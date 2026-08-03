5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Не удивляйтесь, если на пути нам встретятся студенты в традиционной студенческой мантии, такая у них форма. Она чем-то напоминает накидку учеников Хогвартса: если ваши дети любят фильм и книгу о Гарри Поттере, они оценят возможность сфотографироваться в черной студенческой мантии!;)
С 2013 часть исторического городского центра получила статус Всемирного Наследия ЮНЕСКО, поэтому первым делом мы отправимся в верхний город, в бывший королевский дворец. C 1537 года в нем разместился первый и единственный португальский университет, где в разное время грызли гранит науки маркиз Помбал, португальский Шиндлер Аристидеш ди Соуза, диктатор Салазар и многие другие выдающиеся португальцы.
Мы прогуляемся по покоям короля, заглянём в студенческую часовню Св. Михаила, полюбуемся одной из самых красивых действующих университетских библиотек — библиотекой Жуанина, а затем спустимся в бывший студенческий карцер. Возможно, увидим защиту докторской диссертации в бывшем тронном зале. Здесь же, в верхнем городе, располагается Новый Кафедральный Собор и Ботанический Сад Университета.
На пути к нижнему городу, если захотите, мы заглянем в Старый Кафедральный Собор, в котором находится изумительной работы деревянный алтарь в стиле «пламенеющая готика» и огромные раковины из Индийского океана. Переведём дух и выпьем освежающей сангрии с корицей или согревающего ликера в небольшом и уютном кафе на улице Согни Спину, после чего отправимся к Монастырю Святого Креста и Торговой Площади.
После этого вы можете перейти на левый берег реки Мондегу и самостоятельно посмотреть, что есть интересного в этой части города. Заглянуть в парк миниатюр архитектуры Португалии и её бывших колоний — Portugal dos Pequenitos, или в Старый Монастырь Св. Клары, или в Новый Монастырь Св. Клары, где покоятся мощи Святой королевы Изабеллы. Посещение парка миниатюр обычно открывает второе дыхание у подуставших от взрослой экскурсии детей и становится яркой точкой в экскурсии по городу студентов Коимбре.
Организационные детали
Возможные дополнительные расходы:
вход в Университет вам и гиду — €16,5 за чел.
вход в Старый Кафедральный cобор — €2,5 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Praça Dom Dinis
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Коимбре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 715 туристов
Переехала в Португалию в 2001 году из Украины. Окончила курс «Туризм и Досуг» в португальском Университете Коимбры, являюсь членом Ассоциации гидов Португалии. Занимаюсь любимым делом, провожу экскурсии на украинском и читать дальшеуменьшить
русском языках с выездом из Порту и Коимбры! Винодельни с дегустациями, деревни, крепости, дворцы, парки, пляжи. Со мной сотрудничает гид Анатолий, в прошлом теле-журналист. Наши экскурсии интересны и вкусны. Вы узнаете самое интересное о Португалии в непринужденной обстановке!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктор
Нашим гидом был Анатолий. Экскурсия прошла очень интересно, Анатолий прекрасный рассказчик, знает массу любопытных подробностей, что дает замечательный эффект погружения в историю университета и Португалии в целом. Хочется ещё больше узнать о традициях и истории страны. Большое спасибо!
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Анатолий
Экскурсия очень понравилась. 4 часа пролетели незаметно. Гид просто потрясающий: знающий и очень интересный собеседник. Большое спасибо
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Т
Татьяна
Спасибо Анне за информативную и очень интересную экскурсию!
+2
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Татьяна
Благодаря Анне мы смогли за короткое время увидеть главное в Коимбре и почувствовать атмосферу этого удивительного города. Её рассказы были понятны даже моим детям, которые плохо говорят по-русски. Очень отзывчивая, приятная и увлекающая своим рассказом девушка. Рекомендую экскурсию в Коимбре только с Анной!
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Люба
Спасибо Анне огромное: все, начиная от рекомендаций, где поставить машину, которые мы получили перед экскурсией, и заканчивая полезными ссылками, которые она сбросила после - все идеально и крайне профессионально. Прекрасный читать дальшеуменьшить
темп экскурсии: все продумано, просчитано, нет "словесного потока" или каких-то больших пауз, когда гиду нечего сказать. Очень интересный материал (сочетание истории, городских легенд и милых сплетен, приятных изюминок и огромного фактажа), искренняя любовь к своей профессии и изначальное уважение к гостям - это то, что отличает Анну как гида. И отдельное спасибо за ресторанчик с фадо - это было достойное завершение вечера. Анин рассказ о Коимбре просто влюбил нас в этот город. Спасибо большое 😊
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И
Ирина
Все было отлично, хотя стояла невероятная жара. Анна провела увлекательную и интересную зкскурсию. Для нас Коимбра,город ласточек и ангелов на крышах (флюгеры), стал живым и понятным после пояснений Анны. Посещение читать дальшеуменьшить
университета, удивительной библиотеки,самого старинного ботанического сада, прогулки по узким кривым улочкам города напоминало сказочное путешествие. Рекомендации Анны по выбору места для обеда,как всегда, оказались точными. Пообедали восхитительно. И на "десерт" попали на рекомендованный Анной концертный вариант фаду. Мы окунулись в историю фаду и нам продемонстрировали разные виды этого песенного жанра. Все очень все понравилось! Благодарим Анну и всю команду Трипстера за организацию живых и интересных экскурсий. Успехов!
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