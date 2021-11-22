Irina проводит ещё 2 экскурсии

Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, наслаждаясь рассказами о кулинарных традициях и дегустируя лучшие португальские сладости
Не только паштейш-де-Белень заслуживают внимания: на этой экскурсии по Лиссабону вы узнаете, чем еще гордятся португальские кондитеры. Прогулка начнется с площади Россиу, где в Средние века располагался крупнейший рынок города.
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площади Фигейра вас ждет знакомство с интерьерами старейшего кафе Лиссабона и дегустация рождественского пирога.
В маленьком кафе с португальскими сладостями услышите историю о принцессе-монахине и попробуете три традиционных пирожных.
Прогулка завершится у легендарной кондитерской, где вы узнаете о старинных рецептах и современных технологиях
📜 Узнать о влиянии Португалии на мировую гастрономию
🏰 Посетить живописные руины монастыря Карму
Что можно увидеть
Площадь Россиу
Площадь Фигейра
Монастырь Карму
Маленькая церковь ордена лиссабонских кондитеров
Описание экскурсии
Кулинарные истории в сердце Лиссабона
Наша сладкая прогулка начнется с площади Россиу, где в Средние века располагался крупнейший рынок Лиссабона. На площади Фигейра оценим витрину и интерьеры старейшего лиссабонского кафе, в котором придумали главный рождественский пирог Португалии. Неподалеку отведаем вкуснейшие,по мнению местных, паштейш-де-ната. У самой маленькой церкви города, принадлежавшей ордену лиссабонских кондитеров, я расскажу об обрядах и ритуалах, которые здесь проводились. А после поднимемся на холм к живописным руинам монастыря Карму и обсудим, как в эпоху Великих географических открытий Португалия повлияла на гастрономию Индии, Бразилии, Китая и даже Японии.
Португальские пирожные — разведать и попробовать!
Мы заглянем в маленькое кафе с португальскими сладостями: здесь вы услышите историю о принцессе-монахине, драконьей крови и сицилийских пиратах, а еще попробуете 3 традиционных пирожных. После спустимся к улице, где расположилась легендарная лиссабонская кондитерская. Десятки видов конфет, пирожных, засахаренных фруктов — о чем еще может мечтать сладкоежка? Я объясню, как кондитеры сочетают старинные рецепты с новыми технологиями, какие сладости выходят из моды, а какие — всегда актуальны.
🍰 Местные сладости действительно очень сладкие — недаром в Средневековье Португалия держала монополию на производство сахара в Европе. Но не переживайте о калориях: мы потратим их тут же, на извилистых и крутых холмах улочек Лиссабона.
Организационные детали
Дегустация пирожных не включена в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€80
Дети до 14 лет
€65
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Россиу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 167 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году.
Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нина
Ирина не только познакомила нас с фирменными сладостями Лиссабона, но и заинтересовала историей города и посоветовала, в какие примечательные места сто́ит сходить. Очень рекомендую экскурсию всем, кто хочет приятно и вкусно познакомиться с прекрасной столицей Португалии:)
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V
Vitali
Остался крайне неприятный осадок от встречи с Ириной. Впервые столкнулись с гидом, который мрачно и, практически, молча, сопровождает вас по улицам, не доброжелательно отвечает на вопросы, а потом обсуждает вас на своей открытой странице в соц. сети, поливая грязью. Единственная неприятная эмоция в сказочной Португалии!
Ирина
Ответ организатора:
Добрый день, Виталий.
Я рада, что произошедшее не испортило общее впечатление о стране четырех дам, которые приняли участие в туре, а читать дальшеуменьшить
Ваше участие ограничилось оформлением заказа.
Действительно, на своей личной странице в фейсбуке я написала пост о впечатлениях дня, и в том числе - об этой экскурсии. В тексте не было упомянуто ни одно имя участниц тура и не была дана ни одна моя личная оценка произошедшего. Перечислены только факты и события. В том числе, процитировано мнение участниц экскурсии относительно цвета кожи и интеллектуальных способностей местных жителей.
Хочу заметить, что это очень некомфортно - работать с людьми, которые выказывают неуважение к стране, которую они решили посетить, и ее жителям, одним из которых являюсь и я.
Однако, как профессионал, у которого есть обязательства перед клиентами и порталом-посредником, я провела экскурсию полностью. То, что случилось во время тура, безусловно, повлияло на темп моей речи, выбор тем для рассказа и общую атмосферу экскурсии - что и отражено в Вашем отзыве.