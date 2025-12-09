Белен — район, где буквально каждый камень пропитан духом открытий, а воздух наполнен ароматом океана и морских сражений.
Это место, где оживает история, где прошлое встречается с настоящим, а океанские ветра несут дух приключений.
Именно отсюда начинались великие экспедиции португальских мореплавателей, здесь возвышаются монументальные памятники эпохи Великих географических открытий, и именно здесь можно ощутить настоящий вкус Лиссабона.
Описание экскурсииМы с вами перенесемся в эпоху Великих географических открытий — время, когда Португалия раскрывала всему миру новые земли. Поговорим о том, как отвага, жажда открытий или наживы меняли не только карты, но и саму историю человечества. И конечно, вспомним захватывающие, порой фантастические истории людей, которые когда-то решились выйти за край известного мира. Мы отправимся в увлекательное путешествие по живописному району Белен, который раскрывает величие Португалии и её богатое морское наследие. Вы узнаете, как маленькое королевство на краю Европы стало великой морской державой, какие тайны хранят стены монастыря Жеронимуш и почему в Белене готовят самые вкусные паштел-де-ната. Конечно на этом мы не остановимся и кроме главных достопримечательностей, которые бесспорно нельзя пропустить, мы вместе с вами сделаем несколько открытий в тайных двориках и обязательно увидим то, чего нет в путеводителях. Закончить нашу прогулку вы при желании сможете в одном из ресторанов на берегу реки с отличным видом, наслаждаясь бокалом вина, свежими морепродуктами и представляя себя капитаном корабля в дальних странствиях. Ключевые достопримечательности и скрытые жемчужины:
- Монастырь Жеронимуш — шедевр мануэлино, построенный в честь путешествия Васко да Гамы, который восхищает своей величественной архитектурой;
- Церковь Santa Maria de Belém — место где покоятся величайшие португальцы в истории;
- Башня Белен — символ Лиссабона и исторический маяк, охранявший вход в гавань;
- Монумент Первооткрывателям — впечатляющий монумент, посвященный знаменитым мореплавателям Португалии;
- Набережная Тежу — прекрасное место для прогулок, где открываются потрясающие виды на реку;
- Тайные уголки Белема. Заглянем в скрытые дворики и аутентичные места, которые редко встречаются в путеводителях;
- Вкусные места. По пути мы с вами сможем попробовать несколько вкусных традиционных и не очень угощений, которые придадут дополнительный приятный оттенок нашей прогулке. Важная информация: Экскурсия проводится по согласованию с гидом, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Жеронимуш
- Церковь Santa Maria de Belém
- Башня Белен
- Монумент Первооткрывателям
- Набережная Тежу
- Тайные уголки Белема и др
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Входные билеты в музеи.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится по согласованию с гидом
- Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
