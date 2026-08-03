5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Коимбра — это город знаний. Я — бывшая студентка местного университета и приглашаю вас на прогулку по историческому центру с погружением в атмосферу города Коимбра. История долгое время единственного университета Португалии, рассказ о судьбах выдающихся выпускников, студенческие традиции — всем этим я с радостью поделюсь!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Не удивляйтесь, если на пути нам встретятся студенты в традиционной студенческой мантии, такая у них форма. Она чем-то напоминает накидку учеников Хогвартса: если ваши дети любят фильм и книгу о Гарри Поттере, они оценят возможность сфотографироваться в черной студенческой мантии!;)

С 2013 часть исторического городского центра получила статус Всемирного Наследия ЮНЕСКО, поэтому первым делом мы отправимся в верхний город, в бывший королевский дворец. C 1537 года в нем разместился первый и единственный португальский университет, где в разное время грызли гранит науки маркиз Помбал, португальский Шиндлер Аристидеш ди Соуза, диктатор Салазар и многие другие выдающиеся португальцы.

Мы прогуляемся по покоям короля, заглянём в студенческую часовню Св. Михаила, полюбуемся одной из самых красивых действующих университетских библиотек — библиотекой Жуанина, а затем спустимся в бывший студенческий карцер. Возможно, увидим защиту докторской диссертации в бывшем тронном зале. Здесь же, в верхнем городе, располагается Новый Кафедральный Собор и Ботанический Сад Университета.

На пути к нижнему городу, если захотите, мы заглянем в Старый Кафедральный Собор, в котором находится изумительной работы деревянный алтарь в стиле «пламенеющая готика» и огромные раковины из Индийского океана. Переведём дух и выпьем освежающей сангрии с корицей или согревающего ликера в небольшом и уютном кафе на улице Согни Спину, после чего отправимся к Монастырю Святого Креста и Торговой Площади.

После этого вы можете перейти на левый берег реки Мондегу и самостоятельно посмотреть, что есть интересного в этой части города.

Заглянуть в парк миниатюр архитектуры Португалии и её бывших колоний — Portugal dos Pequenitos, или в Старый Монастырь Св. Клары, или в Новый Монастырь Св. Клары, где покоятся мощи Святой королевы Изабеллы. Посещение парка миниатюр обычно открывает второе дыхание у подуставших от взрослой экскурсии детей и становится яркой точкой в экскурсии по городу студентов Коимбре.

Организационные детали

Возможные дополнительные расходы: