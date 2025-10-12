Заглянем в
Описание тура
Организационные детали
С собой возьмите удобную обувь, фотоаппарат, солнцезащитный крем, одежду по сезону (мы подскажем) и хорошее настроение:)
Проживание. В отелях Turim Portugal, Fenix Portugal или аналогичных. Размещение 2-местное.
- Если вы путешествуете один/одна и не против разделить комнату со спутником, мы будем искать для вас пару для подселения в номер. Если пару найти не удастся, необходимо будет оплатить 1-местное размещение.
Возможно бронирование тура без проживания, в этом случае его стоимость составит €460.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com и представлены для примера
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Все переезды осуществляются на комфортабельном транспорте Mersedes Sprinter и Mercedes Vito с профессиональным водителем.
Возраст участников. Без ограничений.
Виза. Гражданам России требуется шенгенская виза.
Уровень сложности. Тур рассчитан на людей с любым уровнем подготовки. Программа включает пешие прогулки и осмотр достопримечательностей.
Программа тура по дням
Встреча и знакомство с Лиссабоном
Встречаемся и начинаем знакомство с Лиссабоном. Прогуляемся до Алфаму — старейшей части города, где узкие извилистые улочки хранят память о мавританском прошлом, а в уютных ресторанчиках звучат традиционные фаду. Мы увидим Кафедральный собор Се, крепость Святого Георгия, знаменитые жёлтые трамваи и посетим смотровые площадки, откуда открываются живописные виды.
Далее отправимся в Байшу — район, который был восстановлен после землетрясения 1755 года. Посмотрим на площадь Росиу, Триумфальную арку и площадь Коммерции — главные символы столицы. Продолжим прогулку по элегантному Шиаду, знаменитому историческими театрами, магазинами, богемными кафе и книжными лавками. Заглянем в Байрру-Алту — оживлённый квартал, который днём привлекает атмосферой старины, а вечером превращается в центр ночной жизни.
За обедом в аутентичном ресторане вы попробуете традиционную кухню (за доплату). Вечером, при желании, можно заглянуть в фаду-ресторан или квартал баров и клубов, чтобы увидеть, как оживает Лиссабон по ночам.
Синтра, Кашкайш и мыс Рока - сказка и величие природы
В этот день вас ждёт экскурсия по живописным уголкам Португалии. Первая остановка — Синтра, город-дворец, где причудливая архитектура сливается с мистической атмосферой. Здесь мы прогуляемся по историческому центру у Национального дворца, откроем тайны усадьбы Регалейра с её загадочными гротами, подземными ходами и символикой масонов и тамплиеров. Посетим дворец Пена — яркий, эклектичный, окружённый садами с редкими растениями.
После обеда проедем по побережью Лиссабонской Ривьеры, делая остановки в Кашкайше — элегантном курортном городе, у скального образования Пасть Дьявола, где бушуют океанские волны, и на пляже Гиншу, популярном среди сёрферов.
Побываем на мысе Рока — крайней западной точке Европы, где мощь Атлантики ощущается особенно сильно. Затем вернёмся в Лиссабон.
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья, Фатима
Сегодняшний день наполним историей, культурой и духом паломничества. Начнём с Обидуша — средневекового городка с белоснежными домами, окружённого крепостной стеной. Здесь попробуем местный ликёр в шоколадных рюмках и узнаем, почему Обидуш называют «городом королев».
Затем отправимся в Назаре, известный самыми высокими в мире волнами. Поднимемся на холм, где находятся церковь и часовня Богоматери Назаре. Я расскажу вам, как они связаны с легендой о Чёрной Мадонне.
В Алкобасе посетим аббатство Санта-Мария де Алкобаса, одно из самых значимых готических сооружений страны, включённое в список ЮНЕСКО. Следующая остановка — Баталья, где расположен монастырь Санта-Мария да Виктория, возведённый в честь победы над кастильцами в 1385 году. Великолепная каменная резьба и королевские усыпальницы делают это место настоящим шедевром.
Побываем в Фатиме — крупнейшем центре паломничества в Португалии. Здесь в 1917 году троим детям явилась Дева Мария, что сделало город святыней для католиков всего мира. После — возвращение в Лиссабон (в некоторые дни — на комфортабельном рейсовом автобусе).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|С проживанием
|€615
|Без проживания
|€460
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из аэропорта в 1-й день
- Услуги профессионального экскурсовода
- Все переезды по программе
- Экскурсии по маршруту
- Дегустация национальных сладостей и ликёра
- Дегустация вишнёвки в шоколадных рюмочках
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Лиссабона и обратно
- Обратный трансфер в аэропорт
- Обеды и ужины
- Виза
- Туристический налог в отелях
- Входные билеты в музеи ~ €20 (по желанию)
- 1-местное проживание - около €150 (зависит от месяца)
- Личные расходы (дополнительные экскурсии, сувениры и т. д.)
- Внимание: при выборе варианта без включённого проживания стоимость тура составит €460