2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре - одной из самых больших пещер в мире.
Гроты Мира-де-Айре считаются частью знаменитого "золотого кольца" страны и одной из ее главных
Гроты Мира-де-Айре считаются частью знаменитого "золотого кольца" страны и одной из ее главных
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные природные образования
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎥 Короткометражный фильм об истории пещер
- 🌈 Красочная подсветка подземных залов
- 🛶 Возможность посетить аквапарк летом
Что можно увидеть
- Пещеры Мира-де-Айре
- Зал Спагетти
- Зал Орган
Описание экскурсии
По дороге в пещеры
В пути скучать не придется — вы услышите интересные факты о событиях в древней и современной Португалии, познакомитесь с обычаями местных жителей. И откроете для себя всю красоту природы Пиренейского полуострова.
Исследуем гроты Мира-де-Айре
Сначала посмотрим короткометражный фильм об истории освоения пещер. А затем по 683 ступенькам спустимся на глубину 100 метров. Мы пройдём через несколько уровней и залов (всего их 24) — например, «Спагетти» с тоненькими сталактитами или «Орга́н» с впечатляющими образованиями на стенах.
Вы увидите причудливые природные скульптуры и небольшие озерца, мостики, речушки и фонтанчики. Рукотворная подсветка превращает нерукотворное искусство в настоящее волшебное подземное царство!
Организационные детали
- Время в пути — около 1,5 часов в одну сторону
- В пещере с нами будет португальский гид — всю информацию мы переведём для вас на русский
- Экскурсию можно провести на автомобиле путешественника, в таком случае стоимость составит €280
- Эту экскурсию можно совместить с путешествием в города Томар или Фатима. Время и стоимость увеличиваются — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в пещеру: взрослые — €6,90, дети с 5 до 11 лет — €4,10, дети до 5 лет бесплатно
- Обед — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2483 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Я жду вас на наших экскурсиях! С удовольствием составлю для вас любой маршрут по Португалии: от нескольких часов до нескольких дней. Помогу выбрать отель, город, ресторан. А мои коллеги, гиды Виктор, Сергей, Алексей и Лариса, сделают всё возможное, чтобы Португалия осталась в вашем сердце навсегда! Мы умеем влюблять в неё с первого взгляда…
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нас возили Сергей и Дарья, но в основном экскурсию пороводила Дарья, было очень интересно, ребята сами живут в Португалии и любят ее. ДАША глубоко разбирается в теме, отлично поставленная речь, желание, сделать все, чтобы туристы полюбили Португалю, делают проведенную ею экскурсию яркой и запоминающейся.
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С
Виктор отличный гид, все рекомендую.
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Я
Спасибо за отличную экскурсию.
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