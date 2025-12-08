Описание тура
Вы когда-нибудь мечтали попробовать сёрфинг? Побывать в аутентичной Португалии или спеть свою любимую песню у костра в пустыне под звездным небом?
Мы воплотим вашу мечту в реальность!
Уникальный проект сёрф-лагерей для взрослых в Марокко, Португалии и на Шри-Ланке. Мы влюбляем в сёрфинг, объединяем людей и создаем воспоминания на всю жизнь!
С нами вы научитесь серфингу с 0, познакомитесь с культурой страны, займётесь йогой и дыхательными практиками на берегу океана, будете петь песни под гитару, а также вас ждут тимбилдинги и игры, прямо как в детском лагере.
Наша миссия:
Делать наших клиентов счастливыми. Создавать безопасную, комфортную и дружескую атмосферу в турах, позволяя каждому участнику быть самим собой - настоящим!
Наши преимущества:
-Мы всегда на 100% честны с нашими клиентами
-Мы служим нашим клиентам
-Мы любим и принимаем каждого участника таким, какой он есть
-Мы быстро и грамотно решаем форс-мажорные обстоятельства
-Мы пропагандируем здоровый образ жизни, спорт, путешествия, творчество, свободу, дружбу, баланс духовного и материального
-Мы проводим игры, упражнения и тренинги для развития в человеке творческих, командных и лидерских качеств
Погнали с нами!
Программа тура по дням
Португалия, встречай
14:15 - Прилёт в Лиссабон
15:00 - Арендуем машины и выдвигаемся в дом
17:30 - Прибытие в кемп
18:30 - Ужин
20:00 - Вечер знакомств
Мама, как я так долго жил/а без серфинга?
08:00 - Спортивная зарядка
09:00 - Завтрак
09:45 - Выезд на сёрфинг
10:30 - Урок сёрфинга инструктором
12:30 - Свободный сёрфинг
14:00 - Обед
17:00 - Возвращение в кемп
18:00 - Гриль-парти
20:00 - Вечерние посиделки/Тимбилдинг
Йога, серфинг, остров Берленга
07:40 - Утренняя йога
09:00 - Завтрак
10:00 - Выезд на сёрфинг
10:30 - Урок сёрфинга с инструктором
12:30 - Обед
14:30 - Прогулка на парусном катамаране до острова Берленга
19:00 - Возвращение в Пенише
19:30 - Ужин
21:00 - Возвращение в кемп
Марфа, гриль-пати
07:00 - Спортивная зарядка
08:00 - Завтрак
09:00 - Выезд в Марфа
12:30 - Обед
19:00 - Возвращение в кемп
19:30 - Гриль-пати
21:00 - Вечерние посиделки/Тимбилдинг
Серфинг, Обидуш, тимбилдинг
08:00 - Спортивная зарядка
09:00 - Завтрак
10:00 - Выезд на сёрфинг
10:30 - Урок сёрфинга с инструктором
12:30-13:30 - Свободный сёрфинг
14:00 - Обед
15:00 - Возвращение в кемп
15:45 - Выезд в крепость Обидуш
16:30 - Осмотр достопримечательностей
19:00 - Ужин
21:00 - Возвращение в кемп
21:30 - Вечерние посиделки/Тимбилдинг
Йога, серфинг, сады Будды
07:40 - Утренняя йога
09:00 - Завтрак
10:00 - Выезд на сёрфинг
10:30 - Урок сёрфинга с инструктором
12:30 - Свободный сёрфинг
14:00 - Обед
14:30 - Возвращение в кемп
15:00 - Выезд в сады Будды
20:00 - Ужин
21:00 - Вечерние посиделки/Тимбилдинг
Лиссабон, океанариум, afterparty
09:00 - Завтрак
10:00 - Check-out
11:30 -12:30 - Свободное время в Лиссабоне
12:00 - 15:00 - Посещение океанариума
15:15 - Обед
17:00 - 20:00 - Обзорная экскурсия по городу
21:00 - Afterparty в португальских барах
Отъезд домой
04:00 - Прибытие в аэропорт
06:10 - Вылет из Лиссабона
Варианты проживания
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Насыщенная программа впечатлений: Круиз на остров Берленга, Поездка в сады Будды, Экскурсия по Лиссабону, Поездка в Обидуш
- Медитации, йога и церемонии на познание себя
- Командные игры и тимбилдинги
- Проживание в большом частном доме
- Завтрак
- Обучение с 0 с инструктором
- Cёрфинг два раза в день
- Инструктор и снаряжение
- Помощь с подбором авиабилетов
- Возможность оплаты частями
Что не входит в цену
- Авиабилеты
Пожелания к путешественнику
Напишите нам даты поездки, и мы поможем подобрать самые выгодные билеты из вашего города
Визы
Напишите нам, и мы подскажем какая виза нужна в вашем случае