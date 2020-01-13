4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать нетривиальные уголки университетского города и погрузиться в его атмосферу

Irina
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Irina – ваш гид
Добро пожаловать в Коимбру — первую столицу Португалии, где в королевском дворце находится университет, а библиотека может поспорить убранством с кафедральным собором.

Я не просто познакомлю вас с главными достопримечательностями, но и покажу скрытые от глаз туристов места, которые в полной мере раскрывают дух Коимбры и её историю.

Вы узнаете, что значит «пнуть лису» на городском диалекте, кто такая принцесса Синдазунда и откуда взялись маленькие бронзовые таблички на мостовой.

А во вкусе традиционных португальских сладостей за чашечкой кофе и звуках коимбрского фаду вам откроется истинное очарование города!
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Неизведанная Коимбра
Неизведанная Коимбра

Что вас ожидает

Коимбра за фасадом: нетуристические места
От древнеримского причала на реке Мондегу мы направимся вглубь города: пройдем под крепостными стенами мимо церкви Святого Иакова, одного из древнейших зданий Португалии, прогуляемся по узеньким улицам Байши с необычными названиями — здесь вы найдете Кошачий переулок, Лягушачью улицу и даже Тупик бакаляу (солёной сушёной трески). Вы увидите собор Святого Креста, где покоится первый король Португалии, а в Саду Русалки отыщете первое футбольное поле страны, подарившей миру Криштиану Роналду. За каждым поворотом вам будет открываться настоящая Коимбра, её архитектурные реликвии и живописные уголки.

Почувствовать настроение и ритм Коимбры
Шаг за шагом вы увидите город не только как заповедник европейской католической культуры, но и как живой организм: мы поговорим о том, как устроена жизнь Коимбры и как на нее влияет университетский график, разберемся в местных кулинарных традициях и специалитетах. Сделаем перерыв на кофе с традиционными сладостями в старинной кантине с видом на ботанический сад или на веранде музея Машаду де Каштру. А на улицах старого города, вы услышите звуки коимбрского фаду — португальского жестокого романса: я расскажу, чем местное фаду отличается от лиссабонского.

Символы средневекового города
Изучая нетуристические места Коимбры, мы не обойдем вниманием и главные достопримечательности. Вы осмотрите один из четырех старейших университетов Европы, встретите монастырь святой Клары, Новый кафедральный собор, принадлежавший ордену иезуитов, и Старый кафедральный собор 12 века, впитавший за века строительства разные архитектурные стили — от готики до Возрождения.

Неизведанная Коимбра
Неизведанная Коимбра
Неизведанная Коимбра
Неизведанная Коимбра
Неизведанная Коимбра
Неизведанная Коимбра
Неизведанная Коимбра
Неизведанная Коимбра
Неизведанная Коимбра
Неизведанная Коимбра

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году. Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, закончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зеленое вино и любознательных путешественников.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Спасибо за интересную экскурсию, очень понравился этот чудесный старинный университетский городок, который показала нам туристам гид Ирина.
21 сентября 2019
Ирина рассказывает об истории страны и города интересно, экскурсия построена логично. В заключение экскурсии мы получили, и воспользовались ими, отличные советы где пообедать и попробовать лучшее мороженное. Рекомендуем.
22 апреля 2019
Понравилось - просто и интересно!
20 апреля 2019
Экскурсия с Ириной прошла замечательно. Узнали много интересного! Спастись за прогулку!

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Посмотреть на город глазами португальского студента разных эпох
Коимбра — это город знаний. Я студентка местного университета и приглашаю вас на прогулку по историческому центру с полным погружением в студенческую атмосферу. Истории разных университетов, облюбованные учащимися уголки города, рассказ о судьбах выдающихся выпускников — всем этим я с радостью поделюсь!

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