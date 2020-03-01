Светлана проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Очарование города

Наш путь до Синтры лежит через таинственный, почти сказочный лес — не случайно здесь проходили съемки нескольких эпизодов «Властелина колец». В городе мы обойдем пестрые улочки, которые так и напрашиваются на фотосессию. Вы услышите о местной кухне и об уникальном сорте винограда, который произрастает только в Синтре. Попробуете традиционные лакомства и знаменитый вишневый ликер в шоколадном стаканчике. А на обед остановимся в аутентичном ресторанчике — если повезет, сам хозяин этого уютного заведения споет для вас фаду.

Архитектурные шедевры Синтры

После мы посетим дворец Пена, известный своей необычной архитектурой, и прогуляемся по цветущему парку. Обязательно навестим дворцовый комплекс Кинта да Регалейра: вы узнаете историю её создания, услышите о масонах и их обряде посвящения. Мы заплутаем в лабиринтах подземных гротов и спустимся по винтовой лестнице в таинственный «Колодец начинаний».

На краешке земли

Затем настанет время для любования морскими пейзажами: мы прогуляемся по пляжу Гуинчино, насладимся панорамным видом на смотровой площадке деревушки Азеньяш-ду-Мар. Поберегитесь брызг на скалах Бока дэ Инферно — по-другому «Пасть дьявола», — пока ловите волну для фото! И, конечно, кульминация программы — самая западная точка материка, мыс Кабо дэ Рока, must-visit для всех гостей Португалии.