Irina проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Сладкие секреты Лиссабона

Попробовать шедевры португальской выпечки и открыть культовые кондитерские города

Irina
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Irina – ваш гид
Не одними паштейш-де-Белень гордятся португальские кондитеры — и наше гастро-приключение вас в этом убедит! Мы пройдем по местам кулинарной славы Лиссабона, попробуем традиционные пирожные, которые обожают местные жители.

Обсудим средневековую выпечку и разберемся, почему архангел Михаил стал покровителем португальских кондитеров.
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Россиу
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Сладкие секреты Лиссабона
Сладкие секреты Лиссабона

Что вас ожидает

Кулинарные истории в сердце Лиссабона
Наша сладкая прогулка начнется с площади Россиу, где в Средние века располагался крупнейший рынок Лиссабона. На площади Фигейра оценим витрину и интерьеры старейшего лиссабонского кафе, в котором придумали главный рождественский пирог Португалии. Неподалеку отведаем вкуснейшие,по мнению местных, паштейш-де-ната. У самой маленькой церкви города, принадлежавшей ордену лиссабонских кондитеров, я расскажу об обрядах и ритуалах, которые здесь проводились. А после поднимемся на холм к живописным руинам монастыря Карму и обсудим, как в эпоху Великих географических открытий Португалия повлияла на гастрономию Индии, Бразилии, Китая и даже Японии.

Португальские пирожные — разведать и попробовать!
Мы заглянем в маленькое кафе с португальскими сладостями: здесь вы услышите историю о принцессе-монахине, драконьей крови и сицилийских пиратах, а еще попробуете 3 традиционных пирожных. После спустимся к улице, где расположилась легендарная лиссабонская кондитерская. Десятки видов конфет, пирожных, засахаренных фруктов — о чем еще может мечтать сладкоежка? Я объясню, как кондитеры сочетают старинные рецепты с новыми технологиями, какие сладости выходят из моды, а какие — всегда актуальны.

🍰 Местные сладости действительно очень сладкие — недаром в Средневековье Португалия держала монополию на производство сахара в Европе. Но не переживайте о калориях: мы потратим их тут же, на извилистых и крутых холмах улочек Лиссабона.

Организационные детали

Дегустация 3 пирожных включена в стоимость тура.

Сладкие секреты Лиссабона
Сладкие секреты Лиссабона
Сладкие секреты Лиссабона
Сладкие секреты Лиссабона
Сладкие секреты Лиссабона
Сладкие секреты Лиссабона
Сладкие секреты Лиссабона
Сладкие секреты Лиссабона
Сладкие секреты Лиссабона
Сладкие секреты Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Россиу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году. Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, закончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зеленое вино и любознательных путешественников.
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Irina проводит ещё 2 экскурсии

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Вкусные истории ЛиссабонаВкусные истории ЛиссабонаВкусные истории Лиссабона
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Узнать о жизни, быте, культуре и традициях португальцев через рассказы о национальной гастрономии
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