160 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лицом к лицу со Старым Лиссабоном

Прогулку начнем с Площади Россиу, откуда войдем в старинный квартал Моурария, родину фаду, традиционного португальского романса, — мы расскажем об особенностях этого культурного символа страны, а также покажем лучшие рестораны, где можно послушать фаду и познакомиться с местной кухней. Вы прогуляетесь по средневековой и такой колоритной Алфаме, по старым улочкам Грасы: в обоих районах окажетесь на двух или трех смотровых площадках, откуда видно море черепичных крыш. Такой маршрут поможет взглянуть на весь Старый город как на одну большую достопримечательность и уловить дух Лиссабона.

Португальские традиции и советы по «приручению» города

Вы, конечно, узнаете основные исторические факты о столице и главных достопримечательностях, но в целом вас ждет нескучная прогулка с легким и непринужденным характером. Лиссабон как давний добрый приятель поделится сюжетами о быте и образе жизни горожан, о менталитете и кухне португальцев. По вашему желанию мы можем продегустировать местные вина: знаменитое Виньо Верд, портвейн, крепленое вино Мадейра. Мы расскажем об особенностях производства и употребления данных напитков. Португальцы чтут традиции, и мы поможем это прочувствовать. А еще обязательно сориентируем вас в городе, подскажем, куда съездить и чего не стоит делать в Лиссабоне.