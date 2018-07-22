12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Белен и эпоха мореплавателей

Познакомиться с историей Великих географических открытий и проникнуться архитектурой «мануэлино»

Ольга
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Ольга – ваш гид
На этой прогулке я расскажу о временах, когда дальние края и морской горизонт манили португальцев, а мир, открывшийся их глазам, превратил Португалию в одну из богатейших стран Европы.

Мы пройдем по примечательным местам района Белен, поговорим о португальских первооткрывателях и новшествах, которые они привнесли в Лиссабон из странствий.

А в конце побалуем себя знаменитыми пирожными-корзиночками, которые готовят в лучшей беленской кондитерской.
94 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Белен и эпоха мореплавателей
Белен и эпоха мореплавателей

Что вас ожидает

В эпоху Великих географических открытий португальские корабли бороздили океаны, а Лиссабон стал центром империи, разбросанной по всему Земному шару. С XV века одна за другой с берега реки Тежу из района Белен отправлялись в Атлантику организованные экспедиции.

Под влиянием увиденного за океаном в Португалии в начале XVI века появился изысканный декоративно-архитектурный стиль “мануэлино”, воплотивший новые впечатления в диковинных растениях, канатах и пальмах-колоннах.

Мы прогуляемся пешком и увидим множество уникальных памятников и музеев Лиссабона: защищающее устье реки Тежу оборонительное сооружение – Беленская башня, а также «визитная карточка» Лиссабона – монастырь иеронимитов, ставший воплощением величия Португальской Империи (объекты ЮНЕСКО), памятник Первооткрывателям и португальским открытиям второй половины XX столетия, уникальная коллекция Музея карет.

Вы увидите:

  • Беленскую башню;
  • Памятник первооткрывателям и португальским открытиям;
  • Площадь Империи и монастырь иеронимитов (закрыт по понедельникам);
  • Национальный музей карет (закрыт по понедельникам);
  • Беленскую кондитерскую с её знаменитыми пирожными-корзиночками с заварным сливочным кремом.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты и на транспорт (около 20 евро).

Белен и эпоха мореплавателей
Белен и эпоха мореплавателей
Белен и эпоха мореплавателей
Белен и эпоха мореплавателей
Белен и эпоха мореплавателей
Белен и эпоха мореплавателей
Белен и эпоха мореплавателей
Белен и эпоха мореплавателей
Белен и эпоха мореплавателей
Белен и эпоха мореплавателей
Белен и эпоха мореплавателей
Белен и эпоха мореплавателей
Белен и эпоха мореплавателей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, и я экскурсовод по Португалии. Я живу в Португалии более 16 лет. По первому образованию я филолог. А в Португалии получила профессиональную подготовку в Институте гостиничного и туристического менеджмента в городе Эшторил по специальности «гид-переводчик». За годы жизни в этой стране я всей душой полюбила её, заинтересовалась её богатой историей и уникальной культурой. Можно прожить в Португалии всю жизнь и узнать только особенности её современного быта. Я же предлагаю Вам настоящее путешествие во времени, содержательный и откровенный рассказ об истории, культуре этой страны и ментальности её жителей.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 июля 2018
Спасибо за интересную экскурсию! Прекрасно изложенный материал. Ольга не только ответила на все вопросы, но и посоветовала для дальнейшего самостоятельного посещения ряд прекрасных достопримечательностей, визит которых оставил замечательные незабываемые впечатления. В экскурсии великолепно соединены и переплетаются исторические факты с литературой, искусством и традициями. Очень понравилось!
14 июня 2018
Мы 12.06.2018 ходили с Ольгой на экскурсию Белен и эпоха мореплавателей . Нам очень понравилась экскурсия, очень много впечатлений. Ольга очень высоко профессиональный, эрудированный экскурсовод. Она так интересно и подробно рассказывала нам историю Португалии, Великолепно рассказала нам о великолепном монастыре Жеронимуш, собор нас просто потряс своей аутентичностью и великолепием сводов. Ольга очень интересно провела нас по дворцу Ажуда. Все было интересно и высоко профессионально. Большое Спасибо за чудесно организованную экскурсию.
Марина Лучинская.
4 июня 2018
Ольга очень образованный и эрудированный экскурсовод, и просто по-человечески приятный собеседник. Иногда казалось, что она не просто находила в различных источниках информацию об исторических событиях средневековья, а сама была очевидцем бурных и захватывающих событий непрекращающей борьбы португальских монархов за власть или участником экспедиций открытий и завоеваний новых земель. Безусловно, потрясающее и незабываемое посещение музея карет, словно прикосновение к живым экспонатам далекой эпохи. Также, благодаря Ольге, мы побывали в кафе, где отведали безумно вкусные пирожные по старинным рецептам. И еще мы узнали много интересного из современной жизни португальцев, их обычаях, культуре и быте, и просто об их повседневной жизни. Спасибо большое!
Ирина
5 мая 2018
Прекрасная экскурсия! Ольга великолепный гид, знает массу историй и дает много полезной информации ( в т.ч. где самые вкусные пирожные в Лиссабоне!), читает стихи и рассказывает как правильно пить портвейн.... в общем время пролетело незаметно, а настроение сохранилось на всю поездку. Большое сиасибо!
7 января 2018
Великолепные знания истории города и Португалии в целом, личное обаяние и любовь к стране, которое передается во время экскурсии. Море положительных эмоций, благодарность "трипстеру" за знакомство с таким удивительным человеком!!!
Оля, до новых встреч!!!
2 декабря 2017
Очень интересная и познавательная экскурсия. С огромным удовольствием рекомендую другим туристам экскурсию с Ольгой. Все профессионально и то же время не навязчиво и очень доходчиво.
9 ноября 2017
По негласным правилам межличностной этики комплименты желательно раздавать за глаза,но,увы,в данном случае,придется этими правилами пренебречь. Ольга - эрудированнейший и увлекательнейший рассказчик. Экскурсия организована замечательно, все продумано до мелочей. Ощущается настоящий профессионализм,сдобренный многолетним опытом,что в наше, уж больно динамичное, время - большая редкость. В лучших традициях доинстаграмно-снепчато-блогерского периода. Несмотря на насыщенность информацией, у экскурсии не лекционный формат, а,скорее, формат живой беседы. Ольга, безусловно, умеет подстроиться под слушателя, буквально, схватывая его потребности на ходу. Атмосфера душевная, с изысканным юмором, но, отнюдь не фамильярная - опять же, ощущается отменный профессионализм. Вдобавок, после экскурсии Ольга дала нам несколько рекомендаций по самым разным вопросам - куда сходить, на что обратить внимание в процессе, где поесть, что почитать. Каждая из этих рекомендаций на поверку оправдала себя сполна. Что касается тематики данной конкретной экскурсии - мне кажется, что не поняв и не прочувствовав истории возникновения монастыря Иеронимитов, не взглянув на карту колониальных завоеваний Португалии, невозможно по-настоящему понять, что же такое, на самом деле, представляла собой эта причудливая во многих смыслах империя с пиратскими замашками. Подытоживая, очень и очень рекомендую посетить хотя бы одну из экскурсий Ольги, а если можно - и больше. Каждая из них оставит у вас незабываемое впечатление и создаст некое ощущение причастности к доселе чуждому и неизведанному.
8 октября 2017
все очень понравилось
20 апреля 2017
Отличная экскурсия. Ольга проводит её замечательно. Волновали 4 часа пешеходные по жаркой погоде, но продумано все, в том числе и отдых. Очень рекомендуем Музей карет. Без экскурсовода не то. Зрелищность очень дополняется информацией. Очень пополнили знания по истории страны.Ольга молодец, спасибо.
5 сентября 2015
Экскурсия очень интересная. Большое спасибо Ольге за нее! Время пролетело незаметно, а это примерно полдня.
Побывали в самых разных местах: в монастыре Жеронимуш, где покоятся Васко да Гама и великий португальский поэт Камоэнш; в пекарне, где выпекают знаменитые пирожные Паштел да Белень; в королевском дворце Ажуда, где сохранились шикарные вещи последних португальских королей.
Вообще Белень - это место, тесно связанное с уникальным событием в истории Португалии и всего человечества: Великими географическими открытиями. Очень рекомендую узнать об этой эпохе именно здесь и именно от Ольги.
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