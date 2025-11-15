Этот уникальный аудио-тур — не просто прогулка, а полное погружение в эпоху Великих географических открытий.
С помощью наушников и нашего захватывающего аудио-сопровождения вы станете главным героем шпионской истории, где каждый шаг раскрывает новые тайны Лиссабона 15 века.
Описание экскурсии
Вы — испанский шпион, тайный агент королевы Изабеллы Кастильской, прибывший в Лиссабон 15 века с секретной миссией. Король Португалии Мануэл Счастливый готовит грандиозную экспедицию в Индию под руководством Васко да Гамы, и ваша задача — любыми средствами стать частью этого исторического путешествия. В этом иммерсивном пешеходном аудио-туре вы прогуляетесь по улочкам Байши и Альфамы, встретите легендарных героев эпохи, раскроете дворцовые интриги и сыграете решающую роль в успехе экспедиции. Готовы ли вы к приключению, которое изменит ход истории? В путь! Что вас ждёт• Байша — сердце торгового Лиссабона. Ваш путь начинается в районе Байша, оживлённом торговом центре средневекового Лиссабона, где кипит жизнь порта и строятся планы великих экспедиций.
Альфама — душа старого Лиссабона. Далее вы отправитесь в Альфаму, древний район с лабиринтом мощёных улиц и мавританским духом. Здесь вас ждут интриги и ключ к экспедиции Васко да Гамы.
• Дворец и встреча с Васко да Гамой. Кульминация тура — ваше проникновение (в аудио-формате) во дворец короля Мануэла Счастливого. Важная информация:
- Наш тур не требует предварительного бронирования.
- Его можно проходить в любое время и в удобном для вас темпе.
- Вы можете сделать паузу в любой момент - и затем продолжить.
- Не забудьте зарядить телефон и взять с собой наушники. Приятной прогулки!).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Lisboa, Praça do Comércio
Завершение: Lisboa, Miradouro das Portas do Sol
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9999 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
