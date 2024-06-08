На автомобильной прогулке по Лиссабону вы увидите как известные, так и малоизвестные достопримечательности города. Монастырь Иеронимитов и Беленьская башня расскажут об эпохе великих географических открытий. Памятник первооткрывателям напомнит о славе

королевства. Алфама проведет по своим переулкам и поведает о многовековой истории Лиссабона. Смотровые площадки откроют очарование столицы. Площадь Маркиза де Помбала, проспект Свободы, Коммерческая площадь и Байша покажут вам город с разных сторон. Завершится экскурсия у статуи Христа, куда вы попадете по мосту «25 апреля»

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Иеронимитов и Белéньская башня расскажут об удивительной эпохе великих географических открытий.

Памятник первооткрывателям напомнит о былой славе королевства.

Ни на что не похожая Алфáма проведет вас по своим переулкам и поведает о почти тридцати вековой истории Лиссабона. А смотровые площадки — очарование столицы!

Имя Маркиза де Помбáла, восстановившего город из руин после ужасного землетрясения XVIII века, носит одна из центральных площадей Лиссабона.

Отсюда по проспекту Свободы мы попадём на Коммерческую площадь и Бáйшу, где площади Россиу и Фигейра состязаются своими лучшими кондитерскими и винными магазинчиками.

И, наконец, «над берегом — распятие Христа и мост ажурный через реку Тежу». Парадоксально, но факт, один из символов столицы — статуя Христа — стоит в совершенно другом городе. Но мы отвезём вас и туда, промчавшись по знаменитому близнецу Golden Gate — мосту «25 апреля»! Ведь оттуда виден весь Лиссабон!

В результате вы посетите разные районы и памятники города, узнаете его не только с парадной, но и самой обычной, «живой» стороны, научитесь ориентироваться в достопримечательностях и, конечно, станете лучше понимать историю, культуру и архитектуру Лиссабона и Португалии в целом!

Организационные детали

Экскурсию проводит гид на своей машине. Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек (стоимость высылается по запросу).

*Дополнительные расходы: билеты на лифт к статуи Христа — 6€ с человека (посещение по желанию)