5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Не удивляйтесь, что я буду в традиционной студенческой накидке, такая у нас форма. Она чем-то напоминает накидку учеников Хогвартса: если ваши дети любят фильм и книгу о Гарри Поттере, они оценят возможность сфотографироваться в черной студенческой мантии! ;)

С 2013 часть исторического городского центра получила статус Всемирного Наследия ЮНЕСКО, поэтому первым делом мы отправимся в верхний город, в бывший королевский дворец. C 1537 года в нем разместился первый и единственный португальский Университет, где в разное время грызли гранит науки маркиз Помбал, португальский Шиндлер Аристидеш ди Соуза, диктатор Салазар и многие другие выдающиеся португальцы, о которых я вам расскажу.

Мы прогуляемся по покоям короля, заглянём в часовню Св. Михаила, где избранный кортесами король Дон Жуау I был коронован, полюбуемся одной из самых красивых действующих университетских библиотек, Библиотекой Жуанина, и спустимся в бывший студенческий карцер. Возможно, увидим защиту докторской диссертации в бывшем тронном зале. Здесь же, в верхнем городе, располагается Новый Кафедральный Собор (некогда Церковь 11 тысяч Дев), бывший иезуитский колледж (сейчас занимаемый различными кафедрами факультета естественных наук), другие интересные монументы и достопримечательности.

Спускаясь к нижнему городу, мы заглянем в Старый Кафедральный Собор, в котором находится изумительной работы деревянный алтарь в стиле «пламенеющая готика», и огромные раковины из Индийского Океана. Переведём дух и выпьем освежающей сангрии с корицей или согревающего ликера в небольшом и уютном кафе на улице Согни Спину, после чего отправимся к Монастырю Святого Креста, зданию и двору Св. Инквизиции, ул. Софии и Торговой Площади. После этого Вы можете перейти на левый берег реки Мондегу и посмотреть, что там интересного.

Заглянуть в парк миниатюр архитектуры Португалии и её бывших колоний, Portugal dos Pequenitos, или в Старый Монастырь Св. Клары, связанный с трагической историей любви принца Пэдру и его любовницы Инэш ды Каштру, или в Новый Монастырь Св. Клары, где покоятся мощи Святой королевы Изабеллы. Посещение парка миниатюр обычно открывает второе дыхание у подуставших от взрослой экскурсии детей и становится яркой точкой в экскурсии по городу студентов Коимбре.