Авторские туры в Лиссабоне

Туры по городам Португалии
Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии»
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии»
Увидеть рыцарские замки, побывать на самой западной точке Европы и посетить малоизвестные места
Аэропорт Лиссабона, время по договорённости
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
650 за человека

Что посмотреть в Лиссабоне на экскурсиях?

В Лиссабоне сосредоточенно множество интересных достопримечательностей, многие из которых были созданы на протяжении веков. Здесь вы увидите идеальные мощеные улочки, древние руины и соборы с белыми куполами и это лишь малая часть того, что вы можете увидеть в столице Португалии

Местные экскурсоводы

Бесспорно обойти весь Лиссабон пешком можно, но для тех кто посещает столицу Португалии впервые мы рекомендуем воспользоваться организованными экскурсиями, которые помогут вам сориентироваться и получить хорошее представление обо всем. В нашем каталоге вы найдете множество потрясающих экскурсий, которые помогут вам познакомиться с городом
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