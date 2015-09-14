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Оказаться в доме местного жителя и попробовать национальную кухню в уютной обстановке

Анна
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Анна – ваш гид
Если вам интересно побывать в португальской деревеньке, «заглянуть» за ворота португальского дома и поучаствовать в приготовлении ужина, к вашим услугам мы, Анна и Анатолий, и наш друг Эрик.
220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Ужин в португальской деревне
Ужин в португальской деревне

Что вас ожидает

Идея экскурсии принадлежала Эрику — очень он гостеприимный, общительный и хочет знакомить путешественников с настоящей Португалией. Единственное условие — экскурсия может состояться в выходные или праздничные дни, когда хозяин будет дома. Стоимость экскурсии без транспорта уже не маленькая, рекомендуем её для нескольких семей или компании друзей.

Итак, что же вас ждёт? Мы приготовим с Эриком и несколькими его друзьями нам ужин: запечём в печи молочного поросёнка и “кабидела ди лейтау”, потроха молочного поросёнка с картофелем и острым чесночным соусом. И поросёнок, и кабидела — традиционные блюда региона Байррада, а это значит, что в местных ресторанах каждый посетитель может их попробовать. Но не каждый сможет узнать пошаговый рецепт и принять посильное участие в их приготовлении, а также побывать в гостях у местного жителя!

После обеда мы встретимся в доме у Эрика, познакомимся и отправимся к его соседу за поросёнком. Следующий шаг (забой и потрошение поросёнка) можем переждать в ближайшем кафе, наблюдая за местной тусовкой картёжников-пенсионеров, или на летней кухне Эрика, попивая домашнее вино из погреба и закусывая португальским сыром или вяленым мясом. А пока тушка поросёнка повисит положенное ей время, мы приготовим соус для поросёнка, почистим картошечку и порежем потроха для кабиделы. К слову сказать, Эрик живёт в винном регионе Байррада и все вино в его погребе именно из этого региона. Так что, у нас будет ещё и дегустация вин, и Вы узнаете, чем регион Байррада отличается от других винных регионов.

Дальше будем насаживать поросёнка на вертел, фаршировать его соусом и запекать. Всё, до ужина осталось 2 часа — ровно столько запекается поросёнок. Перед подачей на стол сделаем салат из листьев салата, лука и помидоров, заправленный винным уксусом и оливковым маслом. Обязательно нарежем парочку апельсинов и откупорим холодное португальское сухое шампанское! Именно так и подают поросёнка в регионе Байррада: салат, апельсин, соус, жареная картошка или чипсы и местное шампанское. Уверена, вы уже вспоминаете, что лежит у вас в холодильнике и может быть уничтожено!

Организационные детали

  • По желанию, можем снять и смонтировать небольшое видео на память об этой экскурсии, за небольшую дополнительную плату.
  • Дополнительные расходы связаны с транспортом: наш автомобиль, ваш автомобиль или электричка + такси до дома Эрика (как вам удобно и выгодно). Оговорим этот вопрос детальнее при заказе. Уточню, что ближайший большой город, Коимбра, находится в 20 минутах езды электричкой (1,90 евро в одну сторону) или автомобилем. Такси в одну сторону Сoimbra-Pampilhosa выйдет 16 евро. Электричка Porto-Pampilhosa, с пересадкой, стоит 7 евро.
Ужин в португальской деревне
Ужин в португальской деревне
Ужин в португальской деревне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Переехала в Португалию 18 лет назад. Окончила курс «Туризм и Досуг» в португальском Университете Коимбры, являюсь членом Ассоциации гидов Португалии. Занимаюсь любимым делом, провожу экскурсии на русском языке по Португалии с выездом из Порту и Коимбры! Винодельни с дегустациями, деревни, крепости, дворцы, парки, пляжи. Со мной сотрудничают гиды Ольга и Анатолий, в прошлом журналисты. Наши экскурсии интересны и вкусны. Вы узнаете самое интересное о Португалии в непринужденной обстановке!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Неля
14 сентября 2015
Ужин был потрясающим!!! Настоящее погружение в страну, национальную кухню, местный колорит. Гостеприимный хозяин Португальского дома с веселыми историями и винным погребком!!
Анна и Анатолий- отличные ребята!! Все было спланировано интересно, со вкусом и душой..
Хороший минивэн для большой компании, знание истории, языка, интересных и "злачных мест", ненапрягающий сервис.
Советуем всем!! Обязательно вернемся большой компанией!!

Анна проводит ещё 2 экскурсии

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