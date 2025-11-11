Первый день мы посвятим исследованию ключевых районов Лиссабона. Сначала познакомимся с историческим центром города и поднимемся на главные смотровые площадки, откуда открываются захватывающие виды на улицы столицы и воды реки Тежу.

Далее прогуляемся по району Шиаду — культурному ядру Лиссабона. После обеда на набережной отправимся в район Белен — символ морского величия Португалии. Осмотрим монастырь Жеронимуш, элегантную башню Белен и монумент Первооткрывателям, олицетворяющий эпоху великих географических открытий.

Завершим день чашкой ароматного кофе и свежими пастел-де-ната в культовой кондитерской, ставшей визитной карточкой Лиссабона.