247 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наша экскурсия пройдет в расслабленном ритме, а маршрут мы можем менять по настроению. Во время прогулки мы посетим и знаковые места столицы, и непарадные, «живые» уголки города, попробуем традиционные португальские сладости и насладимся вкусом жинжи, вишневого ликера, возведенным в Португалии в ранг культового.
Мы посетим богемный район Шиаду (Chiado), тусовочный Байру Алту (Bairro Alto), благородный Байша (Baixa) и портовый Кайш ду Содрэ (Cais do Sodré). Именно в этих районах сейчас бурлит активная социальная жизнь.
Мой рассказ о Лиссабоне — это легкий экскурс в знаковые события жизни города и его современные реалии, истории о культуре и менталитете португальцев, а также все явки, пароли и лафхаки, которые помогут провести вам время в Португалии с удовольствием и пользой. Среди прочего вы узнаете:
Со мной вы сможете быстро подружиться с Лиссабоном, влюбиться в его ритм и настоящую жизнь и почувствовать себя здесь своим.