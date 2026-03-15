12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по примечательным местам района Белен позволит
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история португальских мореплавателей
- 🏰 Посещение знаковых памятников и музеев
- 🍰 Дегустация знаменитых беленских пирожных
- 🗺️ Индивидуальный подход и внимание к деталям
- 🎨 Погружение в культурное наследие Лиссабона
Что можно увидеть
- Беленская башня
- Памятник первооткрывателям
- Площадь Империи
- Монастырь иеронимитов
- Национальный музей карет
- Беленская кондитерская
Описание экскурсии
В эпоху Великих географических открытий португальские корабли бороздили океаны, а Лиссабон стал центром империи, разбросанной по всему Земному шару. С XV века одна за другой с берега реки Тежу из района Белен отправлялись в Атлантику организованные экспедиции.
Под влиянием увиденного за океаном в Португалии в начале XVI века появился изысканный декоративно-архитектурный стиль «мануэлино», воплотивший новые впечатления в диковинных растениях, канатах и пальмах-колоннах.
Мы прогуляемся пешком и увидим множество уникальных памятников и музеев Лиссабона: защищающее устье реки Тежу оборонительное сооружение – Беленская башня, а также «визитная карточка» Лиссабона – монастырь иеронимитов, ставший воплощением величия Португальской Империи (объекты ЮНЕСКО), памятник Первооткрывателям и португальским открытиям второй половины XX столетия, уникальная коллекция Музея карет.
Вы увидите:
- Беленскую башню;
- Памятник первооткрывателям и португальским открытиям;
- Площадь Империи и монастырь иеронимитов (закрыт по понедельникам);
- Национальный музей карет (закрыт по понедельникам);
- Беленскую кондитерскую с её знаменитыми пирожными-корзиночками с заварным сливочным кремом.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты и на транспорт (около €40).