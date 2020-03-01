Анна проводит ещё 2 экскурсии

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Знакомство с португальским производством вина и бренди, а также необычной коллекцией Жозе Берард

Анна
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Анна – ваш гид
В ходе этого дегустационного тура вы познакомитесь с двумя важными составляющими португальской культуры: производством вина и искусством, посетив винодельни винного региона Байррада (между городами Coimbra и Aveiro).
280 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
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Винодельни Байррады. Дегустационный тур
Винодельни Байррады. Дегустационный тур

Программа

Дело в том, что в одной из виноделен, винодельне Aliança, размещены 8 частных коллекций знаменитого португальского коллекционера Жозе Берардо (скульптуры и маски Зимбабве, керамика, ископаемые растения и животные, кристаллы, артефакты из Индии). После прогулки по подвалам, уводящим на глубину 12 м, мы попробуем сухое игристое и легкое розовое вино со вкусом клубники.

В винодельне São Domingos мы пройдёмся по подвалам, заросшим черным мхом, которые хранят игристое вино, стажирующееся в бутылках от 9 мес. до 15 лет. По окончании экскурсии вы будете знать все о производстве вина и бренди в этой винодельне (от сортов винограда, технологического процесса до гаммы продуктов). В дегустацию входят: два белых выдержанных вина, красное выдержанное вино и одно сухое игристое.

В перерыве между экскурсиями, на обеде, мы заедем в один из многочисленных ресторанов региона и отведаем молочного поросёнка!

В конце дня вы точно полюбите регион Байррада!

Организационные детали

  • Стоимость указана из расчёта, что мы вас заберем из Coimbra. Если вы хотите выехать из Aveiro, Porto или другого города, пожалуйста, свяжитесь со мной, и я уточню стоимость.
  • В стоимость не включены входные билеты вам и мне (3+6 евро/чел.), обед.
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
Винодельни Байррады. Дегустационный тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Переехала в Португалию 18 лет назад. Окончила курс «Туризм и Досуг» в португальском Университете Коимбры, являюсь членом Ассоциации гидов Португалии. Занимаюсь любимым делом, провожу экскурсии на русском языке по Португалии с выездом из Порту и Коимбры! Винодельни с дегустациями, деревни, крепости, дворцы, парки, пляжи. Со мной сотрудничают гиды Ольга и Анатолий, в прошлом журналисты. Наши экскурсии интересны и вкусны. Вы узнаете самое интересное о Португалии в непринужденной обстановке!
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