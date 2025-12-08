Мои заказы

Серф-тур в Португалию: Все Включено

Вы когда-нибудь мечтали попробовать сёрфинг
Описание тура

Вы когда-нибудь мечтали попробовать сёрфинг? Побывать в аутентичной Португалии или спеть свою любимую песню у костра в пустыне под звездным небом?

Мы воплотим вашу мечту в реальность!

Уникальный проект сёрф-лагерей для взрослых в Марокко, Португалии и на Шри-Ланке. Мы влюбляем в сёрфинг, объединяем людей и создаем воспоминания на всю жизнь!

С нами вы научитесь серфингу с 0, познакомитесь с культурой страны, займётесь йогой и дыхательными практиками на берегу океана, будете петь песни под гитару, а также вас ждут тимбилдинги и игры, прямо как в детском лагере.

Наша миссия:

Делать наших клиентов счастливыми. Создавать безопасную, комфортную и дружескую атмосферу в турах, позволяя каждому участнику быть самим собой - настоящим!

Наши преимущества:

-Мы всегда на 100% честны с нашими клиентами

-Мы служим нашим клиентам

-Мы любим и принимаем каждого участника таким, какой он есть

-Мы быстро и грамотно решаем форс-мажорные обстоятельства

-Мы пропагандируем здоровый образ жизни, спорт, путешествия, творчество, свободу, дружбу, баланс духовного и материального

-Мы проводим игры, упражнения и тренинги для развития в человеке творческих, командных и лидерских качеств

Погнали с нами!

Программа тура по дням

1 день

Португалия, встречай

14:15 - Прилёт в Лиссабон

15:00 - Арендуем машины и выдвигаемся в дом

17:30 - Прибытие в кемп

18:30 - Ужин

20:00 - Вечер знакомств

2 день

Мама, как я так долго жил/а без серфинга?

08:00 - Спортивная зарядка

09:00 - Завтрак

09:45 - Выезд на сёрфинг

10:30 - Урок сёрфинга инструктором

12:30 - Свободный сёрфинг

14:00 - Обед

17:00 - Возвращение в кемп

18:00 - Гриль-парти

20:00 - Вечерние посиделки/Тимбилдинг

3 день

Йога, серфинг, остров Берленга

07:40 - Утренняя йога

09:00 - Завтрак

10:00 - Выезд на сёрфинг

10:30 - Урок сёрфинга с инструктором

12:30 - Обед

14:30 - Прогулка на парусном катамаране до острова Берленга

19:00 - Возвращение в Пенише

19:30 - Ужин

21:00 - Возвращение в кемп

4 день

Марфа, гриль-пати

07:00 - Спортивная зарядка

08:00 - Завтрак

09:00 - Выезд в Марфа

12:30 - Обед

19:00 - Возвращение в кемп

19:30 - Гриль-пати

21:00 - Вечерние посиделки/Тимбилдинг

5 день

Серфинг, Обидуш, тимбилдинг

08:00 - Спортивная зарядка

09:00 - Завтрак

10:00 - Выезд на сёрфинг

10:30 - Урок сёрфинга с инструктором

12:30-13:30 - Свободный сёрфинг

14:00 - Обед

15:00 - Возвращение в кемп

15:45 - Выезд в крепость Обидуш

16:30 - Осмотр достопримечательностей

19:00 - Ужин

21:00 - Возвращение в кемп

21:30 - Вечерние посиделки/Тимбилдинг

6 день

Йога, серфинг, сады Будды

07:40 - Утренняя йога

09:00 - Завтрак

10:00 - Выезд на сёрфинг

10:30 - Урок сёрфинга с инструктором

12:30 - Свободный сёрфинг

14:00 - Обед

14:30 - Возвращение в кемп

15:00 - Выезд в сады Будды

20:00 - Ужин

21:00 - Вечерние посиделки/Тимбилдинг

7 день

Лиссабон, океанариум, afterparty

09:00 - Завтрак

10:00 - Check-out

11:30 -12:30 - Свободное время в Лиссабоне

12:00 - 15:00 - Посещение океанариума

15:15 - Обед

17:00 - 20:00 - Обзорная экскурсия по городу

21:00 - Afterparty в португальских барах

8 день

Отъезд домой

04:00 - Прибытие в аэропорт

06:10 - Вылет из Лиссабона

Варианты проживания

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Насыщенная программа впечатлений: Круиз на остров Берленга, Поездка в сады Будды, Экскурсия по Лиссабону, Поездка в Обидуш
  • Медитации, йога и церемонии на познание себя
  • Командные игры и тимбилдинги
  • Проживание в большом частном доме
  • Завтрак
  • Обучение с 0 с инструктором
  • Cёрфинг два раза в день
  • Инструктор и снаряжение
  • Помощь с подбором авиабилетов
  • Возможность оплаты частями
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
Пожелания к путешественнику

Напишите нам даты поездки, и мы поможем подобрать самые выгодные билеты из вашего города

Визы

Напишите нам, и мы подскажем какая виза нужна в вашем случае

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Pavel
Pavel — Тревел-эксперт
Предприниматель, путешественник и духовный искатель. Организовал более 25 серф-туров в Марокко, Португалию и на Шри-Ланку, объединяя людей вокруг волн, свободы и приключений. Знаю как влюбить вас в серфинг даже если вы новичок, создать в туре дружескую атмосферу лагеря для взрослых, позволяя каждому быть собой и погрузить вас в культуру страны так, чтобы вы запомнили путешествие на всю жизнь!

