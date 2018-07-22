12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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В эпоху Великих географических открытий португальские корабли бороздили океаны, а Лиссабон стал центром империи, разбросанной по всему Земному шару. С XV века одна за другой с берега реки Тежу из района Белен отправлялись в Атлантику организованные экспедиции.

Под влиянием увиденного за океаном в Португалии в начале XVI века появился изысканный декоративно-архитектурный стиль “мануэлино”, воплотивший новые впечатления в диковинных растениях, канатах и пальмах-колоннах.

Мы прогуляемся пешком и увидим множество уникальных памятников и музеев Лиссабона: защищающее устье реки Тежу оборонительное сооружение – Беленская башня, а также «визитная карточка» Лиссабона – монастырь иеронимитов, ставший воплощением величия Португальской Империи (объекты ЮНЕСКО), памятник Первооткрывателям и португальским открытиям второй половины XX столетия, уникальная коллекция Музея карет.

Вы увидите: