Мои заказы

Лиссабон-пешеходная история за 240 минут

Пешеходная экскурсия по историческим районам Лиссабона — это прогулка сквозь века: от мавританских лабиринтов Алфамы до помпезных площадей эпохи Великих географических открытий. Почувствуйте дыхание города, где история звучит на каждом шагу.
Лиссабон-пешеходная история за 240 минут
Лиссабон-пешеходная история за 240 минут
Лиссабон-пешеходная история за 240 минут

Описание экскурсии

Лиссабон за 240 минут. Реально? Ещё как. Проверено временем, подтверждено десятками гостей. Это не просто экскурсия — это погружение в 3200 лет истории. Мы проведём вас по самым знаковым районам Лиссабона: от величественной площади Коммерции до атмосферной Алфамы, с её переулками, легендами и панорамами. Поднимемся к смотровым площадкам, узнаем о землетрясении, которое изменило город, и заглянем в книжный, где время остановилось. Попробуем жинжинью, как местные. Или горячий паштейш де бакаляу с портвейном, как гурманы. 240 минут, которые пролетят, как одно вдохновение. И вы уже никогда не будете смотреть на Лиссабон прежними глазами. Маршрут, факты, эмоции, вкусы — всё в одном.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 4 знаковые площади Лиссабона
  • 3 старейших района (Алфама, Байша, Шиаду)
  • 2 смотровые площадки
  • Знаменитый 28 трамвай и многое другое
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед и перекусы
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиссабон
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Лиссабона

Три часа в Лиссабоне - успеть всё
На машине
4 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона за три часа: живописные улочки, знаменитые соборы и уникальная архитектура. Откройте для себя культуру и традиции Португалии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Синтра, мыс Рока и побережье: магия по-португальски
На машине
8 часов
51 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Синтра, мыс Рока и побережье: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
На машине
5 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
Путешествие к мысу Рока и в деревню Азеньяш-ду-Мар - уникальная возможность насладиться красотами Португалии и узнать больше о её культуре
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
€120 за человека
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне