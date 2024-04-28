Экскурсии проходящие только летом в Лагуше

Найдено 4 экскурсии в категории «Летние» в Лагуше на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли
Живописные приморские города, отвесные скалы над океаном и мыс святого Викентия за один день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 210 за всё до 7 чел.
Мыс Сан-Винсент: закат на краю земли
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Мыс Сан-Винсент: закат на краю земли
Увидеть, как солнце погружается в океан, и прогуляться по крепости Форталеза
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
160 за всё до 3 чел.
Свидание с Атлантикой
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Свидание с Атлантикой
Понять и почувствовать Океан в путешествии по побережью Алгарве
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
190 за всё до 3 чел.
Лагуш. Увидеть и полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Лагуш. Увидеть и полюбить
Увлекательное знакомство с историей, гастрономией и секретными уголками города
Начало: В центре Лагуша
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
80 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли
    Ирина большая умничка!! Все познавательно, интересно, самое главное не нудно! Моя дочь слушала ее с большим интересом! Отличные познания в истории, Все прошло на высшем уровне 👍👍👍👍
  • i
    irina
    24 сентября 2023
    Лагуш. Увидеть и полюбить
    Милая, уютная экскурсия по рыбацкой деревеньке которая превратилась в уютный городок. Принц Себастиян-Желанный, похожий на маленького принца, уютные кафешки, местный
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    рынок, вид на городок с крепостной стены, история морского расцвета Португалии и множество улочек с их неповторимым шармом - все это уютный Лягуш. Спасибо, Олеся за эту встречу

    Милая, уютная экскурсия по рыбацкой деревеньке которая превратилась в уютный городок. Принц Себастиян-Желанный, похожий на маленькогоМилая, уютная экскурсия по рыбацкой деревеньке которая превратилась в уютный городок. Принц Себастиян-Желанный, похожий на маленькогоМилая, уютная экскурсия по рыбацкой деревеньке которая превратилась в уютный городок. Принц Себастиян-Желанный, похожий на маленькогоМилая, уютная экскурсия по рыбацкой деревеньке которая превратилась в уютный городок. Принц Себастиян-Желанный, похожий на маленького
  • А
    Аркадий
    23 сентября 2023
    Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли
    Ира прекрасный экскурсовод рассказчик организатор и водитель
  • S
    Svetlana
    25 сентября 2022
    Лагуш. Увидеть и полюбить
    Отличный тур, Интересный экскурс в историю мореплавания и Португалии. Очень понравилось.
  • S
    Svetlana
    13 сентября 2022
    Лагуш. Увидеть и полюбить
    Спасибо Олесе за отличную экскурсию.
  • А
    Андрей
    23 августа 2022
    Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли
    Самое главное, что можно отметить про экскурсию - качество, клиентоориентированность, профессионализм и любовь к делу. Ирина - интересный и чуткий
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    собеседник. Отличный трансфер, новая, комфортабельная машина с бесплатной водой для всех и детским сиденьем. Все продумано. Отдельно необходимо отметить саундтрэк в авто - добавляет настроения в атмосферу путешествия. Мелодии подобраны с хорошим музыкальным вкусом. Ну а бокал красного вина с оливками и хлебом на закате у Мыса Святого Викентия - просто незабываемо. Ирина, большое Вам спасибо! P.S. Прошу прощения, что я перепутал время экскурсии…. Отдельное спасибо за Вашу деликатность:-)

  • Н
    Наталья
    11 ноября 2021
    Свидание с Атлантикой
    🤗🤗🤗🤗🤗 Комфорный транспорт, милая семья. Впечатляющий и полный смысла рассказ об истории Португалии; народа,нации, промышленности (показ незабываемых мест, что где конкретно
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    происходило). Вдохновляющий диалог между гидом. Понимание втечении поездки, что интересует именно меня как туриста путешествующего по Португалии. Ну и конечно же, Олеся вы потрясающий фотограф. Желаю вам как можно больше любознательных туристов. С огромной благодарностью

  • Ю
    Юлия
    12 октября 2021
    Свидание с Атлантикой
    Впечатления от проведенного времени самые положительные,мы посетили столько видовых пляжей!!!! Олеся дала возможность составить редставление о побережье-все прошло легко и
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    непринужденно. я люблю такие экскурсии-ненапряжные и легкие. но при всем при этом мы увидели достаточно много пляжей. самостоятельно это никогда не сделаешь,даже имея машину. спасибо!ни капли не пожалели то что взяли эту экскурсию!!!

  • Е
    Елена
    11 октября 2021
    Свидание с Атлантикой
    Ух! Такой красоты я ещё не видела. Хотя была ооочень много где. Потрясающие пейзажи, ощущение края света, вкусный перекус в
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    кафе на берегу океана. Благодарю Олесю и Фабиана за ещё одно чудо в моей потрясающей поездке по Португалии. PS В Лагуш я ехала 8 часов на поездах с пересадками из Порту только ради этой Экскурсии. И не прогадала))

  • П
    Полина
    9 сентября 2019
    Мыс Сан-Винсент: закат на краю земли
    Пожалуй это был самый прекрасный закат в моей жизни! Рассказы Олеси погружают в невероятную атмосферу первых географических открытий и невозможно
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    не проникнутся историей Португалии! Вид бесподобен, его история не менее волнующая, огромное спасибо Олесе за эту не только познавательную, но и очень тёплую душевную поездку! Благодаря ей эта страна нам стала ещё ближе:)

Ответы на вопросы от путешественников по Лагушу в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Лагушу в июне 2024
Сейчас в Лагуше в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 210. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Лагуше (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Летние», 32 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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