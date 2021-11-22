Irina проводит ещё 2 экскурсии

Не только паштейш-де-Белень заслуживают внимания: на этой экскурсии по Лиссабону вы узнаете, чем еще гордятся португальские кондитеры. Прогулка начнется с площади Россиу, где в Средние века располагался крупнейший рынок города.На

площади Фигейра вас ждет знакомство с интерьерами старейшего кафе Лиссабона и дегустация рождественского пирога. В маленьком кафе с португальскими сладостями услышите историю о принцессе-монахине и попробуете три традиционных пирожных. Прогулка завершится у легендарной кондитерской, где вы узнаете о старинных рецептах и современных технологиях

Описание экскурсии

Кулинарные истории в сердце Лиссабона

Наша сладкая прогулка начнется с площади Россиу, где в Средние века располагался крупнейший рынок Лиссабона. На площади Фигейра оценим витрину и интерьеры старейшего лиссабонского кафе, в котором придумали главный рождественский пирог Португалии. Неподалеку отведаем вкуснейшие,по мнению местных, паштейш-де-ната. У самой маленькой церкви города, принадлежавшей ордену лиссабонских кондитеров, я расскажу об обрядах и ритуалах, которые здесь проводились. А после поднимемся на холм к живописным руинам монастыря Карму и обсудим, как в эпоху Великих географических открытий Португалия повлияла на гастрономию Индии, Бразилии, Китая и даже Японии.

Португальские пирожные — разведать и попробовать!

Мы заглянем в маленькое кафе с португальскими сладостями: здесь вы услышите историю о принцессе-монахине, драконьей крови и сицилийских пиратах, а еще попробуете 3 традиционных пирожных. После спустимся к улице, где расположилась легендарная лиссабонская кондитерская. Десятки видов конфет, пирожных, засахаренных фруктов — о чем еще может мечтать сладкоежка? Я объясню, как кондитеры сочетают старинные рецепты с новыми технологиями, какие сладости выходят из моды, а какие — всегда актуальны.

🍰 Местные сладости действительно очень сладкие — недаром в Средневековье Португалия держала монополию на производство сахара в Европе. Но не переживайте о калориях: мы потратим их тут же, на извилистых и крутых холмах улочек Лиссабона.

Организационные детали

Дегустация пирожных не включена в стоимость экскурсии.