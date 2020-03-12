247 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наша экскурсия пройдет в расслабленном ритме, а маршрут мы можем менять по настроению. Во время прогулки мы посетим и знаковые места столицы, и непарадные, «живые» уголки города, попробуем традиционные португальские сладости и насладимся вкусом жинжи, вишневого ликера, возведенным в Португалии в ранг культового.

Мы посетим богемный район Шиаду (Chiado), тусовочный Байру Алту (Bairro Alto), благородный Байша (Baixa) и портовый Кайш ду Содрэ (Cais do Sodré). Именно в этих районах сейчас бурлит активная социальная жизнь.

Мой рассказ о Лиссабоне — это легкий экскурс в знаковые события жизни города и его современные реалии, истории о культуре и менталитете португальцев, а также все явки, пароли и лафхаки, которые помогут провести вам время в Португалии с удовольствием и пользой. Среди прочего вы узнаете:

какая связь между французским бульоном и освободителями Португалии;

где находится восьмой «забытый» лиссабонский холм;

как производители рома создали самый посещаемый музей в Лиссабоне;

где делают самые вкусные пирожные паштель де ната;

почему кофе в Португалии зовут «бикой»;

зачем на площади Россиу появились волны из брусчатки;

что сейчас показывают в здании первого синематографа;

как правильно пить жинжу;

что общего между Банком Португалии и древними римлянами;

когда бакаляю из еды для бедных прекратилась в благородный продукт

и многое другое.

Со мной вы сможете быстро подружиться с Лиссабоном, влюбиться в его ритм и настоящую жизнь и почувствовать себя здесь своим.