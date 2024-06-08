На автомобильной прогулке по Лиссабону вы увидите как известные, так и малоизвестные достопримечательности города. Монастырь Иеронимитов и Беленьская башня расскажут об эпохе великих географических открытий. Памятник первооткрывателям напомнит о славе
7 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобное путешествие на автомобиле
- 🏰 Посещение знаковых исторических мест
- 🏙️ Открытие малоизвестных уголков города
- 📜 Углубленное знакомство с историей и культурой
- 🍷 Вкусные остановки в лучших кондитерских и винных магазинах
- 🌉 Виды на Лиссабон с моста «25 апреля»
- 🗺️ Помощь в ориентации по городу и его достопримечательностям
Что можно увидеть
- Монастырь Иеронимитов
- Беленьская башня
- Памятник первооткрывателям
- Алфама
- Площадь Маркиза де Помбала
- Проспект Свободы
- Коммерческая площадь
- Байша
- Статуя Христа
- Мост «25 апреля»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Монастырь Иеронимитов и Белéньская башня расскажут об удивительной эпохе великих географических открытий.
- Памятник первооткрывателям напомнит о былой славе королевства.
- Ни на что не похожая Алфáма проведет вас по своим переулкам и поведает о почти тридцати вековой истории Лиссабона. А смотровые площадки — очарование столицы!
- Имя Маркиза де Помбáла, восстановившего город из руин после ужасного землетрясения XVIII века, носит одна из центральных площадей Лиссабона.
- Отсюда по проспекту Свободы мы попадём на Коммерческую площадь и Бáйшу, где площади Россиу и Фигейра состязаются своими лучшими кондитерскими и винными магазинчиками.
- И, наконец, «над берегом — распятие Христа и мост ажурный через реку Тежу». Парадоксально, но факт, один из символов столицы — статуя Христа — стоит в совершенно другом городе. Но мы отвезём вас и туда, промчавшись по знаменитому близнецу Golden Gate — мосту «25 апреля»! Ведь оттуда виден весь Лиссабон!
В результате вы посетите разные районы и памятники города, узнаете его не только с парадной, но и самой обычной, «живой» стороны, научитесь ориентироваться в достопримечательностях и, конечно, станете лучше понимать историю, культуру и архитектуру Лиссабона и Португалии в целом!
Организационные детали
- Экскурсию проводит гид на своей машине. Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек (стоимость высылается по запросу).
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна и Марина — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 3161 туриста
Мы — профессиональные гиды, для которых работа — любимое дело. Мы живем в одном из самых красивых городов Европы — Лиссабоне, и работаем уже больше 10 лет с самыми интереснымиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 109 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
8 июня 2024
Шикарная экскурсия и гиды тоже))) все понравилось и всем рекомендую, очень интересно, спасибо большое!!!
О
Ольга
23 мая 2024
Считаю, что нам очень повезло с гидом Татьяной. Рекомендую всем. особенно, кто впервые в Лиссабоне и хочет получить максимально полные и полезные сведения об этом прекрасном городе за короткое время
Я
Яков
13 мая 2024
Марина очень знающий и понимающий пожелания клиентов гид. Путешествие получилось наполненным, но не утомляющим. Получили полезные советы на дальнейшие путешествия. Спасибо!
В
Владислав
8 мая 2024
Были в начале мая. Четверо молодых мужщин:) Татьяна прокатила по Лиссабону, показала красивые места, взвалила тонну информации об истории города. Очень хороший вариант для тех, кто в первый раз в Лиссабоне и плохо знаком с этим городом.
С
Светлана
2 мая 2024
Замечательно все- город, гид. Прекрасно провели 2 дня с Анаит, обязательно будем рекомендовать и сами вернемся. Спасибо Анаит и ее чудесному мужу Грачику!!!
Н
Николай
14 апр 2024
Всё прошло отлично! Мы были ограничены во времени и смогли посетить максимум достопримечательностей в течении одного дня! Было очень интересно, рекомендую!
Gurvich
25 мар 2024
Невероятная и легкая экскурсия! Посетили все запланированные места. Татьяна потрясающий рассказчик, время пролетело незаметно. За 4 часа узнали такое количество полезной и нужной информации!! Нам самим понадобилось бы несколько недель.
Т
Татьяна
22 мар 2024
Татьяна - прекрасный экскурсовод. У нас случился форс-мажор, вторая пара прилетела позже, в связи с отменой рейса и мы перенесли экскурсию по времени на 3 часа, благодаря Татьяне. Правда не
И
Ирина
9 янв 2024
Нам все очень понравилось, Татьяна прекрасный гид.
А
Анна
14 дек 2023
Столица Португалии встретила нас пронизывающим холодом и дождями, лучшее что мы могли сделать это довериться Татьяне и проехаться по отдаленным частям Лиссабона на машине, туда мы бы точно сами не дошли.
Экскурсия была интересной и интенсивной. А так же очень вкусной!
Спасибо, Татьяна, за ваши знания, готовность помочь и интересную компанию!
Экскурсия была интересной и интенсивной. А так же очень вкусной!
Спасибо, Татьяна, за ваши знания, готовность помочь и интересную компанию!
М
Маргарита
30 окт 2023
Марина - профессиональный гид, который покажет Лиссабон глазами местных жителей. Мы увидели самые красивые уголки и узкие улочки города без огромных толп туристов, познакомились с историей Португалии в расслабленном формате.
Е
Евгения
26 окт 2023
Очень понравилось. Татьяна влюблена в Лиссабон и мы благодаря ей тоже влюбились в этот город.
Очень многое узнали от Тани и очень ей благодарны.
Спасибо.
Очень многое узнали от Тани и очень ей благодарны.
Спасибо.
G
Galina
27 сен 2023
Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. Татьяна замечательный гид и исключительно теплый, чуткий и приятный в общении человек. Ее профессиональные знания выше всяких похвал. После первой экскурсии (в Синтру)
А
Анна
13 авг 2023
Отличная экскурсия. Татьяна встретила нас в аэропорту и показала все достопримечательности. Очень удобно было передвигаться на машине. Татьяна отличный рассказчик и учла все наши пожелания. Мы были с ребенком и всем все понравилось
E
Elena
14 июня 2023
Великолепная экскурсия! Познавательная и не грузит лишними датами. Очень рекомендую
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