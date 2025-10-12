Мои заказы

Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана

Постоять на мысе Рока, увидеть яркий дворец Пена и узнать, почему Обидуш называют «городом королев»
Всего за несколько дней вы увидите захватывающие места страны! Мы погуляем по лабиринту улочек Алфамы, посмотрим на величественную крепость Святого Георгия и залитую солнцем площадь Коммерции в центре Лиссабона.

Заглянем в
читать дальше

сказочную Синтру, где вас ждут загадочная усадьба Регалейра с подземными ходами масонов и ослепительный дворец Пена. Почувствуем силу Атлантики на суровом мысе Рока и прогуляемся по элегантному курорту Кашкайш.

В средневековом Обидуше попробуем знаменитую вишнёвку, в Назаре полюбуемся пляжами, где рождаются самые высокие в мире волны, а в Фатиме ощутим особую атмосферу места, где, по легенде, произошло чудо. Присоединяйтесь!

5
2 отзыва
Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

С собой возьмите удобную обувь, фотоаппарат, солнцезащитный крем, одежду по сезону (мы подскажем) и хорошее настроение:)

Проживание. В отелях Turim Portugal, Fenix Portugal или аналогичных. Размещение 2-местное.

  • Если вы путешествуете один/одна и не против разделить комнату со спутником, мы будем искать для вас пару для подселения в номер. Если пару найти не удастся, необходимо будет оплатить 1-местное размещение.

Возможно бронирование тура без проживания, в этом случае его стоимость составит €460.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com и представлены для примера

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Все переезды осуществляются на комфортабельном транспорте Mersedes Sprinter и Mercedes Vito с профессиональным водителем.

Возраст участников. Без ограничений.

Виза. Гражданам России требуется шенгенская виза.

Уровень сложности. Тур рассчитан на людей с любым уровнем подготовки. Программа включает пешие прогулки и осмотр достопримечательностей.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство с Лиссабоном

Встречаемся и начинаем знакомство с Лиссабоном. Прогуляемся до Алфаму — старейшей части города, где узкие извилистые улочки хранят память о мавританском прошлом, а в уютных ресторанчиках звучат традиционные фаду. Мы увидим Кафедральный собор Се, крепость Святого Георгия, знаменитые жёлтые трамваи и посетим смотровые площадки, откуда открываются живописные виды.

Далее отправимся в Байшу — район, который был восстановлен после землетрясения 1755 года. Посмотрим на площадь Росиу, Триумфальную арку и площадь Коммерции — главные символы столицы. Продолжим прогулку по элегантному Шиаду, знаменитому историческими театрами, магазинами, богемными кафе и книжными лавками. Заглянем в Байрру-Алту — оживлённый квартал, который днём привлекает атмосферой старины, а вечером превращается в центр ночной жизни.

За обедом в аутентичном ресторане вы попробуете традиционную кухню (за доплату). Вечером, при желании, можно заглянуть в фаду-ресторан или квартал баров и клубов, чтобы увидеть, как оживает Лиссабон по ночам.

Встреча и знакомство с ЛиссабономВстреча и знакомство с ЛиссабономВстреча и знакомство с ЛиссабономВстреча и знакомство с ЛиссабономВстреча и знакомство с ЛиссабономВстреча и знакомство с Лиссабоном
2 день

Синтра, Кашкайш и мыс Рока - сказка и величие природы

В этот день вас ждёт экскурсия по живописным уголкам Португалии. Первая остановка — Синтра, город-дворец, где причудливая архитектура сливается с мистической атмосферой. Здесь мы прогуляемся по историческому центру у Национального дворца, откроем тайны усадьбы Регалейра с её загадочными гротами, подземными ходами и символикой масонов и тамплиеров. Посетим дворец Пена — яркий, эклектичный, окружённый садами с редкими растениями.

После обеда проедем по побережью Лиссабонской Ривьеры, делая остановки в Кашкайше — элегантном курортном городе, у скального образования Пасть Дьявола, где бушуют океанские волны, и на пляже Гиншу, популярном среди сёрферов.

Побываем на мысе Рока — крайней западной точке Европы, где мощь Атлантики ощущается особенно сильно. Затем вернёмся в Лиссабон.

Синтра, Кашкайш и мыс Рока - сказка и величие природыСинтра, Кашкайш и мыс Рока - сказка и величие природыСинтра, Кашкайш и мыс Рока - сказка и величие природыСинтра, Кашкайш и мыс Рока - сказка и величие природыСинтра, Кашкайш и мыс Рока - сказка и величие природыСинтра, Кашкайш и мыс Рока - сказка и величие природыСинтра, Кашкайш и мыс Рока - сказка и величие природыСинтра, Кашкайш и мыс Рока - сказка и величие природы
3 день

Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья, Фатима

Сегодняшний день наполним историей, культурой и духом паломничества. Начнём с Обидуша — средневекового городка с белоснежными домами, окружённого крепостной стеной. Здесь попробуем местный ликёр в шоколадных рюмках и узнаем, почему Обидуш называют «городом королев».

Затем отправимся в Назаре, известный самыми высокими в мире волнами. Поднимемся на холм, где находятся церковь и часовня Богоматери Назаре. Я расскажу вам, как они связаны с легендой о Чёрной Мадонне.

В Алкобасе посетим аббатство Санта-Мария де Алкобаса, одно из самых значимых готических сооружений страны, включённое в список ЮНЕСКО. Следующая остановка — Баталья, где расположен монастырь Санта-Мария да Виктория, возведённый в честь победы над кастильцами в 1385 году. Великолепная каменная резьба и королевские усыпальницы делают это место настоящим шедевром.

Побываем в Фатиме — крупнейшем центре паломничества в Португалии. Здесь в 1917 году троим детям явилась Дева Мария, что сделало город святыней для католиков всего мира. После — возвращение в Лиссабон (в некоторые дни — на комфортабельном рейсовом автобусе).

Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья, ФатимаОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья, ФатимаОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья, ФатимаОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья, ФатимаОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья, ФатимаОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья, ФатимаОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья, ФатимаОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья, ФатимаОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья, ФатимаОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья, Фатима

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
С проживанием€615
Без проживания€460
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта в 1-й день
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Все переезды по программе
  • Экскурсии по маршруту
  • Дегустация национальных сладостей и ликёра
  • Дегустация вишнёвки в шоколадных рюмочках
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Лиссабона и обратно
  • Обратный трансфер в аэропорт
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Туристический налог в отелях
  • Входные билеты в музеи ~ €20 (по желанию)
  • 1-местное проживание - около €150 (зависит от месяца)
  • Личные расходы (дополнительные экскурсии, сувениры и т. д.)
  • Внимание: при выборе варианта без включённого проживания стоимость тура составит €460
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённости
Завершение: Лиссабон, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 4027 туристов
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают
читать дальше

понять и почувствовать страну по-настоящему. Работаю в команде с несколькими коллегами — профессиональными гидами. За качество экскурсий команды ручаюсь как за качество своей работы. Мы гарантируем профессионализм и интересные, познавательные, увлекательные экскурсии.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елена
Елена
12 окт 2025
Спасибо организатору Юле и экскурсоводу Татьяне за прекрасный тур по Португалии! Сказочная Португалия влюбила в себя с первого взгляда! Все организовано на высшем уровне, а от гида зависит, насколько туристу понравится страна! Юлии и Татьяне это удалось! Я обязательно вернусь! Благодарю!
Е
Елена
10 сен 2025
Мы были с моей подругой на этой прекрасной экскурсии! Очень внимательные, заботливые и компетентные гиды, особенно хочу отметить Наталью- высокий уровень профессионализма! Нас очаровали замки! Все пункты экскурсионной программы были соблюдены полностью! Спасибо организаторам нашей замечательной поездки!

Тур входит в следующие категории Лиссабона

Похожие туры из Лиссабона

Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии» только для вас
На машине
8 дней
6 отзывов
Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии» только для вас
Увидеть рыцарские замки, побывать на самой западной точке Европы и посетить малоизвестные места
Начало: Аэропорт Лиссабона, время по договорённости
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€750 за человека
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
На машине
На гондоле
7 дней
1 отзыв
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
16 ноя в 08:00
7 дек в 08:00
€1499 за человека
Золотой треугольник Португалии за выходные с мини-группой
На машине
3 дня
Золотой треугольник Португалии за выходные с мини-группой
Изучить Лиссабон, Синтру, Сетубал, доехать к мысу Рока и курортам, увидеть дворцы Пена и Регалейра
Начало: Лиссабон, точное место и время по договорённости
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
€444 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Лиссабоне
Все туры из Лиссабона