Пешеходная экскурсия по историческим районам Лиссабона — это прогулка сквозь века: от мавританских лабиринтов Алфамы до помпезных площадей эпохи Великих географических открытий. Почувствуйте дыхание города, где история звучит на каждом шагу.
Описание экскурсииЛиссабон за 240 минут. Реально? Ещё как. Проверено временем, подтверждено десятками гостей. Это не просто экскурсия — это погружение в 3200 лет истории. Мы проведём вас по самым знаковым районам Лиссабона: от величественной площади Коммерции до атмосферной Алфамы, с её переулками, легендами и панорамами. Поднимемся к смотровым площадкам, узнаем о землетрясении, которое изменило город, и заглянем в книжный, где время остановилось. Попробуем жинжинью, как местные. Или горячий паштейш де бакаляу с портвейном, как гурманы. 240 минут, которые пролетят, как одно вдохновение. И вы уже никогда не будете смотреть на Лиссабон прежними глазами. Маршрут, факты, эмоции, вкусы — всё в одном.
Что можно увидеть на экскурсии?
- 4 знаковые площади Лиссабона
- 3 старейших района (Алфама, Байша, Шиаду)
- 2 смотровые площадки
- Знаменитый 28 трамвай и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед и перекусы
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиссабон
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
