247 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Подружиться с Лиссабоном и влюбиться в его настоящую жизнь на неформальной прогулке по городу

Katerina
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Katerina – представитель гидов
В чем секрет португальского счастья? Этим вопросом я задалась, когда переехала в Португалию 1,5 года назад.

Ответ для себя я нашла, теперь делюсь «тайным» знанием со своими гостями на душевных экскурсиях.

Я не буду утомлять вас огромным количеством фактов, имен, дат, мне важнее погрузить вас в атмосферу Лиссабона, помочь проникнуться особым настроением португальской столицы и влюбить в этой город.
От 92 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии247 отзывов
4.96
Душевная экскурсия по Лиссабону
Душевная экскурсия по Лиссабону

Что вас ожидает

Наша экскурсия пройдет в расслабленном ритме, а маршрут мы можем менять по настроению. Во время прогулки мы посетим и знаковые места столицы, и непарадные, «живые» уголки города, попробуем традиционные португальские сладости и насладимся вкусом жинжи, вишневого ликера, возведенным в Португалии в ранг культового.

Мы посетим богемный район Шиаду (Chiado), тусовочный Байру Алту (Bairro Alto), благородный Байша (Baixa) и портовый Кайш ду Содрэ (Cais do Sodré). Именно в этих районах сейчас бурлит активная социальная жизнь.

Мой рассказ о Лиссабоне — это легкий экскурс в знаковые события жизни города и его современные реалии, истории о культуре и менталитете португальцев, а также все явки, пароли и лафхаки, которые помогут провести вам время в Португалии с удовольствием и пользой. Среди прочего вы узнаете:

  • какая связь между французским бульоном и освободителями Португалии;
  • где находится восьмой «забытый» лиссабонский холм;
  • как производители рома создали самый посещаемый музей в Лиссабоне;
  • где делают самые вкусные пирожные паштель де ната;
  • почему кофе в Португалии зовут «бикой»;
  • зачем на площади Россиу появились волны из брусчатки;
  • что сейчас показывают в здании первого синематографа;
  • как правильно пить жинжу;
  • что общего между Банком Португалии и древними римлянами;
  • когда бакаляю из еды для бедных прекратилась в благородный продукт
  • и многое другое.

Со мной вы сможете быстро подружиться с Лиссабоном, влюбиться в его ритм и настоящую жизнь и почувствовать себя здесь своим.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: проезд на фуникулере (4 евро); входные билеты; еда и напитки
  • Что надеть/взять с собой: удобную обувь; солнцезащитный очки; фотоаппарат
Душевная экскурсия по Лиссабону
Душевная экскурсия по Лиссабону
Душевная экскурсия по Лиссабону
Душевная экскурсия по Лиссабону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Katerina
Katerina
Привет! Меня зовут Катя, я автор душевных экскурсий по Лиссабону. Еще 4 года назад я начинала водить экскурсии одна, но за это время формат стал настолько популярен, что сейчас нас уже целая команда молодых, харизматичных и влюбленных в Лиссабон гидов. Душевные экскурсии — для самостоятельных путешественников, для тех, кто хочет увидеть что-то кроме стандартных достопримечательностей, глубже погрузиться в культуру страны, понять ее душу. Будем рады, если нам по пути!
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247 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Была очень-очень интересная экскурсия! Саша глубоко эрудированный экскурсовод, настолько увлекательно рассказал о городе, истории, показал потайные местечки, что все прошло на одном дыхании! Отдельная благодарность за рекомендации как и где провести время в последующие дни!
Спасибо и наилучшие рекомендации!
4 марта 2020
Большая благодарность Катерине за чудесную экскурсию. Мы с нашей большой компанией почувствовали себя, как дома, благодаря ее интересным и увлекательным рассказам. Было ощущение , что приехал к доброму другу и он тебе рад. Помимо общей информации о городе мы еще получили ценнейшие местные секретики. Отдельная благодарность за изумительный ресторанчик! Катя, вы чудо. Большое спасибо!
27 февраля 2020
Александр отлично провёл экскурсию! Несмотря на то что экскурсия пешеходная, очень легко и приятно прогулялись! Рекомендую!
27 февраля 2020
Огромное спасибо Оксане за эту интересную и познавательно экскурсию. Оксана очень позитива и легка в общении. Профессионал своего дела! Ооочень рекомендуем.
25 февраля 2020
С нами по Лиссабону гуляла очень приятная девушка Оксана, которая оказалась еще и прекрастным рассказчиком и собеседником. Она показала нам такие закоулки и "секретные" места, которые бы мв никогда не нашли ни в одном путеводителе. Спасибо, было круто!
23 февраля 2020
Мы гуляли по Лиссабону с Кириллом. Прогулка получилась легкая и непринужденная, разговаривали обо всем, забредали и в потайные и в знаковые места Лиссабона. Историческое образование Кирилла пришлось очень кстати, ведь у Лиссабона и Португалии богатая и интересная история, а легкий характер и прекрасное чувство юмора сделали этот день прекрасным)
21 февраля 2020
Экскурсию будем смело рекомендовать друзьям. Она не банальная, не похожа на монотонную речь учителя истории. Это интересные, необычные места, которые самостоятельно найти и разгадать практически невозножно. Мимо одного такого занятного места мы сами проходили несколько раз, даже не догадываясь, какой культурный и исторический вклад хранит это здание. Гид Оксана - приятная девушка, которая с первых минут создает непринужденную атмосферу, как в дружеской компании - это очень круто. Спасибо за 3 здорово проведенных часа!
18 февраля 2020
Спасибо, Оксане за экскурсию, было приятно послушать и поговорить. Мы узнали много интересного об истории города и его жителях. Маршрут несложный и действительно душевный. Наши ожидания полностью оправдались.
13 января 2020
Лиссабон душевный и приветливый на самом деле, а вместе с Оксаной - это только подтвердилось! Есть одно высказывание, которое выражает удовлетворенность, по-моему мнению, и оно очень подойдёт этой встрече. Есть люди, с которыми мы теряем время, а есть те, с кем теряем чувство времени! Здесь время растворилось в позитивных эмоциях, в обаятельной Оксане, в невероятно разнообразном и одновременно традиционном Лиссабоне! Благодарю за внимание, увлекательность и конечно душевность!
6 января 2020
Были на экскурсии с Оксаной. Отличная подача материала и действительно душевный подход.
Ещё 237 отзывов

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