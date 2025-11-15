Вы — испанский шпион, тайный агент королевы Изабеллы Кастильской, прибывший в Лиссабон 15 века с секретной миссией. Король Португалии Мануэл Счастливый готовит грандиозную экспедицию в Индию под руководством Васко да Гамы, и ваша задача — любыми средствами стать частью этого исторического путешествия. В этом иммерсивном пешеходном аудио-туре вы прогуляетесь по улочкам Байши и Альфамы, встретите легендарных героев эпохи, раскроете дворцовые интриги и сыграете решающую роль в успехе экспедиции. Готовы ли вы к приключению, которое изменит ход истории? В путь! Что вас ждёт• Байша — сердце торгового Лиссабона. Ваш путь начинается в районе Байша, оживлённом торговом центре средневекового Лиссабона, где кипит жизнь порта и строятся планы великих экспедиций.

Альфама — душа старого Лиссабона. Далее вы отправитесь в Альфаму, древний район с лабиринтом мощёных улиц и мавританским духом. Здесь вас ждут интриги и ключ к экспедиции Васко да Гамы.

• Дворец и встреча с Васко да Гамой. Кульминация тура — ваше проникновение (в аудио-формате) во дворец короля Мануэла Счастливого. Важная информация: