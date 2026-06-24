Светлана проводит ещё 2 экскурсии

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Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока

Необычная архитектура, восхитительные пейзажи, местная кухня и рассказы о Португалии
Вы посетите цветущий город с красочным дворцом Пена и таинственным Кинта да Регалейра, побываете в «Пасти дьявола» и на самом краю континента — мысе Рока.

А мы расскажем об истории этих мест, культуре и обычаях Португалии и поможем познакомиться с местной кухней.
5
149 отзывов
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока

Описание экскурсии

Очарование города

Наш путь до Синтры лежит через таинственный, почти сказочный лес — не случайно здесь проходили съемки нескольких эпизодов «Властелина колец». В городе мы обойдем пестрые улочки, которые так и напрашиваются на фотосессию. Вы услышите о местной кухне и об уникальном сорте винограда, который произрастает только в Синтре. Попробуете традиционные лакомства и знаменитый вишневый ликер в шоколадном стаканчике. А на обед остановимся в аутентичном ресторанчике — если повезет, сам хозяин этого уютного заведения споет для вас фаду.

Архитектурные шедевры Синтры

После мы посетим дворец Пена (по согласованию с гидом), известный своей необычной архитектурой, и прогуляемся по цветущему парку. Обязательно навестим дворцовый комплекс Кинта да Регалейра: вы узнаете историю её создания, услышите о масонах и их обряде посвящения. Мы заплутаем в лабиринтах подземных гротов и спустимся по винтовой лестнице в таинственный «Колодец Инициаций».

На краешке земли

Затем настанет время для любования морскими пейзажами: мы прогуляемся по пляжу Гуинчино. Поберегитесь брызг на скалах Бока дэ Инферно — по-другому «Пасть дьявола», — пока ловите волну для фото! И, конечно, кульминация программы — самая западная точка материка, мыс Кабо дэ Рока, must-visit для всех гостей Португалии.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля в Лиссабоне или любом удобном для вас месте
  • Экскурсия подходит для путешественников от 10 лет

Дополнительные расходы

  • Дворец Пена и посещение парка (по согласованию с гидом): взрослый — €20, посетители старше 65 лет — €18, дети с 6 до 17 лет — €18, дети до 6 лет — бесплатно
  • Только посещение парка: взрослый — €12, посетители старше 65 лет — €10, дети с 6 до 17 лет — €10, дети до 6 лет — бесплатно
  • Кинта Регалейра: взрослый — €20, посетители старше 65 лет — €15, дети с 6 до 17 лет — €15, дети до 5 лет — бесплатно
  • Вишнëвый ликер — €1,5, обед — около €20 за чел.

Дополнительные опции

  • Возможно провести экскурсию для 7-8 участников на минивэне за доплату. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
  • Мы можем пригласить профессионального фотографа. Стоимость услуги и детали уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1410 туристов
Мы Алексей и Светлана, влюбленные в Португалию! Мы живем здесь с 2016 года, побывали во многих интересных местах и хотим поделиться своими впечатлениями с вами. Мы не гиды, мы — ваши друзья в Лиссабоне, поэтому наше путешествие будет позитивным, легким и эмоциональным!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 149 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
145
4
4
3
2
1
Н
Наша экскурсия в Синтру и к мысу Рока - это незабываемый день ярких впечатлений, наш гид, Алексей, влюбил нас в Португалию еще больше. Мы отправились на экскурсию семьей из 4
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человек. По нашему пожеланию Алексей зарезервировал для нас столик на обед в прекрасном ресторане где обедают местные семьи и который принадлежит местному жителю. Потом мы отправились «на край земли», мыс Рока -безграничный океан, ветер, скалы - это очень впечатляет!
А напоследок нас ждал сюрприз - бокал просеко в этом захватывающем месте от нашего гида. Рекомендую эту экскурсию всем путешествующим в Португалии.

Наша экскурсия в Синтру и к мысу Рока - это незабываемый день ярких впечатлений, наш гид,
Наша экскурсия в Синтру и к мысу Рока - это незабываемый день ярких впечатлений, наш гид,
Наша экскурсия в Синтру и к мысу Рока - это незабываемый день ярких впечатлений, наш гид,
Наша экскурсия в Синтру и к мысу Рока - это незабываемый день ярких впечатлений, наш гид,
Наша экскурсия в Синтру и к мысу Рока - это незабываемый день ярких впечатлений, наш гид,
Наша экскурсия в Синтру и к мысу Рока - это незабываемый день ярких впечатлений, наш гид,
Наша экскурсия в Синтру и к мысу Рока - это незабываемый день ярких впечатлений, наш гид,
Наша экскурсия в Синтру и к мысу Рока - это незабываемый день ярких впечатлений, наш гид,+1
Наша экскурсия в Синтру и к мысу Рока - это незабываемый день ярких впечатлений, наш гид,
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Мария
Нашим экскурсоводом в данной прогулке оказался Алексей. Если бы нужно было одной фразой обозначить проведенный день, я бы однозначно сказала, что «Это день запомнится нам с супругом на всю жизнь!»
Алексей
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прекрасный рассказчик, в его повествовании переплетаются не только общеизвестные исторические факты, но и большое разнообразие небанальной и уникальной информации.
Своими рассказами Алексей настолько нас заинтриговал, что захотелось больше поузучать самостоятельно моментов и истории, которая происходила много веков назад в Португалии. Если что загадку прекрасной и загадочной Синтры мы так и не разгадали)).
Помимо всего этого Алексей оказался прекрасным собеседником, с которым было приятно поговорить и про жизнь в Португалии, и про спорт и про музыку. А про океан и волны Алексей однозначно знает намного больше чем любой из его слушателей, посещающих эту замечательную экскурсию. Если в следующий раз окажемся в прекрасной Португалии, то нашего экскурсовода по окрестностям мы уже точно знаем!)

Нашим экскурсоводом в данной прогулке оказался Алексей. Если бы нужно было одной фразой обозначить проведенный день,
Нашим экскурсоводом в данной прогулке оказался Алексей. Если бы нужно было одной фразой обозначить проведенный день,
Нашим экскурсоводом в данной прогулке оказался Алексей. Если бы нужно было одной фразой обозначить проведенный день,
Нашим экскурсоводом в данной прогулке оказался Алексей. Если бы нужно было одной фразой обозначить проведенный день,
Нашим экскурсоводом в данной прогулке оказался Алексей. Если бы нужно было одной фразой обозначить проведенный день,
Нашим экскурсоводом в данной прогулке оказался Алексей. Если бы нужно было одной фразой обозначить проведенный день,
Нашим экскурсоводом в данной прогулке оказался Алексей. Если бы нужно было одной фразой обозначить проведенный день,
Нашим экскурсоводом в данной прогулке оказался Алексей. Если бы нужно было одной фразой обозначить проведенный день,+2
Нашим экскурсоводом в данной прогулке оказался Алексей. Если бы нужно было одной фразой обозначить проведенный день,
Нашим экскурсоводом в данной прогулке оказался Алексей. Если бы нужно было одной фразой обозначить проведенный день,
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И
Ездили в путешествие с гидом Алексеем. По организации было все четко - связался с нами заранее, все объяснил, встретил у отеля. Алексей - прекрасный рассказчик, было очень интересно. Саму экскурсию
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проводил весело, не грузил датами, а рассказал интересные истории о Синтре, которые мы реально запомнили))) Сам город Синтра очень красивый, а от замка Пены и Кинты Регалейра просто захватывает дух - настолько это красивые места. После этого мы поехали на мыс Рока - потрясающе сильное по энергетике место. Закончили путешествие приятным сюрпризом от Алексея. А каким - узнаете сами)))
В общем однозначно ставим Алексею 10 из 10 звезд + сердечко от Ирины и Виктории:)

Ездили в путешествие с гидом Алексеем. По организации было все четко - связался с нами заранее,
Ездили в путешествие с гидом Алексеем. По организации было все четко - связался с нами заранее,
Ездили в путешествие с гидом Алексеем. По организации было все четко - связался с нами заранее,
Ездили в путешествие с гидом Алексеем. По организации было все четко - связался с нами заранее,
Ездили в путешествие с гидом Алексеем. По организации было все четко - связался с нами заранее,
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Г
Очень интересная экскурсия с Алексеем - мы услышали подробные исторические события в районе Лиссабона и Синтры, интересно было узнать о том что происходило в этом регионе в прошлом.
Мыс Рока - самая западная точка континента встретила нас сильным ветром, но Алексей терпеливо ждал нас пока мы фотографировались и боролись с погодными условиями.
Очень интересная экскурсия с Алексеем - мы услышали подробные исторические события в районе Лиссабона и Синтры,
Очень интересная экскурсия с Алексеем - мы услышали подробные исторические события в районе Лиссабона и Синтры,
Очень интересная экскурсия с Алексеем - мы услышали подробные исторические события в районе Лиссабона и Синтры,
Очень интересная экскурсия с Алексеем - мы услышали подробные исторические события в районе Лиссабона и Синтры,
Очень интересная экскурсия с Алексеем - мы услышали подробные исторические события в районе Лиссабона и Синтры,
Очень интересная экскурсия с Алексеем - мы услышали подробные исторические события в районе Лиссабона и Синтры,
Очень интересная экскурсия с Алексеем - мы услышали подробные исторические события в районе Лиссабона и Синтры,
Очень интересная экскурсия с Алексеем - мы услышали подробные исторические события в районе Лиссабона и Синтры,+2
Очень интересная экскурсия с Алексеем - мы услышали подробные исторические события в районе Лиссабона и Синтры,
Очень интересная экскурсия с Алексеем - мы услышали подробные исторические события в районе Лиссабона и Синтры,
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Юлия
Экскурсия оставила невероятные впечатления! Мы посетили живописные места, где история оживает на каждом шагу. Спасибо Алексею за увлекательные истории и интересные факты. Все очень продумано.

Рекомендую всем, кто хочет расширить свои горизонты и насладиться уникальными впечатлениями!
Экскурсия оставила невероятные впечатления! Мы посетили живописные места, где история оживает на каждом шагу. Спасибо Алексею
Экскурсия оставила невероятные впечатления! Мы посетили живописные места, где история оживает на каждом шагу. Спасибо Алексею
Экскурсия оставила невероятные впечатления! Мы посетили живописные места, где история оживает на каждом шагу. Спасибо Алексею
Экскурсия оставила невероятные впечатления! Мы посетили живописные места, где история оживает на каждом шагу. Спасибо Алексею
Экскурсия оставила невероятные впечатления! Мы посетили живописные места, где история оживает на каждом шагу. Спасибо Алексею
Экскурсия оставила невероятные впечатления! Мы посетили живописные места, где история оживает на каждом шагу. Спасибо Алексею
Экскурсия оставила невероятные впечатления! Мы посетили живописные места, где история оживает на каждом шагу. Спасибо Алексею
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И
Очень понравилась экскурсия, организованная Алексеем по Синтре. Он забрал нас из Лиссабона и привёз в центр города,мы прогулялись по главной площади, потом посетили парк и дворец Кинта Риголейра, с его
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волшебной архитектурой, занимательной мистической историей, где переплетаются власть, деньги, масонство. Потом мы поехали к Замку Пены. Нам не очень повезло с погодой, но всё-таки мы увидели где-то половину замка и часть парка и смогли представить его величие. Алексей нам очень подробно рассказал про историю возведения замка, и когда мы там находились, мы уже понимали что к чему. Также мы съездили на мыс Рока, который порадовал нас видами на океан. Ещё мы обедали в местном кафе, пили домашнее вино, тоже такой кусочек местного колорита в копилку воспоминаний.

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