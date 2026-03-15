12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Белен и эпоха мореплавателей

Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
На индивидуальной экскурсии по Белену вы узнаете о временах, когда португальские мореплаватели открывали новые земли и превращали Португалию в одну из богатейших стран Европы.

Прогулка по примечательным местам района Белен позволит
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узнать о португальских первооткрывателях и новшествах, которые они привнесли в Лиссабон.

Вы увидите Беленскую башню, монастырь иеронимитов, памятник Первооткрывателям и уникальную коллекцию Музея карет.

В завершение экскурсии насладитесь знаменитыми пирожными-корзиночками с заварным сливочным кремом в лучшей беленской кондитерской

5
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история португальских мореплавателей
  • 🏰 Посещение знаковых памятников и музеев
  • 🍰 Дегустация знаменитых беленских пирожных
  • 🗺️ Индивидуальный подход и внимание к деталям
  • 🎨 Погружение в культурное наследие Лиссабона
Белен и эпоха мореплавателей
Белен и эпоха мореплавателей
Белен и эпоха мореплавателей

Что можно увидеть

  • Беленская башня
  • Памятник первооткрывателям
  • Площадь Империи
  • Монастырь иеронимитов
  • Национальный музей карет
  • Беленская кондитерская

Описание экскурсии

В эпоху Великих географических открытий португальские корабли бороздили океаны, а Лиссабон стал центром империи, разбросанной по всему Земному шару. С XV века одна за другой с берега реки Тежу из района Белен отправлялись в Атлантику организованные экспедиции.

Под влиянием увиденного за океаном в Португалии в начале XVI века появился изысканный декоративно-архитектурный стиль «мануэлино», воплотивший новые впечатления в диковинных растениях, канатах и пальмах-колоннах.

Мы прогуляемся пешком и увидим множество уникальных памятников и музеев Лиссабона: защищающее устье реки Тежу оборонительное сооружение – Беленская башня, а также «визитная карточка» Лиссабона – монастырь иеронимитов, ставший воплощением величия Португальской Империи (объекты ЮНЕСКО), памятник Первооткрывателям и португальским открытиям второй половины XX столетия, уникальная коллекция Музея карет.

Вы увидите:

  • Беленскую башню;
  • Памятник первооткрывателям и португальским открытиям;
  • Площадь Империи и монастырь иеронимитов (закрыт по понедельникам);
  • Национальный музей карет (закрыт по понедельникам);
  • Беленскую кондитерскую с её знаменитыми пирожными-корзиночками с заварным сливочным кремом.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты и на транспорт (около €40).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1220 туристов
Меня зовут Ольга, и я экскурсовод по Португалии. Я живу в Португалии более 16 лет. По первому образованию я филолог. А в Португалии получила профессиональную подготовку в Институте гостиничного и туристического
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менеджмента в городе Эшторил по специальности «гид-переводчик». За годы жизни в этой стране я всей душой полюбила её, заинтересовалась её богатой историей и уникальной культурой. Можно прожить в Португалии всю жизнь и узнать только особенности её современного быта. Я же предлагаю Вам настоящее путешествие во времени, содержательный и откровенный рассказ об истории, культуре этой страны и ментальности её жителей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Анна
Вчера мы познакомились с районом Белен и с замечательной Ольгой!). Нам очень понравилась её экскурсия, без спешки, четкое и интересное изложение материала. Ещё и стихи, включая нашего родного и любимого Городницкого! Желаем Ольге ещё много благодарных экскурсантов. И путешественникам советуем её экскурсии. Вы не пожалеете, ведь это человек искренне любящий Лиссабон и знающий о нём буквально всё.
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Галина
Экскурсия восхитительна! Ольга коммуникабельный и очень приятный в общении человек. А её экспертность обнаруживается с самого начала знакомства. Три часа прогулки пролетели, как один. Ольга - профессионал своего дела, так
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увлекательно рассказывает об истории страны, морских открытиях и о первооткрывателях, малоизвестные и неожиданные факты о них! Музей карет - ещё один восторг, вернее восторгом был каждый экспонат. Паштельки и мясные пирожки - наслаждение для вкусовых сосочков))) А ещё Ольга много рекомендовала: мест для посещения (так я побывала на концерте органной музыки, причём он был бесплатным), музеев, фильмов, рецептов. Непременно нужно погулять по Лиссабону с гидом Ольгой! Огромное Вам спасибо.

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Е
Экскурсия очень необычная, особенно понравился музей карет. Ольга очень интересно рассказывает, мы замечательно провели время.
Экскурсия очень необычная, особенно понравился музей карет. Ольга очень интересно рассказывает, мы замечательно провели время.
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Н
Татьяна, отличный экскурсовод,энциклопедические знания предмета, и прекрасная подача материала. Большой обьем информации, в то же время не перегружены деталями. Все очень, понравилось. Всем, рекомендую.
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А
Ольга очень образованный и эрудированный экскурсовод, и просто по-человечески приятный собеседник. Иногда казалось, что она не просто находила в различных источниках информацию об исторических событиях средневековья, а сама была очевидцем
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бурных и захватывающих событий непрекращающей борьбы португальских монархов за власть или участником экспедиций открытий и завоеваний новых земель. Безусловно, потрясающее и незабываемое посещение музея карет, словно прикосновение к живым экспонатам далекой эпохи. Также, благодаря Ольге, мы побывали в кафе, где отведали безумно вкусные пирожные по старинным рецептам. И еще мы узнали много интересного из современной жизни португальцев, их обычаях, культуре и быте, и просто об их повседневной жизни. Спасибо большое!

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L
По негласным правилам межличностной этики комплименты желательно раздавать за глаза,но,увы,в данном случае,придется этими правилами пренебречь. Ольга - эрудированнейший и увлекательнейший рассказчик. Экскурсия организована замечательно, все продумано до мелочей. Ощущается настоящий
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профессионализм,сдобренный многолетним опытом,что в наше, уж больно динамичное, время - большая редкость. В лучших традициях доинстаграмно-снепчато-блогерского периода. Несмотря на насыщенность информацией, у экскурсии не лекционный формат, а,скорее, формат живой беседы. Ольга, безусловно, умеет подстроиться под слушателя, буквально, схватывая его потребности на ходу. Атмосфера душевная, с изысканным юмором, но, отнюдь не фамильярная - опять же, ощущается отменный профессионализм. Вдобавок, после экскурсии Ольга дала нам несколько рекомендаций по самым разным вопросам - куда сходить, на что обратить внимание в процессе, где поесть, что почитать. Каждая из этих рекомендаций на поверку оправдала себя сполна. Что касается тематики данной конкретной экскурсии - мне кажется, что не поняв и не прочувствовав истории возникновения монастыря Иеронимитов, не взглянув на карту колониальных завоеваний Португалии, невозможно по-настоящему понять, что же такое, на самом деле, представляла собой эта причудливая во многих смыслах империя с пиратскими замашками. Подытоживая, очень и очень рекомендую посетить хотя бы одну из экскурсий Ольги, а если можно - и больше. Каждая из них оставит у вас незабываемое впечатление и создаст некое ощущение причастности к доселе чуждому и неизведанному.

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