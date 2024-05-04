Что посмотреть в Лиссабоне на экскурсиях?
В Лиссабоне сосредоточенно множество интересных достопримечательностей, многие из которых были созданы на протяжении веков. Здесь вы увидите идеальные мощеные улочки, древние руины и соборы с белыми куполами и это лишь малая часть того, что вы можете увидеть в столице Португалии
Местные экскурсоводы
Бесспорно обойти весь Лиссабон пешком можно, но для тех кто посещает столицу Португалии впервые мы рекомендуем воспользоваться организованными экскурсиями, которые помогут вам сориентироваться и получить хорошее представление обо всем. В нашем каталоге вы найдете множество потрясающих экскурсий, которые помогут вам познакомиться с городом