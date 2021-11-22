Irina проводит ещё 2 экскурсии

Мои заказы

Сладкие секреты Лиссабона

Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, наслаждаясь рассказами о кулинарных традициях и дегустируя лучшие португальские сладости
Не только паштейш-де-Белень заслуживают внимания: на этой экскурсии по Лиссабону вы узнаете, чем еще гордятся португальские кондитеры. Прогулка начнется с площади Россиу, где в Средние века располагался крупнейший рынок города.

На
читать дальшеуменьшить

площади Фигейра вас ждет знакомство с интерьерами старейшего кафе Лиссабона и дегустация рождественского пирога.

В маленьком кафе с португальскими сладостями услышите историю о принцессе-монахине и попробуете три традиционных пирожных.

Прогулка завершится у легендарной кондитерской, где вы узнаете о старинных рецептах и современных технологиях

4
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍰 Узнать кулинарные секреты Лиссабона
  • 🎂 Попробовать традиционные португальские пирожные
  • ☕ Посетить исторические кафе города
  • 📜 Узнать о влиянии Португалии на мировую гастрономию
  • 🏰 Посетить живописные руины монастыря Карму
Сладкие секреты Лиссабона
Сладкие секреты Лиссабона
Сладкие секреты Лиссабона

Что можно увидеть

  • Площадь Россиу
  • Площадь Фигейра
  • Монастырь Карму
  • Маленькая церковь ордена лиссабонских кондитеров

Описание экскурсии

Кулинарные истории в сердце Лиссабона

Наша сладкая прогулка начнется с площади Россиу, где в Средние века располагался крупнейший рынок Лиссабона. На площади Фигейра оценим витрину и интерьеры старейшего лиссабонского кафе, в котором придумали главный рождественский пирог Португалии. Неподалеку отведаем вкуснейшие,по мнению местных, паштейш-де-ната. У самой маленькой церкви города, принадлежавшей ордену лиссабонских кондитеров, я расскажу об обрядах и ритуалах, которые здесь проводились. А после поднимемся на холм к живописным руинам монастыря Карму и обсудим, как в эпоху Великих географических открытий Португалия повлияла на гастрономию Индии, Бразилии, Китая и даже Японии.

Португальские пирожные — разведать и попробовать!

Мы заглянем в маленькое кафе с португальскими сладостями: здесь вы услышите историю о принцессе-монахине, драконьей крови и сицилийских пиратах, а еще попробуете 3 традиционных пирожных. После спустимся к улице, где расположилась легендарная лиссабонская кондитерская. Десятки видов конфет, пирожных, засахаренных фруктов — о чем еще может мечтать сладкоежка? Я объясню, как кондитеры сочетают старинные рецепты с новыми технологиями, какие сладости выходят из моды, а какие — всегда актуальны.

🍰 Местные сладости действительно очень сладкие — недаром в Средневековье Португалия держала монополию на производство сахара в Европе. Но не переживайте о калориях: мы потратим их тут же, на извилистых и крутых холмах улочек Лиссабона.

Организационные детали

Дегустация пирожных не включена в стоимость экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€80
Дети до 14 лет€65
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Россиу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 167 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году. Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
Нина
Ирина не только познакомила нас с фирменными сладостями Лиссабона, но и заинтересовала историей города и посоветовала, в какие примечательные места сто́ит сходить. Очень рекомендую экскурсию всем, кто хочет приятно и вкусно познакомиться с прекрасной столицей Португалии:)
Вам был полезен этот отзыв?
V
Остался крайне неприятный осадок от встречи с Ириной. Впервые столкнулись с гидом, который мрачно и, практически, молча, сопровождает вас по улицам, не доброжелательно отвечает на вопросы, а потом обсуждает вас на своей открытой странице в соц. сети, поливая грязью. Единственная неприятная эмоция в сказочной Португалии!
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Добрый день, Виталий.

Я рада, что произошедшее не испортило общее впечатление о стране четырех дам, которые приняли участие в туре, а
читать дальшеуменьшить

Ваше участие ограничилось оформлением заказа.

Действительно, на своей личной странице в фейсбуке я написала пост о впечатлениях дня, и в том числе - об этой экскурсии. В тексте не было упомянуто ни одно имя участниц тура и не была дана ни одна моя личная оценка произошедшего. Перечислены только факты и события. В том числе, процитировано мнение участниц экскурсии относительно цвета кожи и интеллектуальных способностей местных жителей.

Хочу заметить, что это очень некомфортно - работать с людьми, которые выказывают неуважение к стране, которую они решили посетить, и ее жителям, одним из которых являюсь и я.

Однако, как профессионал, у которого есть обязательства перед клиентами и порталом-посредником, я провела экскурсию полностью. То, что случилось во время тура, безусловно, повлияло на темп моей речи, выбор тем для рассказа и общую атмосферу экскурсии - что и отражено в Вашем отзыве.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии на «Сладкие секреты Лиссабона»

Белень - пристань первооткрывателей
Пешая
2 часа
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Белень - пристань первооткрывателей
Погрузиться в историю Золотого века Португалии и открыть секрет пирожных паштейш-де-Белен
Начало: Возле Белемской башни (Torre de Belém)
Расписание: во вторник, среду и пятницу в 10:00 и 14:30, в четверг в 14:00, в субботу и воскресенье в 14:30
Завтра в 14:30
9 авг в 14:30
€27 за человека
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
На машине
6 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €370 за всё до 3 чел.
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Исследуйте Лиссабон через призму морских открытий, начиная с башни Белен и заканчивая дегустацией кофе и пирожных в кафе Морского музея
Начало: У башни Белен
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 11:00
9 авг в 12:00
€65 за человека
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Погрузитесь в мир португальской кухни, наслаждаясь бифаной, паштель-де-ната и портвейном. Узнайте их историю и ощутите дух Лиссабона
Начало: На площади Педру IV (Россиу)
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от €180 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне
от €170 за группу