Вы увидите, где в первой столице Португалии находились районы компактного проживания иудеев. Посетите древний монастырь Санта-Круш и место, которое занимал суд инквизиции. Узнаете городскую легенду о взятке священнику и теле Христа. А ещё — чистую правду о контракте между первым королём Португалии и главой еврейской общины.
Университет Коимбры
Мы посетим один из старейших университетов Европы и поговорим о знаменитых евреях — его выпускниках. В том числе о враче двух русских цариц и физике, который был знаком с Исааком Ньютоном. О о великих математиках, астрономах, ботаниках и географах еврейского происхождения, без которых не состоялся бы проект великих географических открытий. Вы узнаете о выпускнике университета, который спас тысячи евреев во время Второй мировой войны.
Ирина — ваш гид в Коимбре
Провела экскурсии для 151 туриста
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году.
Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.