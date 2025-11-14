Мои заказы

Еврейские тени в Коимбре

Прикоснуться к еврейским сюжетам старинного португальского города
История евреев в Португалии началась гораздо раньше, чем история самой страны.

Я расскажу, как «народ книги» пережил падение Рима, нашествие варваров и период мусульманского владычества.

Вы узнаете, почему первые короли Португалии благоволили евреям, где находилась португальская Еврейская автономная область и какая связь между Христофором Колумбом и еврейской колбасой.
Описание экскурсии

Еврейские кварталы и монастырь Святого Креста

Вы увидите, где в первой столице Португалии находились районы компактного проживания иудеев. Посетите древний монастырь Санта-Круш и место, которое занимал суд инквизиции. Узнаете городскую легенду о взятке священнику и теле Христа. А ещё — чистую правду о контракте между первым королём Португалии и главой еврейской общины.

Университет Коимбры

Мы посетим один из старейших университетов Европы и поговорим о знаменитых евреях — его выпускниках. В том числе о враче двух русских цариц и физике, который был знаком с Исааком Ньютоном. О о великих математиках, астрономах, ботаниках и географах еврейского происхождения, без которых не состоялся бы проект великих географических открытий. Вы узнаете о выпускнике университета, который спас тысячи евреев во время Второй мировой войны.

Ирина
Ирина — ваш гид в Коимбре
Провела экскурсии для 151 туриста
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году. Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.
