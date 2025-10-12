Встречаемся и начинаем знакомство с Лиссабоном. Прогуляемся до Алфаму — старейшей части города, где узкие извилистые улочки хранят память о мавританском прошлом, а в уютных ресторанчиках звучат традиционные фаду. Мы увидим Кафедральный собор Се, крепость Святого Георгия, знаменитые жёлтые трамваи и посетим смотровые площадки, откуда открываются живописные виды.

Далее отправимся в Байшу — район, который был восстановлен после землетрясения 1755 года. Посмотрим на площадь Росиу, Триумфальную арку и площадь Коммерции — главные символы столицы. Продолжим прогулку по элегантному Шиаду, знаменитому историческими театрами, магазинами, богемными кафе и книжными лавками. Заглянем в Байрру-Алту — оживлённый квартал, который днём привлекает атмосферой старины, а вечером превращается в центр ночной жизни.

За обедом в аутентичном ресторане вы попробуете традиционную кухню (за доплату). Вечером, при желании, можно заглянуть в фаду-ресторан или квартал баров и клубов, чтобы увидеть, как оживает Лиссабон по ночам.