Светлана проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока

Необычная архитектура, восхитительные пейзажи, местная кухня и рассказы о Португалии

Светлана
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Светлана – представитель гидов
Вы посетите цветущий город с красочным дворцом Пена и таинственным Кинта да Регалейра, полюбуетесь видом на деревушку с природным бассейном, побываете в «Пасти дьявола» и на самом краю континента — мысе Рока.

А мы расскажем об истории этих мест, культуре и обычаях Португалии и поможем познакомиться с местной кухней.
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока

Что вас ожидает

Очарование города
Наш путь до Синтры лежит через таинственный, почти сказочный лес — не случайно здесь проходили съемки нескольких эпизодов «Властелина колец». В городе мы обойдем пестрые улочки, которые так и напрашиваются на фотосессию. Вы услышите о местной кухне и об уникальном сорте винограда, который произрастает только в Синтре. Попробуете традиционные лакомства и знаменитый вишневый ликер в шоколадном стаканчике. А на обед остановимся в аутентичном ресторанчике — если повезет, сам хозяин этого уютного заведения споет для вас фаду.

Архитектурные шедевры Синтры
После мы посетим дворец Пена, известный своей необычной архитектурой, и прогуляемся по цветущему парку. Обязательно навестим дворцовый комплекс Кинта да Регалейра: вы узнаете историю её создания, услышите о масонах и их обряде посвящения. Мы заплутаем в лабиринтах подземных гротов и спустимся по винтовой лестнице в таинственный «Колодец начинаний».

На краешке земли
Затем настанет время для любования морскими пейзажами: мы прогуляемся по пляжу Гуинчино, насладимся панорамным видом на смотровой площадке деревушки Азеньяш-ду-Мар. Поберегитесь брызг на скалах Бока дэ Инферно — по-другому «Пасть дьявола», — пока ловите волну для фото! И, конечно, кульминация программы — самая западная точка материка, мыс Кабо дэ Рока, must-visit для всех гостей Португалии.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля в Лиссабоне или любом удобном для вас месте.

Дополнительные расходы

  • Дворец Пена и посещение парка: взрослый — 14€, посетители старше 65 лет — 12,5€, дети с 6 до 17 лет — 12,5€
  • Только посещение парка: взрослый — 7,5€, посетители старше 65 лет — 6,5€, дети с 6 до 17 лет — 6,5€
  • Кинта Регалейра: взрослый — 10€, посетители старше 65 лет — 5€, дети с 6 до 17 лет — 5€
  • Вишневый ликер — 1€, обед — около 20 €/чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Мы Алексей и Светлана, влюбленные в Португалию! Мы живем здесь больше трех лет, побывали во многих интересных местах и хотим поделиться своими впечатлениями с вами. Мы не гиды, мы — ваши друзья в Лиссабоне, поэтому наше путешествие будет позитивным, легким и эмоциональным!
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Светлана проводит ещё 2 экскурсии

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