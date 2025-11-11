По Португалии в своей компании: Лиссабон, Синтра, Аррабида и Азейтау
Увидеть, как создают плитки азулежу, пройтись по загадочному поместью и постоять на мысе Рока
Окунитесь в магию Португалии! Всего за 3 ярких дня я познакомлю вас с разными районами столицы, погружу в волшебную атмосферу Синтры и отвезу в неочевидные локации страны, поражающие нетронутой и читать дальше
живописной природой.
Мы заглянем на колоритный рынок, который славится изобилием свежих морепродуктов, редких сортов сыра и экзотических фруктов. Побываем в местечке, известном своими винодельческими традициями и художественной керамикой.
Посетим мануфактуру по производству аутентичной португальской плитки, где вы увидите, как рождаются настоящие шедевры ручной работы.
Наш маршрут соединяет культурное наследие, завораживающие виды и гастрономические удовольствия, а также сохраняет идеальный баланс между энергией городских прогулок и умиротворением первозданных ландшафтов. Эта поездка запомнится вам как полная вдохновения и лёгкости.
Первый день мы посвятим исследованию ключевых районов Лиссабона. Сначала познакомимся с историческим центром города и поднимемся на главные смотровые площадки, откуда открываются захватывающие виды на улицы столицы и воды реки Тежу.
Далее прогуляемся по району Шиаду — культурному ядру Лиссабона. После обеда на набережной отправимся в район Белен — символ морского величия Португалии. Осмотрим монастырь Жеронимуш, элегантную башню Белен и монумент Первооткрывателям, олицетворяющий эпоху великих географических открытий.
Завершим день чашкой ароматного кофе и свежими пастел-де-ната в культовой кондитерской, ставшей визитной карточкой Лиссабона.
2 день
Синтра, таинственное поместье и мыс Рока
Утром мы направимся в Синтру — город, будто сошедший со страниц волшебной сказки. Наш маршрут начнётся с посещения Пена — эксцентричного и яркого дворца, возвышающегося над лесами и склонами гор.
После обеда нас ждёт Кинта да Регалейра — загадочное поместье, скрывающее тайны алхимии и масонства. Мы спустимся в мистический колодец Посвящения, пройдём по скрытым галереям и прогуляемся по тенистым аллеям садов.
Далее — мыс Рока, крайняя западная точка континентальной Европы. Здесь, у подножия 140-метровой скалы, где заканчивается суша и начинается бескрайний Атлантический океан, мы увидим одни из самых завораживающих пейзажей на всём побережье.
Финальный день посвятим неочевидным, но ярким локациям. Начнём с посещения одного из самых колоритных рынков страны, который славится изобилием свежих морепродуктов, редких сортов сыра и экзотических фруктов. Затем отправимся к бухтам и скалам заповедника Аррабида — региону с живописными панорамами и лазурными заливами.
Продолжим отдых в одной из настоящих «ташк» — простых, но атмосферных местных тавернах, где попробуем свежую рыбу и жареную каракатицу — фирменное блюдо региона Сетубал. После обеда отправимся в Азейтау — место, известное своими винодельческими традициями и художественной керамикой. Здесь нас ждёт дегустация местных вин, а затем — визит на мануфактуру по производству аутентичной португальской плитки азулежу, где мы увидим, как рождаются настоящие шедевры ручной работы.
Все транспортные расходы (топливо, платные дороги, парковки)
Услуги водителя/гида
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Лиссабона и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты
Дегустации
Проведение тура возможно и для большего числа участников (до 10 человек). В этом случае стоимость тура составит €1548 за группу
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиссабон, время и место по договорённости
Завершение: Лиссабон или другая удобная вам локация по пути, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 32 туристов
Я фотограф в Португалии. Предлагаю профессиональные фотосессии и фотопрогулки, чтобы сохранить ваши воспоминания о путешествии в красивых и живых кадрах.
С экскурсиями вам помогут мои коллеги — команда проверенных гидов с многолетним опытом. Это специалисты, которым доверяют сотни путешественников каждый год. Они проведут вас по самым интересным маршрутам и покажут Португалию с неожиданной стороны.