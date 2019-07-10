2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре - одной из самых больших пещер в мире.Гроты Мира-де-Айре считаются частью знаменитого "золотого кольца" страны и одной из ее главных

природных достопримечательностей. Пещеру называют одним из чудес Португалии, и, оказавшись в ее причудливых "залах", вы с этим полностью согласитесь. По дороге в пещеры вы услышите интересные факты и рассказы о событиях древней и современной Португалии, узнаете об обычаях и жизни португальцев. Увидите все прелести природных особенностей запада Пиренейского полуострова. Особенно это путешествие понравится детям и ценителям сюрпризов природного характера, любознательным путешественникам. Кроме этого, летом после посещения подземного царства можно провести время в расположенном рядом аквапарке

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По дороге в пещеры

В пути скучать не придется — вы услышите интересные факты о событиях в древней и современной Португалии, познакомитесь с обычаями местных жителей. И откроете для себя всю красоту природы Пиренейского полуострова.

Исследуем гроты Мира-де-Айре

Сначала посмотрим короткометражный фильм об истории освоения пещер. А затем по 683 ступенькам спустимся на глубину 100 метров. Мы пройдём через несколько уровней и залов (всего их 24) — например, «Спагетти» с тоненькими сталактитами или «Орга́н» с впечатляющими образованиями на стенах.

Вы увидите причудливые природные скульптуры и небольшие озерца, мостики, речушки и фонтанчики. Рукотворная подсветка превращает нерукотворное искусство в настоящее волшебное подземное царство!

Организационные детали

Время в пути — около 1,5 часов в одну сторону

В пещере с нами будет португальский гид — всю информацию мы переведём для вас на русский

Экскурсию можно провести на автомобиле путешественника, в таком случае стоимость составит €280

Эту экскурсию можно совместить с путешествием в города Томар или Фатима. Время и стоимость увеличиваются — детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы