но не могу не отметить, что нам еще очень по энергетике очень подошла Ирина. От нее такое ощущение, будто сто лет знакомы.
В общем, спасибо большое Ирина, за ваш вклад в мамин отпуск.
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Илья
Прекрасная экскурсия) У Ирины удивительная, совершенно не академическая манера подачи, мне кажется, в такой манере должны проходить экскурсии по Одессе) Экскурсию планировали на вечер, но в итоге почти везде успели, Ирина прекрасно ориентируется в городе и в графиках работы его достопримечательностей. Узнали огромное количество интересного. Спасибо!
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О
Ольга
Экскурсия была очень интересная и насыщенная. Маршрут отлично продуман. Ирину было очень интересно слушать и в целом было очень здорово с ней общаться. Она была готова ответить на любые вопросы, а также сфотографировать нас в красивых местах по пути 😊