Что посмотреть в Лиссабоне на экскурсиях?

В Лиссабоне сосредоточенно множество интересных достопримечательностей, многие из которых были созданы на протяжении веков. Здесь вы увидите идеальные мощеные улочки, древние руины и соборы с белыми куполами и это лишь малая часть того, что вы можете увидеть в столице Португалии