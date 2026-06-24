Светлана проводит ещё 2 экскурсии

Вы посетите цветущий город с красочным дворцом Пена и таинственным Кинта да Регалейра, побываете в «Пасти дьявола» и на самом краю континента — мысе Рока. А мы расскажем об истории этих мест, культуре и обычаях Португалии и поможем познакомиться с местной кухней.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Очарование города

Наш путь до Синтры лежит через таинственный, почти сказочный лес — не случайно здесь проходили съемки нескольких эпизодов «Властелина колец». В городе мы обойдем пестрые улочки, которые так и напрашиваются на фотосессию. Вы услышите о местной кухне и об уникальном сорте винограда, который произрастает только в Синтре. Попробуете традиционные лакомства и знаменитый вишневый ликер в шоколадном стаканчике. А на обед остановимся в аутентичном ресторанчике — если повезет, сам хозяин этого уютного заведения споет для вас фаду.

Архитектурные шедевры Синтры

После мы посетим дворец Пена (по согласованию с гидом), известный своей необычной архитектурой, и прогуляемся по цветущему парку. Обязательно навестим дворцовый комплекс Кинта да Регалейра: вы узнаете историю её создания, услышите о масонах и их обряде посвящения. Мы заплутаем в лабиринтах подземных гротов и спустимся по винтовой лестнице в таинственный «Колодец Инициаций».

На краешке земли

Затем настанет время для любования морскими пейзажами: мы прогуляемся по пляжу Гуинчино. Поберегитесь брызг на скалах Бока дэ Инферно — по-другому «Пасть дьявола», — пока ловите волну для фото! И, конечно, кульминация программы — самая западная точка материка, мыс Кабо дэ Рока, must-visit для всех гостей Португалии.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля в Лиссабоне или любом удобном для вас месте

Экскурсия подходит для путешественников от 10 лет

Дополнительные расходы

Дворец Пена и посещение парка (по согласованию с гидом): взрослый — €20, посетители старше 65 лет — €18, дети с 6 до 17 лет — €18, дети до 6 лет — бесплатно

Только посещение парка: взрослый — €12, посетители старше 65 лет — €10, дети с 6 до 17 лет — €10, дети до 6 лет — бесплатно

Кинта Регалейра: взрослый — €20, посетители старше 65 лет — €15, дети с 6 до 17 лет — €15, дети до 5 лет — бесплатно

Вишнëвый ликер — €1,5, обед — около €20 за чел.

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