12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На индивидуальной экскурсии по Белену вы узнаете о временах, когда португальские мореплаватели открывали новые земли и превращали Португалию в одну из богатейших стран Европы.Прогулка по примечательным местам района Белен позволит

узнать о португальских первооткрывателях и новшествах, которые они привнесли в Лиссабон. Вы увидите Беленскую башню, монастырь иеронимитов, памятник Первооткрывателям и уникальную коллекцию Музея карет. В завершение экскурсии насладитесь знаменитыми пирожными-корзиночками с заварным сливочным кремом в лучшей беленской кондитерской

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В эпоху Великих географических открытий португальские корабли бороздили океаны, а Лиссабон стал центром империи, разбросанной по всему Земному шару. С XV века одна за другой с берега реки Тежу из района Белен отправлялись в Атлантику организованные экспедиции.

Под влиянием увиденного за океаном в Португалии в начале XVI века появился изысканный декоративно-архитектурный стиль «мануэлино», воплотивший новые впечатления в диковинных растениях, канатах и пальмах-колоннах.

Мы прогуляемся пешком и увидим множество уникальных памятников и музеев Лиссабона: защищающее устье реки Тежу оборонительное сооружение – Беленская башня, а также «визитная карточка» Лиссабона – монастырь иеронимитов, ставший воплощением величия Португальской Империи (объекты ЮНЕСКО), памятник Первооткрывателям и португальским открытиям второй половины XX столетия, уникальная коллекция Музея карет.

Вы увидите:

Беленскую башню;

Памятник первооткрывателям и португальским открытиям;

Площадь Империи и монастырь иеронимитов (закрыт по понедельникам);

Национальный музей карет (закрыт по понедельникам);

Беленскую кондитерскую с её знаменитыми пирожными-корзиночками с заварным сливочным кремом.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты и на транспорт (около €40).