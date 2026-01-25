4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Добро пожаловать в Коимбру — первую столицу Португалии, где в королевском дворце находится университет, а библиотека может поспорить убранством с кафедральным собором.Я не просто познакомлю вас с главными достопримечательностями, но

и покажу скрытые от глаз туристов места, которые в полной мере раскрывают дух Коимбры и её историю. Вы узнаете, что значит «пнуть лису» на городском диалекте, кто такая принцесса Синдазунда и откуда взялись маленькие бронзовые таблички на мостовой. А во вкусе традиционных португальских сладостей за чашечкой кофе и звуках коимбрского фаду вам откроется истинное очарование города!

Описание экскурсии

Коимбра за фасадом: нетуристические места

От древнеримского причала на реке Мондегу мы направимся вглубь города: пройдем под крепостными стенами мимо церкви Святого Иакова, одного из древнейших зданий Португалии, прогуляемся по узеньким улицам Байши с необычными названиями — здесь вы найдете Кошачий переулок, Лягушачью улицу и даже Тупик бакаляу (солёной сушёной трески). Вы увидите собор Святого Креста, где покоится первый король Португалии, а в Саду Русалки отыщете первое футбольное поле страны, подарившей миру Криштиану Роналду. За каждым поворотом вам будет открываться настоящая Коимбра, её архитектурные реликвии и живописные уголки.

Почувствовать настроение и ритм Коимбры

Шаг за шагом вы увидите город не только как заповедник европейской католической культуры, но и как живой организм: мы поговорим о том, как устроена жизнь Коимбры и как на нее влияет университетский график, разберемся в местных кулинарных традициях и специалитетах. Сделаем перерыв на кофе с традиционными сладостями в старинной кантине с видом на ботанический сад или на веранде музея Машаду де Каштру. А на улицах старого города, вы услышите звуки коимбрского фаду — португальского жестокого романса: я расскажу, чем местное фаду отличается от лиссабонского.

Символы средневекового города

Изучая нетуристические места Коимбры, мы не обойдем вниманием и главные достопримечательности. Вы осмотрите один из четырех старейших университетов Европы, встретите монастырь святой Клары, Новый кафедральный собор, принадлежавший ордену иезуитов, и Старый кафедральный собор 12 века, впитавший за века строительства разные архитектурные стили — от готики до Возрождения.