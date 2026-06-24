Светлана проводит ещё 2 экскурсии

Наш путь до Синтры лежит через таинственный, почти сказочный лес — не случайно здесь проходили съемки нескольких эпизодов «Властелина колец». В городе мы обойдем пестрые улочки, которые так и напрашиваются на фотосессию. Вы услышите о местной кухне и об уникальном сорте винограда, который произрастает только в Синтре. Попробуете традиционные лакомства и знаменитый вишневый ликер в шоколадном стаканчике. А на обед остановимся в аутентичном ресторанчике — если повезет, сам хозяин этого уютного заведения споет для вас фаду.
Архитектурные шедевры Синтры
После мы посетим дворец Пена (по согласованию с гидом), известный своей необычной архитектурой, и прогуляемся по цветущему парку. Обязательно навестим дворцовый комплекс Кинта да Регалейра: вы узнаете историю её создания, услышите о масонах и их обряде посвящения. Мы заплутаем в лабиринтах подземных гротов и спустимся по винтовой лестнице в таинственный «Колодец Инициаций».
На краешке земли
Затем настанет время для любования морскими пейзажами: мы прогуляемся по пляжу Гуинчино. Поберегитесь брызг на скалах Бока дэ Инферно — по-другому «Пасть дьявола», — пока ловите волну для фото! И, конечно, кульминация программы — самая западная точка материка, мыс Кабо дэ Рока, must-visit для всех гостей Португалии.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля в Лиссабоне или любом удобном для вас месте
Экскурсия подходит для путешественников от 10 лет
Дополнительные расходы
Дворец Пена и посещение парка (по согласованию с гидом): взрослый — €20, посетители старше 65 лет — €18, дети с 6 до 17 лет — €18, дети до 6 лет — бесплатно
Только посещение парка: взрослый — €12, посетители старше 65 лет — €10, дети с 6 до 17 лет — €10, дети до 6 лет — бесплатно
Кинта Регалейра: взрослый — €20, посетители старше 65 лет — €15, дети с 6 до 17 лет — €15, дети до 5 лет — бесплатно
Вишнëвый ликер — €1,5, обед — около €20 за чел.
Дополнительные опции
Возможно провести экскурсию для 7-8 участников на минивэне за доплату. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Мы можем пригласить профессионального фотографа. Стоимость услуги и детали уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1410 туристов
Мы Алексей и Светлана, влюбленные в Португалию! Мы живем здесь с 2016 года, побывали во многих интересных местах и хотим поделиться своими впечатлениями с вами. Мы не гиды, мы — ваши друзья в Лиссабоне, поэтому наше путешествие будет позитивным, легким и эмоциональным!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 149 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
145
4
4
3
–
2
–
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Н
Наталья
Наша экскурсия в Синтру и к мысу Рока - это незабываемый день ярких впечатлений, наш гид, Алексей, влюбил нас в Португалию еще больше. Мы отправились на экскурсию семьей из 4 читать дальшеуменьшить
человек. По нашему пожеланию Алексей зарезервировал для нас столик на обед в прекрасном ресторане где обедают местные семьи и который принадлежит местному жителю. Потом мы отправились «на край земли», мыс Рока -безграничный океан, ветер, скалы - это очень впечатляет! А напоследок нас ждал сюрприз - бокал просеко в этом захватывающем месте от нашего гида. Рекомендую эту экскурсию всем путешествующим в Португалии.
+1
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Мария
Нашим экскурсоводом в данной прогулке оказался Алексей. Если бы нужно было одной фразой обозначить проведенный день, я бы однозначно сказала, что «Это день запомнится нам с супругом на всю жизнь!» Алексей читать дальшеуменьшить
прекрасный рассказчик, в его повествовании переплетаются не только общеизвестные исторические факты, но и большое разнообразие небанальной и уникальной информации. Своими рассказами Алексей настолько нас заинтриговал, что захотелось больше поузучать самостоятельно моментов и истории, которая происходила много веков назад в Португалии. Если что загадку прекрасной и загадочной Синтры мы так и не разгадали)). Помимо всего этого Алексей оказался прекрасным собеседником, с которым было приятно поговорить и про жизнь в Португалии, и про спорт и про музыку. А про океан и волны Алексей однозначно знает намного больше чем любой из его слушателей, посещающих эту замечательную экскурсию. Если в следующий раз окажемся в прекрасной Португалии, то нашего экскурсовода по окрестностям мы уже точно знаем!)
+2
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И
Ирина
Ездили в путешествие с гидом Алексеем. По организации было все четко - связался с нами заранее, все объяснил, встретил у отеля. Алексей - прекрасный рассказчик, было очень интересно. Саму экскурсию читать дальшеуменьшить
проводил весело, не грузил датами, а рассказал интересные истории о Синтре, которые мы реально запомнили))) Сам город Синтра очень красивый, а от замка Пены и Кинты Регалейра просто захватывает дух - настолько это красивые места. После этого мы поехали на мыс Рока - потрясающе сильное по энергетике место. Закончили путешествие приятным сюрпризом от Алексея. А каким - узнаете сами))) В общем однозначно ставим Алексею 10 из 10 звезд + сердечко от Ирины и Виктории:)
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Г
Григорий
Очень интересная экскурсия с Алексеем - мы услышали подробные исторические события в районе Лиссабона и Синтры, интересно было узнать о том что происходило в этом регионе в прошлом. Мыс Рока - самая западная точка континента встретила нас сильным ветром, но Алексей терпеливо ждал нас пока мы фотографировались и боролись с погодными условиями.
+2
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Юлия
Экскурсия оставила невероятные впечатления! Мы посетили живописные места, где история оживает на каждом шагу. Спасибо Алексею за увлекательные истории и интересные факты. Все очень продумано.
Рекомендую всем, кто хочет расширить свои горизонты и насладиться уникальными впечатлениями!
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И
Илья
Очень понравилась экскурсия, организованная Алексеем по Синтре. Он забрал нас из Лиссабона и привёз в центр города,мы прогулялись по главной площади, потом посетили парк и дворец Кинта Риголейра, с его читать дальшеуменьшить
волшебной архитектурой, занимательной мистической историей, где переплетаются власть, деньги, масонство. Потом мы поехали к Замку Пены. Нам не очень повезло с погодой, но всё-таки мы увидели где-то половину замка и часть парка и смогли представить его величие. Алексей нам очень подробно рассказал про историю возведения замка, и когда мы там находились, мы уже понимали что к чему. Также мы съездили на мыс Рока, который порадовал нас видами на океан. Ещё мы обедали в местном кафе, пили домашнее вино, тоже такой кусочек местного колорита в копилку воспоминаний.
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