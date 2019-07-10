2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

По предварительной договорённости о дате и времени, мы заедем за вами в отель. Расстояние до места — 130 км. — 1,5 часа в пути. По дороге в пещеры вы узнаете историю страны, интересные факты и рассказы о событиях древней и современной Португалии, об обычаях и жизни португальцев. Увидите все прелести природных особенностей запада Пиренейского полуострова. Особенно это путешествие понравится детям и ценителям сюрпризов природного характера, любознательным путешественникам. Кроме этого, после посещения подземного царства, в летнее время можно провести время в расположенном рядом аквапарке!

Начинаем экскурсию с просмотра короткометражного фильма об истории и освоения пещер, затем спускаемся под землю. Огромные освещенные залы, вековые сталактиты, причудливые скульптуры, созданные природой — все это завораживает, восхищает.

Открыли пещеры в этом районе относительно недавно — в 1947 году. Для туристов был открыт доступ в 1974 году. Всего пещера имеет протяжность подземных коридоров около 11 км., а общая глубина составляет примерно 230 метров.

Благодаря особенному рельефу, не вся вода уходит с гор по поверхности, а некоторая часть задерживается в небольших озерах и постепенно просачивается сквозь известняковые породы. Таким образом и получилось такое большое количество сталактитов и сталагмитов, стремящихся навстречу друг другу. А через много сотен веков они все-таки объединятся в большие колонны — сталагнаты. В пещере много всяких карстовых натечностей, сталагмитов.

Туристы допускаются на глубину лишь до 100 метров. Для этого здесь были сделаны 683 ступеньки. По всему маршруту встречаются небольшие озерца, мостики, речушки и фонтанчики, и все они подсвечиваются тысячами разноцветных лампочек. Ступенчатая дорожка ведет через несколько уровней и залов. В общей сложности их 24. Все они имеют названия. Например, зал «Спагетти» с тоненькими сталактитами, напоминающими итальянскую лапшу или зал «Орга́н» с впечатляющими натёчными образованиями. Действительно напоминает органный зал, и акустика, кстати, тоже. Рукотворная подсветка превращает нерукотворное искусство в волшебное подземное царство!

На протяжении экскурсии нас ждёт сопровождение специалиста, который будет на португальском языке рассказывать тонкости образования этого «чуда». Гид проведёт для вас последовательный перевод.

Обед (14.00-15.00) — в деревне, рядом с пещерами. Национальная кухня и низкие цены.

Эту удивительную экскурсию можно совместить с путешествием в города: Томар или Фатиму. В этом случае время и стоимость увеличиваются.