Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил

Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Если у вас всего один день в Лиссабоне, эта экскурсия - идеальный выбор! Вы посетите исторические районы Алфаму и Байшу, увидите Монастырь Иеронимитов и Беленьскую башню, внесенные в список ЮНЕСКО. Путешествие продолжится в Синтру, где вас ждут средневековые дворцы и живописные виды.

Завершите день на мысе Рока, самой западной точке Европы, и вернитесь в Лиссабон через курорты Кашкаиша и Эшторила
4.97
118 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌍 Увидеть все главные достопримечательности за один день
  2. 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  3. 🏰 Посещение исторических мест и памятников
  4. 🌊 Прогулка по живописным пляжам
  5. 📸 Отличные фотомоменты на смотровых площадках

Что можно увидеть

  • Алфама
  • Байша
  • Беленьская башня
  • Монастырь Иеронимитов
  • Королевский дворец в Синтре
  • Мыс Рока
  • Пляж Гиншу
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы заглянем и туда, где Лиссабон родился — в Алфаму и на Байшу. А также в район Белень, где застыла в камне великая, трагическая, удивительная история Великих открытий. Дорогие сердцу любого португальца Монастырь Иеронимитов и Беленьская башня сегодня занесены в фонд всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
  • Мы проедем через весь город, заглянем на смотровые площадки и помчимся в Синтру. Огромные трубы средневекового королевского дворца знают так много секретов португальской истории.
  • Через этот очаровательный город, приют романтиков и королей, лежит наш путь на мыс Рока — самую западную точку Европы.
  • Не достать со Скалистого утёса до пенящихся волн Атлантики, но впереди нас ждет пляж Гиншу, который знают все сёрфингисты и откуда так не хочется уезжать!
  • Вернемся в Лиссабон мы по живописной дороге, тянущейся вдоль курортов Кашкаиша и Эшторила — знаменитой Лиссабонской Ривьеры.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная и может быть проведена для большего количества человек (стоимость уточняйте в переписке).
  • В стоимость не включены входные билеты в Palácio Nacional de Sintra — 10€.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 118 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Salome)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Salome)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Salome)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Salome)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Salome)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Владислав)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Владислав)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Яна)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Яна)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Яна)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Яна)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Яна)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Яна)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Яна)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Яна)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Яна)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Яна)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Ольга)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (asya)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (asya)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (asya)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (asya)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (asya)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Константин)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Ирина)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Владимир)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Мария)Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил (Мария)
Salome
5 июня 2024
Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.
Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.
Владислав
29 мая 2024
Татьяна-супер гид!
Программа была ОЧЕНЬ насыщенной. Если вы, как и мы в Португалии не надолго, то это самый лучший вариант знакомства со страной. Татьяна живет здесь уже больше 20 лет и
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у нее отличные знания не только основных достопримечательностей, но и социальном и культурном устройстве этой страны.

В начале мы погуляли по разным районом Лиссабона, о которых Татьяна нам подробно рассказывала. Побывали в монастыре, где лежат мощи Васко да Гамма, попробовали их знаменитый десерт, история которого как раз связана с монахами этого монастыря. Потом поехали в загородную резиденцию португальских королей Синтру. Там Татьяна нам провела очень подробную экскурсию по дворцу. Далее мы двинулись к концу европейского континента мысу Рока. Татьяна любезно предложила нам куртки на месте, но мы отказались (и зря 😆). Там очень ветрено, поэтому не повторяйте нашей ошибки). В завершении нашей поездки мы ехали вдоль побережья Атлантического океана, проезжая португальские курортные города.

Ужинали мы в отличном местечке с португальской кухней, которое Татьяна нам порекомендовала)

Татьяна-супер гид!Татьяна-супер гид!
Яна
5 мая 2024
Удивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарного русского языка ну и без чувства юмора никак:) Образование МГУ никуда не спрячешь, видно
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сразу уровень. Посмотрели и Лиссабон, и мыс Рок и курортные городки и конечно необыкновенную Синтру. 10 часов пролетели как один миг, может быть немного не повезло с погодой, но это придало особое очарование мысу Рок и побережью. Огромное спасибо за экскурсию, вся наша компания 6 человек в восторге, а мы видели немало гидов во многих странах 🥰

Удивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарного
Д
1 мая 2024
Отличная экскурсия👌
Т
30 апр 2024
Экскурсия была замечательная! Татьяна провела её на высшем уровне, профессионально, интересно, с душой. Мы действительно очень много увидели и узнали за один лишь день. Впечатления незыбываемые! Побольше бы таких экскурсоводов. Обязательно возьмите эту экскурсию! Спасибо большое, Татьяна!
Анна
19 апр 2024
Татьяна, лучшая из лучших! Чудесная, замечательная рассказчица, опытный экскурсовод, очень душевный и добрый человек! Это лучший день проведенный в Португалии в такой компании. Экскурсия невероятная, точно не пожалеете, получите кучу впечатлений, море эмоций и исчерпывающую информацию!
О
17 апр 2024
Вчера путешествовали с гидом Татьяной по маршруту» Все за один день».
Татьяна совершенно потрясающий гид с глубоким знанием маршрута и истории посещаемых мест. Было очень интересно, познавательно и незабываемо.
Спасибо за великолепно проведенное время вместе и за знакомство с прекрасным Лиссабоном и его окрестностями
В
22 мар 2024
Все очень хорошо и содержательно. Получил прекрасный день. Интересно и удобно. Ещё раз спасибо.
I
19 фев 2024
Татьяна экскурсовод от бога, и хороший собеседник. Безумно интересная подача материала, отличный и интересный маршрут. Понравилось всей семье, даже маленькому ребёнку. Хотя его кроме мороженого тяжело чем-то заинтересовать. До экскурсии я нейтрально относился к Лиссабону, но Татьяна буквально влюбила нас в этот замечательный город и страну!
Ольга
27 янв 2024
Прекрасная экскурсия с очаровательной Татьяной! День пролетел незаметно за интересными рассказами! Очень понравилось все! . Информативно, хорошая подача материала с включением увлекательных историй. Татьяна отвечала на все интересующие нас вопросы. Грамотная речь с первых минут увлекает и располагает к себе.. Благодарим за чудесный день!
Прекрасная экскурсия с очаровательной Татьяной! День пролетел незаметно за интересными рассказами! Очень понравилось все! . Информативно,
Н
11 янв 2024
Огромное спасибо Татьяне за великолепный день в Окрестностях Лиссабона! Татьяна уточнила наши пожелания, скорректировала маршрут в соответствии с ними. Татьяна прекрасный рассказчик, готовый ответить на любой вопрос. Очень рекомендую!
Е
24 ноя 2023
Недавно мы с дочерью вернулись из Лиссабона в полном восторге! Экскурсия по Лиссабону, Синтре, Кашкаишу, Эшторилу и мысу Рока была потрясающей благодаря прекрасному экскурсоводу Татьяне! Татьяна великолепный рассказчик и замечательный
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человек. Мы получили громадное количество необыкновенных эмоций и впечатлений. Это была одна из самых запоминающихся экскурсий и на всю жизнь, мы благодаря Татьяне, мы влюбились в Лиссабон, в этот потрясающий край и в Португалию в целом! Всегда буду рекомендовать Татьяну всем своим знакомым и друзьям!

М
18 ноя 2023
Большая благодарность Татьяне! Она очень позитивный человек, с ней легко и комфортно. Наш маршрут был построен под все наши пожелания. Все успели, получили невероятные впечатления. Это оптимальный выбор, когда у вас крайне мало времени в стране. Рекомендуем!
Маргарита и Александр.
M
11 ноя 2023
Спасибо Татьяне за чудесный день! Мы узнали много интересного, увидели замечательные места! Очень продуманная экскурсия! Татьяна замечательный и эрудированный собеседник!
Ольга
8 ноя 2023
Прекрасная экскурсия! Всем рекомендую. Было очень познавательно, душевно и интересно

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