История евреев в Португалии началась гораздо раньше, чем история самой страны. Я расскажу, как «народ книги» пережил падение Рима, нашествие варваров и период мусульманского владычества. Вы узнаете, почему первые короли Португалии благоволили евреям, где находилась португальская Еврейская автономная область и какая связь между Христофором Колумбом и еврейской колбасой.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–2 человек или €80 за человека, если вас больше

от €200 за 1–2 человек или €80 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Еврейские кварталы и монастырь Святого Креста

Вы увидите, где в первой столице Португалии находились районы компактного проживания иудеев. Посетите древний монастырь Санта-Круш и место, которое занимал суд инквизиции. Узнаете городскую легенду о взятке священнику и теле Христа. А ещё — чистую правду о контракте между первым королём Португалии и главой еврейской общины.

Университет Коимбры

Мы посетим один из старейших университетов Европы и поговорим о знаменитых евреях — его выпускниках. В том числе о враче двух русских цариц и физике, который был знаком с Исааком Ньютоном. О о великих математиках, астрономах, ботаниках и географах еврейского происхождения, без которых не состоялся бы проект великих географических открытий. Вы узнаете о выпускнике университета, который спас тысячи евреев во время Второй мировой войны.