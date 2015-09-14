Что вас ожидает

Идея экскурсии принадлежала Эрику — очень он гостеприимный, общительный и хочет знакомить путешественников с настоящей Португалией. Единственное условие — экскурсия может состояться в выходные или праздничные дни, когда хозяин будет дома. Стоимость экскурсии без транспорта уже не маленькая, рекомендуем её для нескольких семей или компании друзей.

Итак, что же вас ждёт? Мы приготовим с Эриком и несколькими его друзьями нам ужин: запечём в печи молочного поросёнка и “кабидела ди лейтау”, потроха молочного поросёнка с картофелем и острым чесночным соусом. И поросёнок, и кабидела — традиционные блюда региона Байррада, а это значит, что в местных ресторанах каждый посетитель может их попробовать. Но не каждый сможет узнать пошаговый рецепт и принять посильное участие в их приготовлении, а также побывать в гостях у местного жителя!

После обеда мы встретимся в доме у Эрика, познакомимся и отправимся к его соседу за поросёнком. Следующий шаг (забой и потрошение поросёнка) можем переждать в ближайшем кафе, наблюдая за местной тусовкой картёжников-пенсионеров, или на летней кухне Эрика, попивая домашнее вино из погреба и закусывая португальским сыром или вяленым мясом. А пока тушка поросёнка повисит положенное ей время, мы приготовим соус для поросёнка, почистим картошечку и порежем потроха для кабиделы. К слову сказать, Эрик живёт в винном регионе Байррада и все вино в его погребе именно из этого региона. Так что, у нас будет ещё и дегустация вин, и Вы узнаете, чем регион Байррада отличается от других винных регионов.

Дальше будем насаживать поросёнка на вертел, фаршировать его соусом и запекать. Всё, до ужина осталось 2 часа — ровно столько запекается поросёнок. Перед подачей на стол сделаем салат из листьев салата, лука и помидоров, заправленный винным уксусом и оливковым маслом. Обязательно нарежем парочку апельсинов и откупорим холодное португальское сухое шампанское! Именно так и подают поросёнка в регионе Байррада: салат, апельсин, соус, жареная картошка или чипсы и местное шампанское. Уверена, вы уже вспоминаете, что лежит у вас в холодильнике и может быть уничтожено!