Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Пешеходная экскурсия по историческим районам Лиссабона — это прогулка сквозь века: от мавританских лабиринтов Алфамы до помпезных площадей эпохи Великих географических открытий. Почувствуйте дыхание города, где история звучит на каждом шагу.

Алексей Ваш гид в Лиссабоне Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-8 человек €200 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Лиссабон за 240 минут. Реально? Ещё как. Проверено временем, подтверждено десятками гостей. Это не просто экскурсия — это погружение в 3200 лет истории. Мы проведём вас по самым знаковым районам Лиссабона: от величественной площади Коммерции до атмосферной Алфамы, с её переулками, легендами и панорамами. Поднимемся к смотровым площадкам, узнаем о землетрясении, которое изменило город, и заглянем в книжный, где время остановилось. Попробуем жинжинью, как местные. Или горячий паштейш де бакаляу с портвейном, как гурманы. 240 минут, которые пролетят, как одно вдохновение. И вы уже никогда не будете смотреть на Лиссабон прежними глазами. Маршрут, факты, эмоции, вкусы — всё в одном.

