160 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам

Ольга и Ольга
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Ольга и Ольга – ваш гид
Предупреждаем: прогулка не оставит шансов не влюбиться в Лиссабон! Украшенные плиткой азулежу дома Алфамы и Моурарии, старинные площади Байши и виды Грасы — вы исследуете самые аутентичные кварталы.

Полюбуетесь панорамами и удивитесь сочетанию традиционного стиля и современных граффити, ароматов сардин и выпечки.

С рассказами о менталитете португальцев и полезными советами эти три часа станут запоминающейся первой встречей с Лиссабоном.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на Площади Россиу
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У этой экскурсии160 отзывов
4.91
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона

Что вас ожидает

Лицом к лицу со Старым Лиссабоном
Прогулку начнем с Площади Россиу, откуда войдем в старинный квартал Моурария, родину фаду, традиционного португальского романса, — мы расскажем об особенностях этого культурного символа страны, а также покажем лучшие рестораны, где можно послушать фаду и познакомиться с местной кухней. Вы прогуляетесь по средневековой и такой колоритной Алфаме, по старым улочкам Грасы: в обоих районах окажетесь на двух или трех смотровых площадках, откуда видно море черепичных крыш. Такой маршрут поможет взглянуть на весь Старый город как на одну большую достопримечательность и уловить дух Лиссабона.

Португальские традиции и советы по «приручению» города
Вы, конечно, узнаете основные исторические факты о столице и главных достопримечательностях, но в целом вас ждет нескучная прогулка с легким и непринужденным характером. Лиссабон как давний добрый приятель поделится сюжетами о быте и образе жизни горожан, о менталитете и кухне португальцев. По вашему желанию мы можем продегустировать местные вина: знаменитое Виньо Верд, портвейн, крепленое вино Мадейра. Мы расскажем об особенностях производства и употребления данных напитков. Португальцы чтут традиции, и мы поможем это прочувствовать. А еще обязательно сориентируем вас в городе, подскажем, куда съездить и чего не стоит делать в Лиссабоне.

Организационные детали

  • Выбирайте удобную обувь
  • Прогулку проведет одна из нас
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Площади Россиу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга и Ольга
Ольга и Ольга
Мы уже 5 лет живём в Португалии. Занимаемся изучением языка, культуры и традиций этой прекрасной страны. Здесь мы получили образование по специальности «Португальское и Международное виноделие». Если вам интересно услышать много забавных историй о Португалии, если вы настоящий гурман и ценитель вина, то с удовольствие ждём вас на наших экскурсиях. Вы увидите Лиссабон глазами местного обывателя, прочувствуете атмосферу этого города. С нами вам точно не будет скучно!
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160 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Марина
10 марта 2020
Большое спасибо Ольге за экскурсию. Живо, информативно, профессионально. Прогулка по Лиссабону была прекрасной. Рекомендую!
9 марта 2020
Спасибо Ольге за очень продуманную и насыщенную прогулку, интересный рассказ об исторической и современной жизни города, а также за все рекомендации. В экскурсии всего в меру, очень понравилась.
1 марта 2020
Был первый день в Лиссабоне, получили объёмную информацию о городе и стране, спасибо Ольге, что и в свой день рождения провела нас по красивейшим районам города. В экскурсии обзорные по Лиссабону от туроператора, это не входит. Ещё раз огромное спасибо, есть повод вернуться!
28 февраля 2020
Хорошо продуманная и организованная экскурсия! Получили много любопытной информации, в том числе о жителях Лиссабона, их традициях, вкусах и интересах.Наша прогулка прошла в режиме живого диалога, Ольга подробно отвечала на все наши вопросы. Очень понравилось!
25 февраля 2020
Отличная содержательная экскурсия и классный экскурсовод Ольга, рассказала массу интересного, дала много советов о хороших ресторанах, магазинах и локациях
25 февраля 2020
Спасибо Ольге за прогулку и рассказ о Лиссабоне. Очень информативно, прекрасный маршрут. Получили огромное удовольствие от экскурсии.
25 февраля 2020
Все было супер!!
24 февраля 2020
Это было совершенно замечательно! Весело и содержательно. Мы получили большое удовольствие!
19 февраля 2020
Ольга - очень веселая и энергичная, с ней не заскучаешь. Мы были в Лиссабоне не в первый раз и ранее уже ходили на экскурсию с гидом. Но в этот раз маршрут был совершенно другой и то, что рассказывала Ольга, не пересекалось с тем, что мы слышали ранее. Поэтому нам было интересно.
Отдельное спасибо Ольге за помощь в покупке сим-карты, практические советы по посещению Синтры, статуи Иисуса, винодельни. Советы Ольги сэкономили нам кучу времени, денег и нервов и позволили насладиться днями в окрестностях Лиссабона.
Ставлю 4 только потому, что в эту же поездку брали экскурсию в Порту, которая нам понравилась чуть больше.
Ольгу однозначно рекомендую!
18 февраля 2020
Было приятно прогуляться с Ольгой по Лиссабону! Понравилось, что Ольга готова менять тему, маршрут согласно нашим запросам и пожеланиям. Никуда не спешила, Не смотрела на время и провела с нами даже больше заявленного времени и дала кучу полезной информации по всяким вкусным и интересным местам города.
Ещё 150 отзывов

Ольга и Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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51 отзыв
Погрузиться в огни и атмосферу старых районов города после заката и посетить местные заведения
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