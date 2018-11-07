5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посмотреть на город глазами португальского студента разных эпох

Анна
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Анна – ваш гид
Коимбра — это город знаний.

Я студентка местного университета и приглашаю вас на прогулку по историческому центру с полным погружением в студенческую атмосферу.

Истории разных университетов, облюбованные учащимися уголки города, рассказ о судьбах выдающихся выпускников — всем этим я с радостью поделюсь!
104 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры

Что вас ожидает

Не удивляйтесь, что я буду в традиционной студенческой накидке, такая у нас форма. Она чем-то напоминает накидку учеников Хогвартса: если ваши дети любят фильм и книгу о Гарри Поттере, они оценят возможность сфотографироваться в черной студенческой мантии! ;)

С 2013 часть исторического городского центра получила статус Всемирного Наследия ЮНЕСКО, поэтому первым делом мы отправимся в верхний город, в бывший королевский дворец. C 1537 года в нем разместился первый и единственный португальский Университет, где в разное время грызли гранит науки маркиз Помбал, португальский Шиндлер Аристидеш ди Соуза, диктатор Салазар и многие другие выдающиеся португальцы, о которых я вам расскажу.

Мы прогуляемся по покоям короля, заглянём в часовню Св. Михаила, где избранный кортесами король Дон Жуау I был коронован, полюбуемся одной из самых красивых действующих университетских библиотек, Библиотекой Жуанина, и спустимся в бывший студенческий карцер. Возможно, увидим защиту докторской диссертации в бывшем тронном зале. Здесь же, в верхнем городе, располагается Новый Кафедральный Собор (некогда Церковь 11 тысяч Дев), бывший иезуитский колледж (сейчас занимаемый различными кафедрами факультета естественных наук), другие интересные монументы и достопримечательности.

Спускаясь к нижнему городу, мы заглянем в Старый Кафедральный Собор, в котором находится изумительной работы деревянный алтарь в стиле «пламенеющая готика», и огромные раковины из Индийского Океана. Переведём дух и выпьем освежающей сангрии с корицей или согревающего ликера в небольшом и уютном кафе на улице Согни Спину, после чего отправимся к Монастырю Святого Креста, зданию и двору Св. Инквизиции, ул. Софии и Торговой Площади. После этого Вы можете перейти на левый берег реки Мондегу и посмотреть, что там интересного.
Заглянуть в парк миниатюр архитектуры Португалии и её бывших колоний, Portugal dos Pequenitos, или в Старый Монастырь Св. Клары, связанный с трагической историей любви принца Пэдру и его любовницы Инэш ды Каштру, или в Новый Монастырь Св. Клары, где покоятся мощи Святой королевы Изабеллы. Посещение парка миниатюр обычно открывает второе дыхание у подуставших от взрослой экскурсии детей и становится яркой точкой в экскурсии по городу студентов Коимбре.

Организационные детали

Возможные дополнительные расходы:

  • вход в Школьные Палаты, 9 евро
  • вход в Новый Кафедральный Собор, 1 евро
  • вход в Старый Кафедральный Собор, 2,5 евро
  • вход в Научный Музей Университета, 4 евро
  • вход в парк Португалия в Миниатюрах, 8,95 евро -взрослый, 5,95 – детский
  • вход в Старый Монастырь Кларисс, 5 евро
  • вход в новый Монастырь Кларисс, 4 евро
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Переехала в Португалию 18 лет назад. Окончила курс «Туризм и Досуг» в португальском Университете Коимбры, являюсь членом Ассоциации гидов Португалии. Занимаюсь любимым делом, провожу экскурсии на русском языке по Португалии с выездом из Порту и Коимбры! Винодельни с дегустациями, деревни, крепости, дворцы, парки, пляжи. Со мной сотрудничают гиды Ольга и Анатолий, в прошлом журналисты. Наши экскурсии интересны и вкусны. Вы узнаете самое интересное о Португалии в непринужденной обстановке!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 ноября 2018
Вот уж действительно - прогулка пролетела быстро, но оставила впечатления надолго!
Аня - замечательный человек, влюбленный в свой город, его маленькие улочки и большие истории любви, кулинарные приключения и таинственные студенческие традиции =) Мы славно погуляли, вспомнили студенческие годы, влюбились в библиотеку Красавицы и Чудовища, угостились байрао и безразмерной меренгой и даже... возможно... мы не уверены... но мы видели привидение, живущее на третьем этаже полузаброшеного дома. Опять же, это могло быть просто байрао =)
30 сентября 2017
Анна замечательный гид. Очень интересно рассказала о студенческой жизни, ритуалах, причем с наглядными примерами:ритуал посвящения первокурсников. Познакомила с историей, архитектурой города. Прекрасная речь, чувствуется университетское образование. Рекомендуем
всем, кто хочет познакомиться с Коимброй.
Элла, Сергей.
29 мая 2017
Все было отлично, хотя стояла невероятная жара. Анна провела увлекательную и интересную зкскурсию. Для нас Коимбра,город ласточек и ангелов на крышах (флюгеры) , стал живым и понятным после пояснений Анны. Посещение университета, удивительной библиотеки ,самого старинного ботанического сада, прогулки по узким кривым улочкам города напоминало сказочное путешествие. Рекомендации Анны по выбору места для обеда ,как всегда, оказались точными. Пообедали восхитительно. И на "десерт" попали на рекомендованный Анной концертный вариант фаду. Мы окунулись в историю фаду и нам продемонстрировали разные виды этого песенного жанра.
Все очень все понравилось! Благодарим Анну и всю команду Трипстера за организацию живых и интересных экскурсий. Успехов!
7 января 2016
Отличная экскурсия с Анной по Коимбре! Содержательно, обстоятельно, интересно. Анна настоящий профессионал своего дела, замечательный рассказчик и просто красавица! Библиотека до сих пор не выходит из головы! Невероятная, потрясающая красота! Анюта, спасибо большое за погружение в историю и... местную кухню:-)
Наталья
4 сентября 2015
Чрезвычайно приятные ребята! Нас встретили на машине, показали весь город, мы прогулялись, узнали много о Коимбре, и прекрасно провели время. Всем очень рекомендую Анну и её мужа. В следующий наш раз в Португалии обязательно возьмём ещё одну экскурсию с вами) Спасибо!

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Исследовать нетривиальные уголки университетского города и погрузиться в его атмосферу
Добро пожаловать в Коимбру — первую столицу Португалии, где в королевском дворце находится университет, а библиотека может поспорить убранством с кафедральным собором. Я не просто познакомлю вас с главными достопримечательностями, но и покажу скрытые от глаз туристов места, которые в полной мере раскрывают дух Коимбры и её историю. Вы узнаете, что значит «пнуть лису» на городском диалекте, кто такая принцесса Синдазунда и откуда взялись маленькие бронзовые таблички на мостовой. А во вкусе традиционных португальских сладостей за чашечкой кофе и звуках коимбрского фаду вам откроется истинное очарование города!

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