Описание тура

Вы когда-нибудь мечтали попробовать сёрфинг? Побывать в аутентичной Португалии или спеть свою любимую песню у костра в пустыне под звездным небом?

Мы воплотим вашу мечту в реальность!

Уникальный проект сёрф-лагерей для взрослых в Марокко, Португалии и на Шри-Ланке. Мы влюбляем в сёрфинг, объединяем людей и создаем воспоминания на всю жизнь!

С нами вы научитесь серфингу с 0, познакомитесь с культурой страны, займётесь йогой и дыхательными практиками на берегу океана, будете петь песни под гитару, а также вас ждут тимбилдинги и игры, прямо как в детском лагере.

Наша миссия:

Делать наших клиентов счастливыми. Создавать безопасную, комфортную и дружескую атмосферу в турах, позволяя каждому участнику быть самим собой - настоящим!

Наши преимущества:

-Мы всегда на 100% честны с нашими клиентами

-Мы служим нашим клиентам

-Мы любим и принимаем каждого участника таким, какой он есть

-Мы быстро и грамотно решаем форс-мажорные обстоятельства

-Мы пропагандируем здоровый образ жизни, спорт, путешествия, творчество, свободу, дружбу, баланс духовного и материального

-Мы проводим игры, упражнения и тренинги для развития в человеке творческих, командных и лидерских качеств

Погнали с нами!