Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация

На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
На автомобильной прогулке по Лиссабону вы увидите как известные, так и малоизвестные достопримечательности города. Монастырь Иеронимитов и Беленьская башня расскажут об эпохе великих географических открытий. Памятник первооткрывателям напомнит о славе
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королевства. Алфама проведет по своим переулкам и поведает о многовековой истории Лиссабона. Смотровые площадки откроют очарование столицы.

Площадь Маркиза де Помбала, проспект Свободы, Коммерческая площадь и Байша покажут вам город с разных сторон. Завершится экскурсия у статуи Христа, куда вы попадете по мосту «25 апреля»

4.93
109 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Удобное путешествие на автомобиле
  2. 🏰 Посещение знаковых исторических мест
  3. 🏙️ Открытие малоизвестных уголков города
  4. 📜 Углубленное знакомство с историей и культурой
  5. 🍷 Вкусные остановки в лучших кондитерских и винных магазинах
  6. 🌉 Виды на Лиссабон с моста «25 апреля»
  7. 🗺️ Помощь в ориентации по городу и его достопримечательностям

Что можно увидеть

  • Монастырь Иеронимитов
  • Беленьская башня
  • Памятник первооткрывателям
  • Алфама
  • Площадь Маркиза де Помбала
  • Проспект Свободы
  • Коммерческая площадь
  • Байша
  • Статуя Христа
  • Мост «25 апреля»
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Монастырь Иеронимитов и Белéньская башня расскажут об удивительной эпохе великих географических открытий.
  • Памятник первооткрывателям напомнит о былой славе королевства.
  • Ни на что не похожая Алфáма проведет вас по своим переулкам и поведает о почти тридцати вековой истории Лиссабона. А смотровые площадки — очарование столицы!
  • Имя Маркиза де Помбáла, восстановившего город из руин после ужасного землетрясения XVIII века, носит одна из центральных площадей Лиссабона.
  • Отсюда по проспекту Свободы мы попадём на Коммерческую площадь и Бáйшу, где площади Россиу и Фигейра состязаются своими лучшими кондитерскими и винными магазинчиками.
  • И, наконец, «над берегом — распятие Христа и мост ажурный через реку Тежу». Парадоксально, но факт, один из символов столицы — статуя Христа — стоит в совершенно другом городе. Но мы отвезём вас и туда, промчавшись по знаменитому близнецу Golden Gate — мосту «25 апреля»! Ведь оттуда виден весь Лиссабон!

В результате вы посетите разные районы и памятники города, узнаете его не только с парадной, но и самой обычной, «живой» стороны, научитесь ориентироваться в достопримечательностях и, конечно, станете лучше понимать историю, культуру и архитектуру Лиссабона и Португалии в целом!

Организационные детали

  • Экскурсию проводит гид на своей машине. Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек (стоимость высылается по запросу).
*Дополнительные расходы: билеты на лифт к статуи Христа — 6€ с человека (посещение по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 109 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация (Евгения)Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация (JULIANA)Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация (Татьяна)Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация (Татьяна)Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация (Татьяна)Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация (Татьяна)Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация (Татьяна)Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация (Татьяна)Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация (Татьяна)Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация (Татьяна)Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация (Татьяна)Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация (Татьяна)
А
8 июня 2024
Шикарная экскурсия и гиды тоже))) все понравилось и всем рекомендую, очень интересно, спасибо большое!!!
О
23 мая 2024
Считаю, что нам очень повезло с гидом Татьяной. Рекомендую всем. особенно, кто впервые в Лиссабоне и хочет получить максимально полные и полезные сведения об этом прекрасном городе за короткое время
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и на машине. Татьяна очень интересно, увлекательно рассказывает, видно. что любит этот город и готова поделиться с нами всем, что знает, еще и виртуозно водит машину на таких узких улочках центра Лиссабона. Большое спасибо Татьяне за экскурсию!

Я
13 мая 2024
Марина очень знающий и понимающий пожелания клиентов гид. Путешествие получилось наполненным, но не утомляющим. Получили полезные советы на дальнейшие путешествия. Спасибо!
В
8 мая 2024
Были в начале мая. Четверо молодых мужщин:) Татьяна прокатила по Лиссабону, показала красивые места, взвалила тонну информации об истории города. Очень хороший вариант для тех, кто в первый раз в Лиссабоне и плохо знаком с этим городом.
С
2 мая 2024
Замечательно все- город, гид. Прекрасно провели 2 дня с Анаит, обязательно будем рекомендовать и сами вернемся. Спасибо Анаит и ее чудесному мужу Грачику!!!
Н
14 апр 2024
Всё прошло отлично! Мы были ограничены во времени и смогли посетить максимум достопримечательностей в течении одного дня! Было очень интересно, рекомендую!
Gurvich
25 мар 2024
Невероятная и легкая экскурсия! Посетили все запланированные места. Татьяна потрясающий рассказчик, время пролетело незаметно. За 4 часа узнали такое количество полезной и нужной информации!! Нам самим понадобилось бы несколько недель.
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Татьяна дала классные локации, куда ещё сходить и как лучше добраться. Кроме того, не было никакой спешки. Экскурсия проходила в непринужденной и домашней обстановке. Всё было на самом высоком уровне! Однозначно рекомендую! 💐💝

Т
22 мар 2024
Татьяна - прекрасный экскурсовод. У нас случился форс-мажор, вторая пара прилетела позже, в связи с отменой рейса и мы перенесли экскурсию по времени на 3 часа, благодаря Татьяне. Правда не
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все смогли посмотреть, так как быстро стемнело, но остались очень довольны. Потом в свободный день просто гуляли по старому городу, по местам которые проехали на машине, прокатились на трамвае №28. Наши друзья заказали еще одну экскурсию по замкам, так как улетали на день позже. Всем своим знакомым рекомендую вас для заказа экскурсий. Пользуюсь давно, в разных городах и странах, очень удобно!

И
9 янв 2024
Нам все очень понравилось, Татьяна прекрасный гид.
А
14 дек 2023
Столица Португалии встретила нас пронизывающим холодом и дождями, лучшее что мы могли сделать это довериться Татьяне и проехаться по отдаленным частям Лиссабона на машине, туда мы бы точно сами не дошли.
Экскурсия была интересной и интенсивной. А так же очень вкусной!
Спасибо, Татьяна, за ваши знания, готовность помочь и интересную компанию!
М
30 окт 2023
Марина - профессиональный гид, который покажет Лиссабон глазами местных жителей. Мы увидели самые красивые уголки и узкие улочки города без огромных толп туристов, познакомились с историей Португалии в расслабленном формате.
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Благодаря тому, что мы взяли автомобильную экскурсию, мы успели посмотреть за три часа столько, сколько бы не успели пешком и за несколько дней. Марина - отличный водитель, с ней чувствуешь себя комфортно и безопасно на узких холмистых дорогах Лиссабона. Отдельная благодарность за инсайдерские советы по поводу того, что ещё стоит посетить в путешествии, а так же, где попробовать местную еду.

Е
26 окт 2023
Очень понравилось. Татьяна влюблена в Лиссабон и мы благодаря ей тоже влюбились в этот город.
Очень многое узнали от Тани и очень ей благодарны.
Спасибо.
Очень понравилось. Татьяна влюблена в Лиссабон и мы благодаря ей тоже влюбились в этот город.
G
27 сен 2023
Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. Татьяна замечательный гид и исключительно теплый, чуткий и приятный в общении человек. Ее профессиональные знания выше всяких похвал. После первой экскурсии (в Синтру)
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мы встретились как добрые знакомые. Мы провели несколько чудесных часов в старом городе, побывали на обзорных площадках, поездили по городу, посмотрели знаменитые места и набережные, заглянули в знаменитую кондитерскую, много разговаривали о Лиссабоне который Татьяна знает и любит. Татьяна скорректировала наш маршрут так как нам было удобно. Татьяна очень пунктуальна, все было вовремя, рассчитано и без волнений. Татьяна прекрасно водит машину, что совсем непросто в старых кварталах Лиссабона. Татьяна соразмеряла маршруты с нашими возможностями, и делала это очень тактично. Татьяна закончила экскурсию там где нам было удобно. Корме того, она помогла нам забронировать рестораны на вечер, и дала массу полезных советов. Мы очень рады что познакомились с Лиссабоном с помощью Татьяны.

А
13 авг 2023
Отличная экскурсия. Татьяна встретила нас в аэропорту и показала все достопримечательности. Очень удобно было передвигаться на машине. Татьяна отличный рассказчик и учла все наши пожелания. Мы были с ребенком и всем все понравилось
E
14 июня 2023
Великолепная экскурсия! Познавательная и не грузит лишними датами. Очень рекомендую

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