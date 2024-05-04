Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии»
Авторский тур в Лиссабоне

Увидеть рыцарские замки, побывать на самой западной точке Европы и посетить малоизвестные места

Проедем от Лиссабона на север страны к Порту, Браге и Гимарайншу.

Вас ждёт великолепие рыцарских замков, потрясающие дворцы в стиле барокко, рококо и неоготики, рыбацкие поселения, где можно попробовать самые вкусные жареные сардины, и улочки старинных городков со звоном колоколов.

Вы увидите все «Семь чудес Португалии», в выборе которых приняли участие более 5 миллионов жителей страны! Насладитесь свежим бризом Атлантики с самой западной точки Европы, посетите город, в честь которого назван знаменитый алкогольный напиток, и колыбель нации. И всё это в индивидуальном путешествии на комфортабельном автомобиле.
Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии»
Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии»
Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии»
Ближайшие даты:
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
9
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€650
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Проживание в стоимость тура не входит. Сообщите мне о своих предпочтениях — я помогу подобрать и забронировать отель.

Проживание. Не включено в стоимость тура. Помогу подобрать и забронировать отель по вашим пожеланиям.

Питание. Оплачивается дополнительно. Порекомендую кафе и блюда. Вы сможете попробовать португальские вина, национальную кухню и местный десерт паштел-де-Белен.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Значимые районы Лиссабона

Встречу вас в аэропорту или другом месте города по договорённости. Сразу заедем в отель или немного позже — зависит от времени вашего прилёта.

Начнём тур с места, где родилась Португалия и Лиссабон — района Алфама и замка Святого Георгия. Прогуляемся по улочкам и послушаем фаду — мелодии португальского музыкального жанра. Спустимся в район Байшу и посетим центральную площадь страны. Остановимся в одном из традиционных ресторанчиков на обед (с доплатой). Затем продолжим гулять по Лиссабону — увидим площадь Россио, поднимемся на знаменитом лифте Португалии в район Байрру-Алту, что буквально означает «высокий район», рассмотрим Церковь ду Карму, выполненную в стиле барокко и рококо и построенную Орденом кармелитов. Вечер проведём в самом богемной, культурном и поэтическом районе города — Шиаду. Здесь находятся красивейшие площади и изысканные фасады из традиционного португальского азулежу (расписанная глиняная плитка).

Значимые районы ЛиссабонаЗначимые районы ЛиссабонаЗначимые районы ЛиссабонаЗначимые районы ЛиссабонаЗначимые районы ЛиссабонаЗначимые районы ЛиссабонаЗначимые районы ЛиссабонаЗначимые районы Лиссабона
2 день

Достопримечательности района Белем и замок Обидуш

Сегодня познакомимся с районом Белем — местом, откуда португальские мореплаватели отправлялись за своими открытиями. Это же и самый музейный район, где находится монастырь Жеронимуш, охраняемый ЮНЕСКО, статуя Христос Царь, живописная набережная реки Тежу. В самой старой кондитерской Португалии попробуем местный десерт из слоёного теста с заварным кремом — паштел-де-Белен.

Во второй половине дня переезжаем в Алкобасу. По пути посетим средневековый историко-архитектурный памятник, музей под открытым небом, который отнесён к «Семи чудесам Португалии» — город-крепость Обидуш.

Достопримечательности района Белем и замок ОбидушДостопримечательности района Белем и замок ОбидушДостопримечательности района Белем и замок ОбидушДостопримечательности района Белем и замок ОбидушДостопримечательности района Белем и замок Обидуш
3 день

Монастыри Алкобасы и Батальи, католическая мекка Фатима и город Назаре на берегу Атлантики

Алкобаса — маленький город, который знаменит величественным монастырём 12 века Санта-Мария де Алкобаса и легендой о любви короля Педру и красавицы Инес де Кастро, португальских Ромео и Джульетты.

Затем заедем в доминиканский монастырь Санта-Мария-да-Витория в Баталье, представляющий собой великолепный образец средневековой португальской архитектуры и охраняемый ЮНЕСКО. Побываем и в католической мекке Португалии — городе Фатима. И завершим день в Назаре, чей берег изрезан бухтами и украшен высокими скалами. Здесь были зафиксированы самые высокие волны в мире! Вы узнаете о многовековых традициях рыболовства в этих краях и легенде о чудесном спасении монарха Богоматерью.

Монастыри Алкобасы и Батальи, католическая мекка Фатима и город Назаре на берегу АтлантикиМонастыри Алкобасы и Батальи, католическая мекка Фатима и город Назаре на берегу АтлантикиМонастыри Алкобасы и Батальи, католическая мекка Фатима и город Назаре на берегу АтлантикиМонастыри Алкобасы и Батальи, католическая мекка Фатима и город Назаре на берегу АтлантикиМонастыри Алкобасы и Батальи, католическая мекка Фатима и город Назаре на берегу АтлантикиМонастыри Алкобасы и Батальи, католическая мекка Фатима и город Назаре на берегу АтлантикиМонастыри Алкобасы и Батальи, католическая мекка Фатима и город Назаре на берегу АтлантикиМонастыри Алкобасы и Батальи, католическая мекка Фатима и город Назаре на берегу Атлантики
4 день

Интеллектуальный Коимбра и винно-морской Порту

Сегодня прогуляемся по городу Коимбра, где расположен старейший университет Португалии. Когда-то это место было центром интеллектуальной жизни страны.

После обеда переезжаем в Порту, в честь которого была названа наиболее известная продукция города — портвейн. Полюбуемся разноцветным домиками с красными черепичными крышами и старинными судами, перевозящими вино, прогуляемся по узким улочкам и заглянем в район баров и ресторанов.

Интеллектуальный Коимбра и винно-морской ПортуИнтеллектуальный Коимбра и винно-морской ПортуИнтеллектуальный Коимбра и винно-морской ПортуИнтеллектуальный Коимбра и винно-морской ПортуИнтеллектуальный Коимбра и винно-морской ПортуИнтеллектуальный Коимбра и винно-морской ПортуИнтеллектуальный Коимбра и винно-морской Порту
5 день

Порту во всей красе

Весь день наслаждаемся прогулками в Порту — попробуем портвейн, прокатимся на катере по реке Доуро, увидим самые красивые точки и важнейшие достопримечательности. Северная столица Португалии вас приятно удивит своими пейзажами, архитектурой и гастрономической составляющей.

Порту во всей красеПорту во всей красеПорту во всей красеПорту во всей красеПорту во всей красеПорту во всей красеПорту во всей красеПорту во всей красеПорту во всей красеПорту во всей красе
6 день

Католическое сердце Португалии и колыбель нации Гимарайнш

После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся в самый «верующий» город и католическое сердце Португалии — в Брагу к ансамблю религиозной архитектуры Бон-Жезуш. Переместимся на несколько веков в прошлое. Рассмотрим в архитектуре элементы барокко, рококо и классицизма.

Далее нас ждёт живописная дорога в Гимарайнш, где была провозглашена независимость Португалии. Именно поэтому место называют колыбелью нации. В Гимарайнше находится средневековый замок, который защищал своих жителей от нападения мавров и норманнов. А ещё здесь просто приятно прогуляться по уютным тихим улочкам.

Католическое сердце Португалии и колыбель нации ГимарайншКатолическое сердце Португалии и колыбель нации ГимарайншКатолическое сердце Португалии и колыбель нации ГимарайншКатолическое сердце Португалии и колыбель нации ГимарайншКатолическое сердце Португалии и колыбель нации ГимарайншКатолическое сердце Португалии и колыбель нации ГимарайншКатолическое сердце Португалии и колыбель нации Гимарайнш
7 день

Рыцарские замки, дворец Пена и маяк Кабо да Рока

Приготовьтесь восхищаться красотой старинных дворцов и поместий в Синтре! Город расположился среди лесистых холмов и когда-то был летней резиденцией королевской семьи. Посетим и рыцарский замок неподалёку — Кинта да Регалейра. Точнее целый комплекс в стиле неоготики. Побываем в рыцарских замках загадочного Ордена Тамплиеров и грандиозном дворце Пена, разместившемся на скале над Синтрой. Внутреннее убранство дворца сохранилось без изменений в том же виде, как и при королеве Амелии.

И обязательно заедем на мыс Кабо да Рока, который является самой западной точкой континентальной Европы. Здесь открывается впечатляющий вид на Атлантический океан!

Рыцарские замки, дворец Пена и маяк Кабо да РокаРыцарские замки, дворец Пена и маяк Кабо да РокаРыцарские замки, дворец Пена и маяк Кабо да РокаРыцарские замки, дворец Пена и маяк Кабо да РокаРыцарские замки, дворец Пена и маяк Кабо да РокаРыцарские замки, дворец Пена и маяк Кабо да РокаРыцарские замки, дворец Пена и маяк Кабо да РокаРыцарские замки, дворец Пена и маяк Кабо да Рока
8 день

Престижные районы Лиссабона

Завершающий день проведём в Лиссабоне — прогуляемся по престижным и любимым европейцами районам Эшториле и Кашкайше. После чего я провожу вас в аэропорт к нужному рейсу.

Престижные районы ЛиссабонаПрестижные районы ЛиссабонаПрестижные районы ЛиссабонаПрестижные районы Лиссабона

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Все переезды по программе на комфортабельном транспорте (1-3 человека - автомобиль на 4 места 4 человека - автомобиль на 6 мест 5-7 человек - автомобиль на 8 мест)
  • Услуги русскоязычного гида-водителя 24/7
  • Экскурсии по программе
  • Оплата парковок, топлива и платных дорог
  • Прохладительные напитки, молодое вино и закуски
  • Сувенир в подарок каждому
  • Помощь с подбором и бронированием жилья
  • Путешествие проводится только для вашей компании. Возможно организовать в любые другие удобные для вас даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Лиссабона и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в музеи
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Обращаем внимание, указана цена за 1 человека в группе из 7 туристов. Если вас 6, стоимость составит 750 евро с человека. 5 туристов - 900 евро с человека. 4 туриста - 1050 евро с человека. 3 туриста - 1150 евро с человека. 2 туриста - 1700 евро с человека. Приватный тур только для 1 человека - 3200 евро
Место начала и завершения?
Аэропорт Лиссабона, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Лиссабона

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