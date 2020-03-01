Анна проводит ещё 2 экскурсии

Программа

Дело в том, что в одной из виноделен, винодельне Aliança, размещены 8 частных коллекций знаменитого португальского коллекционера Жозе Берардо (скульптуры и маски Зимбабве, керамика, ископаемые растения и животные, кристаллы, артефакты из Индии). После прогулки по подвалам, уводящим на глубину 12 м, мы попробуем сухое игристое и легкое розовое вино со вкусом клубники.

В винодельне São Domingos мы пройдёмся по подвалам, заросшим черным мхом, которые хранят игристое вино, стажирующееся в бутылках от 9 мес. до 15 лет. По окончании экскурсии вы будете знать все о производстве вина и бренди в этой винодельне (от сортов винограда, технологического процесса до гаммы продуктов). В дегустацию входят: два белых выдержанных вина, красное выдержанное вино и одно сухое игристое.

В перерыве между экскурсиями, на обеде, мы заедем в один из многочисленных ресторанов региона и отведаем молочного поросёнка!

В конце дня вы точно полюбите регион Байррада!