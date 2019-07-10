2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Подземное царство в Португалии. Спуск в пещеры «Мира де Айре»

Таинственный сказочный мир нерукотворного искусста — в одной из самых больших пещер мира

Светлана
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Светлана – представитель гидов
Приглашаю вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре — одной из самых больших пещер в мире.

Гроты Мира-де-Айре считаются частью знаменитого «золотого кольца» страны и одной из ее главных природных достопримечательностей.

Пещеру называют одним из чудес Португалии, и, оказавшись в ее причудливых «залах», вы с этим полностью согласитесь.
270 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Подземное царство в Португалии. Спуск в пещеры «Мира де Айре»
Подземное царство в Португалии. Спуск в пещеры «Мира де Айре»

Программа

По предварительной договорённости о дате и времени, мы заедем за вами в отель. Расстояние до места — 130 км. — 1,5 часа в пути. По дороге в пещеры вы узнаете историю страны, интересные факты и рассказы о событиях древней и современной Португалии, об обычаях и жизни португальцев. Увидите все прелести природных особенностей запада Пиренейского полуострова. Особенно это путешествие понравится детям и ценителям сюрпризов природного характера, любознательным путешественникам. Кроме этого, после посещения подземного царства, в летнее время можно провести время в расположенном рядом аквапарке!

Начинаем экскурсию с просмотра короткометражного фильма об истории и освоения пещер, затем спускаемся под землю. Огромные освещенные залы, вековые сталактиты, причудливые скульптуры, созданные природой — все это завораживает, восхищает.
Открыли пещеры в этом районе относительно недавно — в 1947 году. Для туристов был открыт доступ в 1974 году. Всего пещера имеет протяжность подземных коридоров около 11 км., а общая глубина составляет примерно 230 метров.

Благодаря особенному рельефу, не вся вода уходит с гор по поверхности, а некоторая часть задерживается в небольших озерах и постепенно просачивается сквозь известняковые породы. Таким образом и получилось такое большое количество сталактитов и сталагмитов, стремящихся навстречу друг другу. А через много сотен веков они все-таки объединятся в большие колонны — сталагнаты. В пещере много всяких карстовых натечностей, сталагмитов.

Туристы допускаются на глубину лишь до 100 метров. Для этого здесь были сделаны 683 ступеньки. По всему маршруту встречаются небольшие озерца, мостики, речушки и фонтанчики, и все они подсвечиваются тысячами разноцветных лампочек. Ступенчатая дорожка ведет через несколько уровней и залов. В общей сложности их 24. Все они имеют названия. Например, зал «Спагетти» с тоненькими сталактитами, напоминающими итальянскую лапшу или зал «Орга́н» с впечатляющими натёчными образованиями. Действительно напоминает органный зал, и акустика, кстати, тоже. Рукотворная подсветка превращает нерукотворное искусство в волшебное подземное царство!

На протяжении экскурсии нас ждёт сопровождение специалиста, который будет на португальском языке рассказывать тонкости образования этого «чуда». Гид проведёт для вас последовательный перевод.

Обед (14.00-15.00) — в деревне, рядом с пещерами. Национальная кухня и низкие цены.

Эту удивительную экскурсию можно совместить с путешествием в города: Томар или Фатиму. В этом случае время и стоимость увеличиваются.

Организационные детали

  • Обед и входные билеты в стоимость не включены.
  • Стоимость билета для взрослого – 6,90 €, дети с 5 до 11 лет – 4,10 €, до 5 лет – бесплатно.
Подземное царство в Португалии. Спуск в пещеры «Мира де Айре»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте, дорогие друзья! Я с нетерпением жду вас на своих экскурсиях! Готова составить для вас любой маршрут по Португалии: от нескольких часов до нескольких дней. Помогу выбрать отель, город, ресторан, магазин. А мои коллеги, гиды Виктор, Сергей, Лариса и Марина, сделают всё возможное, чтобы Португалия осталась в вашем сердце навсегда! Приезжайте! Пишите!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 июля 2019
Нас возили Сергей и Дарья, но в основном экскурсию пороводила Дарья, было очень интересно, ребята сами живут в Португалии и любят ее. ДАША глубоко разбирается в теме, отлично поставленная речь, желание, сделать все , чтобы туристы полюбили Португалю , делают проведенную ею экскурсию яркой и запоминающейся.
11 августа 2018
Спасибо за отличную экскурсию.

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